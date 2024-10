Previsões do UFC Vegas 98 – Luta de MMA

Brandon Royval sabe o que é ser um desafiante faminto.

O veterano peso mosca lutou e lutou pelo título do UFC, ficando pouco perto do ouro com uma derrota por decisão para Alexandre Pantoja em dezembro passado. Uma vitória apertada sobre o bicampeão Brandon Moreno deixou Royval mais perto da revanche, mas ainda há trabalho a ser feito se ele quiser outra chance e isso significa vencer o invicto Tatsuro Taira neste sábado na luta principal do UFC Vegas 98.

Neste “o que você fez por mim ultimamente?” negócios, Taira tem a oportunidade de roubar a vaga de Royval – atualmente empatado em 2º lugar no MMA Fighting Global Rankings, bem à frente de Taira na 8ª posição – e saltar direto para a disputa do título. O que não quer dizer que Taira não terá merecido, já que atualmente está com 16-0 e seis vitórias no UFC. Ah, e ele só completa 25 anos em janeiro.

Pantoja deveria acompanhar este headliner de perto porque ele poderia estar observando seu próximo desafiante.

Em outra ação do card principal, Brad Tavares faz sua 25ª aparição no UFC, um recorde no peso médio, Chidi Njokuani continua testando as águas dos meio-médios, Grant Dawson parece se aproximar do top 15 dos leves, e os veteranos dos meio-médios Daniel Rodriguez e Alex Morono quadrado.

O que: UFC Vegas 98

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 12 de outubro. O card preliminar de sete lutas começa às 16h ET na ESPN+, seguido por um card principal de cinco lutas às 19h ET também na ESPN+.

Brandon Royval x Tatsuro Taira

É assustador o ritmo que Tatsuro Taira está evoluindo e é por isso que gosto das chances dele contra Brandon Royval.

Não se engane, este é o maior teste para Taira até agora. O prodígio japonês parecia bem contra Alex Perez antes de uma troca de luta controlada por Taira resultar em Perez estourar o joelho, mas fora isso ele ainda não teve um desempenho contra o melhor que o peso mosca tem a oferecer. Ele é claramente a classe do seu nível, mas como isso se traduzirá contra um adversário que lutou apenas 25 minutos pelo título há oito meses?

Quando Royval luta com todo o seu potencial, ele é tão bom quanto qualquer outro, pesando 125 libras. O que ele enfrenta é encontrar o equilíbrio certo entre sua agressividade natural e empregar um plano de jogo mais técnico, o que pode levar a resultados mistos. Ele é muito mais testado em batalha do que Taira, um fator importante a se considerar quando um jovem lutador é solicitado a dar um passo à frente na competição.

O nome do jogo para Taira deveria ser trabalhar para quedas, enxaguar e repetir essa estratégia até frustrar Royval e levá-lo à finalização. Taira mostrou que pode atacar, mas não vai querer mexer com o poder imprevisível de Royval se puder evitar. É hora de Taira mostrar que suas habilidades são dignas de uma oportunidade pelo título.

Estamos balançando muito aqui e escolhendo Taira para vencer Royval por finalização no segundo round.

Escolha: Tyra

Brad Tavares x Jun Yong Park

É o Homem de Ferro da divisão dos médios vs. “A Tartaruga de Ferro”.

Nenhum peso médio fez mais aparições no UFC do que Brad Tavares, que está na organização desde 2010. Ele é o melhor jogador, tendo perdido para vários nomes da elite e ainda conseguindo vitórias suficientes para se manter empregado. Ele não ficará nem um pouco intimidado por Jun Yong Park.

Esta será uma batalha de ida e volta por três rounds, e nenhum dos lutadores provavelmente acertará um golpe contundente que permita aos juízes lançarem seus cartões de pontuação. Park mostrou flashes de uma posição no ranking, mas ainda não fez o suficiente para ultrapassar esse limite. Para vencer Tavares, ele precisa superar a produção de um veterano conhecido por sua atuação ininterrupta.

Quando se trata de batalhas de desgaste, Tavares muitas vezes encontra uma maneira de fazer apenas o suficiente para influenciar o placar a seu favor e espero que seja o caso também no sábado. Ele cronometra suas entradas para contra-atacar o jogo de jab eficaz de Park, impede qualquer tentativa de queda e supera Park para tomar uma decisão unânime.

Escolha: Tavares

Chidi Njokuani vs. Jared Gooden

Jared Gooden não poderia ter escolhido pior momento para perder peso.

Caso você não tenha notado, a última temporada de Dana BrancoSérie de Concorrentes está terminando em breve e isso significa uma pequena limpeza doméstica no outono, por assim dizer. Então a última coisa que você quer fazer é mexer na balança, especialmente quando você não tem o registro mais impecável.

Gooden está 1-1 em sua segunda passagem pelo UFC (2-4 no geral) e como esta é a terceira vez que ele perde peso na promoção, não há uma maneira legal de dizer: ele está lutando para permanecer no elenco aqui. Esse pior cenário poderia motivá-lo a ter o melhor desempenho de sua carreira quando o sinal tocar, mas o fato de ele ter perdido peso em primeiro lugar deve levantar preocupações quanto ao seu nível de preparação.

Seu oponente Chidi Njokuani já foi conhecido por sua incapacidade de reduzir para 170 libras, mas ele alcançou esse peso em sua luta mais recente com Rhys McKee e após a vitória por decisão dividida ele está tentando provar que merece lutas maiores. Sua velocidade e trocação sempre fizeram dele um talento intrigante e, ao se aproximar de seu aniversário de 36 anos, é agora ou nunca para ele.

Por enquanto, ele deve superar Gooden com folga e frustrar suas tentativas de levar a luta para o chão. Um Njokuani focado deve encerrar por nocaute no primeiro ou segundo round.

Escolha: Saiba disso

Grant Dawson x Rafa Garcia

Listado generosamente com 1,70 metro, Rafa Garcia está acostumado a ser o homem baixo sempre que entra no octógono, então estou curioso para ver como ele lida com o musculoso Grant Dawson.

Garcia é forte como um boi e adora lançar ganchos em tentativas de queda no caminho. Ele está em uma luta difícil contra Dawson, um companheiro de luta livre que será difícil de derrotar. É perfeitamente possível que eles neutralizem a luta livre um do outro, resultando em uma batalha em pé que acho que Dawson vence.

É verdade que não vimos muito Dawson em pé e o que ele viu foi um trabalho em andamento, mas ele me parece alguém que ainda está desenvolvendo sua trocação, e não alguém que é incapaz disso. Seu tamanho e força – e as duras lições aprendidas em sua derrota para Bobby Green – deveriam lhe dar vantagem aqui. Se Dawson conseguir fazer algumas quedas, melhor ainda.

Garcia o fará trabalhar para isso, mas Dawson por decisão.

Escolha: Dawson

Daniel Rodriguez x Alex Morono

Como mencionado acima, o UFC está em um clima tenso, então esperemos que isso não signifique a ruína para o perdedor de Daniel Rodriguez x Alex Morono. Mesmo que nenhum dos lutadores chegue a competir pelo título mundial, eles ainda têm muito a oferecer.

Eles vão mostrar isso neste confronto entre dois atacantes, Rodriguez, mais conhecido por seu estilo astuto e técnico, e Morono, mais propenso a ações oportunas. É provável que nenhum dos dois saia com armas em punho, então espere que isso pareça uma luta de alto nível com um pouco de sangue espalhado. Isso é o melhor que você pode pedir com esses cartões APEX, às vezes.

Quando está no ar, Rodriguez parece um top 15 dos meio-médios. Gosto de suas chances de canalizar um pouco de sua melhor forma contra Morono. É a luta de Rodriguez para perder, e eu o vejo vencendo a maioria das trocas ao longo de três rounds para tomar uma decisão confortável, embora sem intercorrências.

Escolha: Rodríguez

Preliminares

Ramazan Temirov derrotou. CJ Vergara

Pat Sabatini derrotou. Jonathan Pearce

Themba Gorimbo derrotou. O preço também

Cory McKenna derrotou. Júlia Polastri

Sean Sharaf derrotou. Júnior Tafa

Cody Haddon derrotou. Dan Argueta

Lucas Rocha derrotou. Clayton Carpinteiro