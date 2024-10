Previsões do UFC 307 – Luta de MMA

O UFC 307, de certa forma, parece um paliativo.

Para ser justo, não há nada de errado com as lutas pelo título oferecidas no sábado. Sim, Alex Pereira deveria lutar contra Magomed Ankalaev, mas Khalil Rountree Jr. fez mais do que o suficiente para garantir a disputa pelo título e, estilisticamente, este evento principal promete agradar ao público.

E sim, Julianna Peña voltando para a disputa pelo título contra Raquel Pennington depois de quase 800 dias afastada parece nojento, mas além de Kayla Harrison, há mais alguém no lado feminino com 135 libras que você está clamando para ver lutar por o título? Norma Dumont? Os casamenteiros trabalham com o que têm.

Mas se formos honestos conosco mesmos, o que queremos ver é Pereira cuidar dos negócios, Pennington e Peña resolverem sua disputa sem polêmica, e Harrison impressionar o suficiente em sua luta no card principal contra Ketlen Vieira para montar o mais intrigante torneio feminino. luta pelo título peso galo desde a revanche de Peña contra Nunes.

Então cruze os dedos, nada de estranho acontece.

Em outra ação do card principal, o GOAT Jose Aldo parece segurar o crescente candidato ao peso galo Mario Bautista, e Roman Dolidze retorna ao peso médio para enfrentar o competidor de duas divisões Kevin Holland.

O que: UFC 307

Onde: Centro Delta em Salt Lake City

Quando: Sábado, 5 de outubro. As primeiras preliminares começam às 18h30 horário do leste dos EUA, com três lutas na ESPN +. O card preliminar de quatro lutas começa às 20h ET na ESPN+ e ESPNews, seguido pelo card principal de cinco lutas às 22h ET exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting e Classificação libra por libraeungs)

Alex Pereira (1, P4P-2) vs. Khalil Rountree Jr.

Alex Pereira por nocaute. Feito.

Com essa previsão previsível fora do caminho, vamos examinar alguns cenários menos prováveis ​​apenas para fins de conversa.

Khalil Rountree vira o jogo contra “Poatan”, confundindo-o na trocação por um ou dois rounds antes de derrubá-lo com um nocaute sem dúvida para chocar o mundo. Quero dizer, ele é chamado de “The Glory Killer” por uma razão e não há ex-astro do Glory maior agora do que Pereira. Pereira e Rountree lutam com unhas e dentes por 25 minutos, dando-nos uma das melhores lutas do ano – não, de todos os tempos, com o vencedor conseguindo uma vitória por decisão. É difícil imaginar esses dois jogando por cinco rounds e não acertando o fim do mundo, mas nunca se sabe. Pereira engana a todos misturando as artes marciais, canalizando seu mentor Glover Teixeira e levando Rountree para o tatame à vontade. Esta versão híbrida DI All-American / ADCC Champion de Pereira abre caminho para uma vitória por 50-45 nas cartas, para grande confusão dos Utahns reunidos.

Há um grupo doente de mim que quer ver o Cenário 3 se desenrolar, mas nunca fui do tipo que escolhe um lance longo, então vamos jogar pelo seguro e dizer que o campeão finaliza Rountree no segundo para se preparar para um grande confronto em 2025.

Escolha: Pereira

Raquel Pennington (2, P4P-9) vs. Julianna Peña

Julianna Peña disse recentemente ao MMA Junkie que não acredita no treinamento em altitude porque nas últimas duas vezes que competiu em altitude no Colorado e em Utah, ela não sentiu nenhum efeito negativo. Talvez alguém devesse lembrá-la de que ela perdeu as duas lutas?

Agora, uma dessas derrotas foi uma decisão para DeAnna Bennett que Peña disputa até hoje, a outra foi uma derrota por finalização com um armlock para Valentina Shevchenko, então não há vergonha nisso também. Mas o fato é que ela está 0-2 lutando em altitude e isso não pode ser ignorado em uma luta que provavelmente durará cinco rounds, e contra um adversário nascido e criado no Colorado.

Peña está essencialmente nadando até Atlântida para lutar contra Aquaman.

É certo que Raquel Pennington não está emitindo vibrações de Jason Momoa, mas não tenho certeza se isso é um requisito para vencer Peña. “A Vixen venezuelana” vai querer pressionar para vencer, mas Pennington raramente foi derrotada por qualquer oponente, exceto Amanda Nunes. E Peña não é Nunes.

A boa notícia é que acho que esse confronto estilístico será mais divertido do que a luta de Pennington com Mayra Bueno Silva (que barra alta) e devemos ter um vencedor definitivo no final, para que possamos passar para Pennington x Harrison ( spoiler!).

Pennington por decisão.

Escolha: Pennington

José Aldo (7) x Mário Bautista

Vai ser meio estranho ver José Aldo e Mario Bautista se enfrentando, porque há muito do DNA de Aldo nesta geração atual de lutadores mais leves. Bautista estava no ensino médio quando o principal Aldo estava destruindo as competições do WEC e do UFC. Agora ele tem que enfrentar o melhor para fazer isso.

É uma comparação muito injusta de se fazer, mas o fato é que Aldo só perdeu para os melhores. Merab Dvalishvili. Petr Yan. Marlon Moraes. Alexandre Volkanovski. Max Holloway. Conor McGregor. Com exceção da derrota para Moraes (a decisão mais difícil que você encontrará), todos são campeões do UFC. Bautista é ótimo, mas futuro campeão do UFC? Estou cético.

Eu poderia estar olhando tudo errado. Talvez a luta deles sinalize a ascensão de Bautista como um verdadeiro candidato e forneça uma imagem clara do teto atual de Aldo. Mas Bautista ainda não provou o seu valor contra a competição de elite, por isso, se há alguém que precisa de um choque de realidade, é ele. Passar de Benito Lopez, Guido Cannetti, Da’Mon Blackshear e um desanimado Ricky Simon para Aldo vai causar sérias chicotadas em Bautista.

Espere que Aldo seja um pouco mais perspicaz e astuto no caminho para uma vitória por decisão divertida.

Escolha: Aldo

Kayla Harrison (1, P4P-12) x Ketlen Vieira (4)

Kayla Smash!

Falamos sobre o atletismo ser um código de trapaça o tempo todo e essa é apenas uma das razões pelas quais se espera que Kayla Harrison destrua Ketlen Vieira. Quando você adiciona uma ética de trabalho que está no percentil 99, você pode ver por que muitos fãs estão apenas contando os dias até que ela tenha o ouro do UFC na cintura.

Vieira não é uma vitória fácil, sejamos claros. Fora um desempenho decepcionante contra Irene Aldana, Vieira foi longe com os melhores e conquistou vitórias sobre as ex-campeãs Holly Holm e Miesha Tate, bem como sobre as ex-desafiantes ao título Cat Zingano e Sara McMann. Ela é uma candidata de nível B perfeitamente respeitável.

Mas Harrison tem sido uma perspectiva de classe A desde o primeiro dia e se sua vitória sobre Holly Holm servir de indicação, ela está no auge de seus poderes ou perto dela. Isso é uma má notícia para Vieira, que testará Harrison antes de eventualmente sucumbir a uma força imparável.

Escolha: Harrison

Roman Dolidze (14) x Kevin Holland

Roman Dolidze deveria ter ficado apenas no meio-pesado, certo?

Ele estaria desistindo do tamanho, mas vindo de uma decisão de última hora sobre Anthony Smith, o georgiano de 36 anos estava realisticamente a apenas algumas vitórias de uma disputa pelo título em uma divisão estreita. O peso médio tem sido muito mais competitivo nos últimos anos e, com Kevin Holland, Dolidze nem está lutando contra um verdadeiro 185er. Então, novamente, talvez como na Holanda, trata-se apenas de descontar esses cheques e voltar para casa, para sua família. Respeito.

Holland fez progressos com sua defesa de luta agarrada, mas não posso deixar de imaginar Dolidze explorando essa fraqueza outrora fatal e optando por atacar Holland na tela. Dolidze é rebatível, então o emocionante estilo de trocação da Holanda pode levá-lo à vitória se permanecer em pé. Combinação difícil de convocar.

Não gosto do tamanho que a Holanda abre mão nesta categoria e acho que isso será a sua ruína. Dolidze mistura socos poderosos com tackles oportunos para vencer Holland nas cartas e voltar ao grupo de contendores dos médios.

Escolha: Dolidze

Preliminares

Stephen Thompson (10) derrotou. Joaquim Buckley (15)

Marina Rodríguez (7) derrotou. Iasmin Lucindo (14)

César Almeida derrotou. Ihor Potieria

Alexander Hernández derrotou. Austin Hubbard

Ryan Spann derrotou. Ovince Saint Preux

Carla Esparza def. Tecia Pennington

Tribunal McGee derrotou. Tim significa