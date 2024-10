Previsões do UFC 308 – Luta de MMA

Não importa o que aconteça com Max Holloway e Robert Whittaker no UFC 308, esses ex-campeões são a prova de que não dá para manter um bom lutador abatido.

Primeiro, vamos falar de Holloway, atual campeão do “BMF” e ex-campeão dos penas que busca reconquistar o último título ao enfrentar o invicto Ilia Topuria na luta principal de sábado, em Abu Dhabi. Holloway teve uma campanha brilhante como campeão de 2017 a 2019 antes de encontrar o rival Alexander Volkanovski, um futuro membro do Hall da Fama que por acaso é seu contraponto perfeito. A incapacidade de Holloway de superar Volkanovski parecia sinalizar o fim de sua carreira como o melhor cão do 145, mas ele continuou vencendo lutas difíceis, apresentando performances espetaculares e criando momentos virais a ponto de forçar seu caminho de volta ao título conversa.

Agora veremos se Holloway consegue encerrar uma das histórias mais alegres que já vimos.

As apostas não são tão altas para Whittaker no co-evento principal, mas ele enfrenta um desafio semelhante ao enfrentar um oponente talentoso que nunca experimentou a derrota. Whittaker enfrentou sua própria versão de Volkanovski na forma do então campeão Israel Adesanya e do futuro campeão Dricus du Plessis, dois oponentes que relegaram Whittaker ao status de contendor. Mas, como Holloway, ele se arrastou de volta para um título, e uma virada de Chimaev fará os fãs explodirem as redes sociais de Dana White para dar a “The Reaper” o que lhe é devido.

Todos deveriam apreciar o que Holloway e Whittaker estão tentando alcançar aqui, porque ninguém os culparia se desistissem de seus sonhos de campeonato quando estavam em seu nível mais baixo.

Em outra ação do card principal, o desafiante nº 1 dos meio-pesados ​​parece se tornar, uh, ainda mais o desafiante nº 1 (?) quando luta contra Aleksandar Rakic, Lerone Murphy encontra Dan Ige em uma luta com implicações sorrateiras pelo título dos penas, e o popular Shara Bullet abre o card principal contra Armen Petrosyan.

O que: UFC 308

Onde: Etihad Arena em Abu Dhabi

Quando: Sábado, 26 de outubro. O card preliminar de oito lutas começa às 10h ET na ESPN+, seguido pelo card principal de cinco lutas às 14h ET exclusivamente no pay-per-view ESPN+

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting e Classificação libra por libraeungs)

Ilia Topuria (1, P4P-4) vs.

Esteja você torcendo por Max Holloway ou não, há muitos motivos para acreditar que ele pode vencer Ilia Topuria, além de boas vibrações.

Sim, Topuria venceu Alexander Volkanovski e Volkanovski venceu Holloway três vezes, mas deixe de lado a matemática do MMA e você verá que este é um caso clássico de estilos fazendo lutas. A mentalidade de “finalizar rápido” que Topuria empregou contra Volkanovski não o servirá tão bem contra Holloway, de queixo de titânio. Se Topuria for muito forte nas rodadas iniciais, ele poderá nadar contra a corrente nos quadros do campeonato.

Cabe a Holloway fazê-lo trabalhar. A mistura de alto volume e precisão de Holloway dará dores de cabeça a Topuria, mas as habilidades técnicas de Topuria são tão afiadas que ele poderia pegar Holloway com alguns dos mesmos golpes que derrubaram Volkanovski. Não espero que Holloway caia e permaneça caído, mas será que Topuria poderia se tornar apenas o segundo lutador a derrubá-lo? Eu vejo isso.

Estou deixando de lado todas as estranhas missões secundárias sobre as quais Topuria parece determinado a falar e confiando que ele estará no seu melhor na noite da luta, porque quando ele está, ele é legitimamente um dos cinco melhores lutadores do mundo. Topuria pode fazer uma grande declaração com uma vitória convincente sobre Holloway e embora eu não espere que ele domine de sino a sino, ele deve sair com uma vitória por decisão livre de controvérsia.

Escolha: topos

Robert Whittaker (4) x Khamzat Chimaev (12)

Olha, não posso te dizer com certeza que não escrevi todas aquelas coisas legais sobre Robert Whittaker e Max Holloway para suavizar o golpe que me causou contra os dois. Mas estou escolhendo contra ambos.

Dricus du Plessis escreveu o plano para intimidar Whittaker e por mais que Whittaker tenha aprendido com essa perda, não acho que ele tenha uma resposta para a pura fisicalidade de Khamzat Chimaev. Nunca saí do movimento de Chimaev, confiante em minha crença de que ele pode vencer qualquer um, desde que chegue à jaula.

Enquanto escrevo isto, ainda há muito tempo para o co-evento principal de sábado fracassar, mas supondo que Chimaev faça a caminhada, espero que sua combinação irreal de força, velocidade, habilidade de luta livre e força bruta esteja em plena exibição. Saberemos mais cedo se Whittaker está pronto para jogar o spoiler se ele conseguir algumas quedas de Chimaev e evitar rajadas iniciais em pé. Não se esqueça, esta é uma luta de cinco rounds, e se Whittaker passar do terceiro round, as chances de vitória de Chimaev diminuem exponencialmente a cada minuto que passa.

Portanto, isso é uma espécie de ato de fé, já que vou com Chimaev manter sua atuação sob controle e finalizar Whittaker no primeiro ou segundo round.

Escolha: Chimayev

Magomed Ankalaev (3) vs. Aleksandar Rakić (7)

Esta é apenas a casca de banana definitiva para Magomed Ankalaev.

Invicto há 12 lutas consecutivas, Ankalaev corre o risco de perder o que deveria ter sido uma chance infalível de conquistar o título dos meio-pesados ​​​​para Aleksandar Rakic, apesar de Rakic ​​ter vindo de duas derrotas consecutivas separadas por uma dispensa por lesão de dois anos. MMA.

Rakic ​​também é uma ameaça! Ele parecia afiado em sua luta de retorno antes de receber Prochazka e se seguir o plano de jogo de chutes nas pernas e contra-combos, isso pode ser um problema sério para Ankalaev. Quando Ankalaev lutou para empatar com Jan Blachowicz, muitas de suas dificuldades foram resultado de Blachowicz ter machucado sua perna nas três primeiras rodadas. Então Ankalaev começou sua luta livre para virar a luta de cabeça para baixo.

Ele deveria considerar se concentrar em sua luta livre para reprimir o ataque de Rakic? Não poderia doer, embora o esguio Rakic ​​tenha mostrado uma boa defesa de quedas quando teve que usá-la. Com apenas três rounds para trabalhar – e mais importante, para impressionar Dana White – Ankalaev pode ter que jogar a cautela ao vento e se limitar a um duelo em pé.

Isso não será um problema para Ankalaev, um grande atacante que estranhamente foi rotulado como um adversário pouco atraente para Pereira, apesar de metade de suas vitórias no UFC terem sido por nocaute. Ele vai misturar as artes marciais para quebrar o ritmo de Rakic ​​se for necessário, mas quando chegar a hora de terminar, Ankalaev vai soltar seus membros e tirar Rakic.

Escolha: Navio pato

Leron Murphy vs. Dan Ige (15)

Depois de vários anos lutando para encadear as lutas, Lerone Murphy finalmente está no ritmo das coisas e agora é só fazer aquela subida brutal na escala do peso pena. Dan Ige é o próximo passo lógico, um veterano que percorreu distância com os melhores, mesmo que não tenha conseguido provar que é um lutador top-10.

Murphy mostrou um jogo de pressão incrível em sua recente vitória sobre Edson Barboza, mas não espere que Ige murche diante da mesma tática. “50K” está sempre em ótima forma e 15 minutos difíceis não o incomodarão nem um pouco. Suponho que veremos Murphy misturando mais suas táticas, machucando Ige nos pés quando ele encontra uma abertura e derrubando-o se a trocação ficar muito quente.

No geral, porém, gosto que Murphy enfrente uma batalha de trocação acirrada, fazendo apenas o suficiente para vencer Ige e impedi-lo de iniciar seu próprio ataque. Não será fácil, mas a invencibilidade de Murphy continua.

Escolha: Murphy

Shara Magomedov vs. Armen Petrosyan

Não me pergunte por quê, estou esperando muita estranheza nesse confronto.

“Shara Bullet” deveria vencer com base em sua habilidade de finalização e movimentos imprevisíveis, mas não lhe deram uma bandeja em Armen Petrosyan. O kickboxer russo-armênio é especializado em lutas em pé metódicas e prolongadas, o que pode levar à frustração de Magomedov (e de nós que assistimos em casa). Nenhum dos lutadores mostrou inclinação para aumentar o ritmo, então espere longos períodos de movimentos e fintas indiferentes enquanto eles trabalham para incitar o outro homem a cometer um erro.

Dito isso, não consigo afastar a ideia de que essa luta será repleta de faltas estranhas, uma multidão inquieta pedindo mais ação e talvez até uma polêmica de pontuação, se tivermos sorte. Magomedov traz consigo muitos seguidores sempre que entra no octógono e há potencial de estrela lá, mas continuo não convencido de que ele possa impor sua vontade em uma luta. Feliz por ser provado que estou errado.

Magomedov por decisão?

Escolha: Magomedov

Ibo Aslan derrotou. Rafael Cerqueira

Rafael dos Anjos def. Geoff Neal (13)

Myktybek Orolbai derrotou. Mateusz Rebeca

Bruno Ferreira derrotou. Abu Magomedov

Chris Barnett derrotou. Kennedy Nzechukwu

Farid Basharat derrotou. Victor Hugo

Ismail Naurdiev derrotou. Bruna Silva

Rinat Fakhretdinov derrotou. CarlosLeal