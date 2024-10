Principais jogos de basquete feminino da NCAA fora da conferência em 2024-25

As sementes nº 1 podem estar disponíveis em novembro e dezembro.

É com que frequência os melhores times do basquete universitário feminino se enfrentam nos primeiros dois meses da temporada.

UConn e Notre Dame jogam três partidas cada uma contra os 10 melhores adversários antes do Natal. Carolina do Sul e Iowa State jogam dois cada. O confronto direto é um critério oficial que o comitê de seleção de torneios da NCAA considera ao avaliar as equipes, e os membros terão muito o que considerar ao decidir os primeiros lugares na chave.

Novembro e dezembro são importantes. Os jogos dos primeiros dois meses moldam a narrativa para o resto da temporada e são referenciados em fevereiro e março, quando as decisões do comitê de seleção estão sendo formadas.

Os Huskies, por exemplo, provavelmente perderam a chance de ser o número 1 há um ano, perdendo para NC State, UCLA e Texas no primeiro mês da temporada. Essa vitória do Wolfpack, além de uma derrota no Colorado em novembro, os catapultou de não classificados na pré-temporada para o que acabou sendo o terceiro colocado e uma viagem para a Final Four.

Então, quais jogos podem causar o maior impacto nesta temporada? Aqui estão os 12 principais jogos fora da conferência em todo o país que podem ajudar a criar currículos sólidos e preparar o terreno para jogos em conferência. Deixe-o também servir como um guia para o espectador dos principais jogos do país, desde o primeiro dia da temporada até fevereiro. Mas uma observação: os jogos de torneios de férias não foram considerados; analisaremos esses confrontos no próximo mês. (As classificações referem-se ao AP Top 25 da pré-temporada.)

4 de novembro (14h30 horário do leste dos EUA, ESPN2) em Paris

Não é o primeiro jogo de 2024-25 e nem mesmo é o primeiro jogo em Paris em 4 de novembro. (Essa honra pertence a USC e Ole Miss, o jogo de abertura do doubleheader, ao meio-dia ET na ESPN.) Mas este é o melhor confronto do dia. A seqüência de cinco jogos consecutivos da Elite Eight dos Cardinals terminou na temporada passada, e Louisville é um pouco misterioso com oito calouros no elenco. Sua introdução ao basquete universitário será jogar contra um time da UCLA cheio de veteranos com aspirações ao Final Four em rede nacional.

10 de novembro (15h ET, ESPN) em Charlotte, Carolina do Norte

A última vez que vimos os dois times, os Gamecocks deram ao Wolfpack uma derrota de 19 pontos na Final Four. Mas a NC State fez uma corrida incrível para chegar a Cleveland. Para repetir o sucesso, Wes Moore contará com o trio de defesa Saniya Rivers, Aziaha James e Zoe Brooks. O jogo da guarda também é a força da Carolina do Sul, que dominou o NC State com tamanho nas semifinais nacionais, mas não é tão grande no ataque sem Kamilla Cardoso (WNBA) e possivelmente Ashlyn Watkins (suspenso após ser preso em 31 de agosto e acusado com agressão de primeiro grau, agressão e sequestro).

23 de novembro (16h00 horário do leste dos EUA, NBC) em Los Angeles

Este é o primeiro de muitos jogos desta lista que apresenta potenciais batalhas um contra um entre os melhores jovens jogadores do jogo. Os treinadores ficariam irritados com qualquer um que descrevesse este jogo como Hannah Hidalgo x JuJu Watkins, mas muitas pessoas vão assistir a esse confronto. Os dois alunos do segundo ano invariavelmente se enfrentarão às vezes. O jogo marca a primeira vez que irlandeses e troianos se enfrentam desde 2006, e a disputa em casa se estende até o próximo ano, em South Bend.

Nº 1 da Carolina do Sul na 5ª posição da UCLA

24 de novembro (16h ET, FS1) em Los Angeles

Por mais difícil que seja o cronograma fora da conferência da Carolina do Sul, este é o único jogo de estrada verdadeiro contra os 25 melhores times e o primeiro de dois jogos de estrada contra um possível time de torneio da NCAA (8 de dezembro no TCU é o outro). Com Kiki Rice e Charlisse Leger-Walker, os Bruins combinam bem com os talentosos guardas dos Gamecocks, Raven Johnson, MiLaysia Fulwiley, Tessa Johnson e Te-Hina Paopao. Uma chave para o jogo: como Lauren Betts se compara à extensão da quadra de ataque da Carolina do Sul.

Nº 4 do Texas na 6ª posição da Notre Dame

5 de dezembro (19h, ESPN) em South Bend, Indiana

Hidalgo enfrenta outro estudante do segundo ano de nível americano, Madison Booker, no Desafio ACC/SEC. A estrela do Texas assumiu o comando dos Longhorns quando Rori Harmon sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior no final de dezembro – assim como Hidalgo teve que assumir o comando em Notre Dame com a ausência da lesionada Olivia Miles. Tanto Hidalgo quanto Booker têm seus companheiros de chapa de volta, tornando este o confronto de defesa do ano.

Nº 11 Duke no Nº 1 da Carolina do Sul

5 de dezembro (21h horário do leste, ESPN) em Columbia, Carolina do Sul

Este é o jogo de verificação de temperatura para os Blue Devils e o segundo jogo do doubleheader no Desafio SEC/ACC. Na gestão de Kara Lawson em Durham, os Blue Devils enfrentam as maiores expectativas em anos. Seu elenco profundo e versátil já terá jogado contra Maryland, Dakota do Sul e Kansas State, mas nada mede a preparação de um time para o próximo nível do que jogar contra os Gamecocks em Columbia. Se o calouro da Duke, Toby Fournier, já mergulhou pela primeira vez em sua carreira universitária, os olhares para este jogo crescerão exponencialmente.

5 de dezembro (17h ET, ESPN2) em Chapel Hill, Carolina do Norte

Os Tar Heels representam o jogo fora da conferência mais difícil para os Wildcats refeitos sob o comando de Kenny Brooks, mas pelo menos são um adversário familiar para a treinadora e guarda de longa data da Virginia Tech, Georgia Amoore, que seguiu Brooks de Blacksburg a Lexington. Liderada por Lexi Donarski, Alyssa Ustby e Maria Gakdeng, a Carolina do Norte está repleta de veteranos e fará seu último teste antes do início do jogo ACC, 10 dias depois.

7 de dezembro (19h horário do leste dos EUA, FOX) no Brooklyn, Nova York

O Women’s Champions Classic apresenta dois programas altamente visíveis – um de sucesso recente, o outro com uma longa história – cada um com treinadores de primeiro ano e que estão lidando com a perda de uma das cinco primeiras escolhas do draft da WNBA. E com um mês de temporada, esse jogo serve como um check-in para saber como estão os ajustes. Iowa não está lidando apenas com a saída de Caitlin Clark. Lisa Bluder também se aposentou, deixando os Hawkeyes para o assistente de longa data Jan Jensen. O Tennessee surpreendeu alguns ao contratar Kim Caldwell, que tinha apenas um ano de experiência como treinador da Divisão I no Marshall, como substituto de Kellie Harper. Os Lady Vols têm um elenco experiente, mas a pontuação de Rickea Jackson fará falta.

Nº 2 UConn em Nº 6 Notre Dame

12 de dezembro (19h ET, ESPN) em South Bend, Indiana

Esta série continua sendo uma das melhores – senão a melhor – rivalidades do basquete feminino. No ano passado, a UConn aparentemente corrigiu a situação depois de um início de temporada difícil, quando Notre Dame foi para Storrs e dominou o quarto período com uma vitória de 15 pontos. Foi também a noite em que Hidalgo passou de um dos melhores calouros do país a um dos melhores jogadores no país após um desempenho de 34 pontos, 10 rebotes e 6 assistências.

Nº 8 do estado de Iowa na 2ª posição da UConn

17 de dezembro (20h30 horário do leste dos EUA, FS1) em Uncasville, Connecticut

Três semanas antes do encontro com os Huskies, o estado de Iowa enfrentará a Carolina do Sul em um evento de Ação de Graças em Fort Myers. Os ciclones estão se testando. Na mesma época da temporada passada, Audi Crooks ainda não era um nome familiar. Agora ela é a pedra angular de um time top-10 e uma das jogadoras mais habilidosas do país. Ambos os programas são conhecidos por executar ataques suaves e eficientes. Espere alguns pontos neste jogo do Basketball Hall of Fame Women’s Showcase.

Nº 3 USC em Nº 2 UConn

21 de dezembro (20h horário do leste, FOX) em Hartford, Connecticut

Um encontro entre essas equipes em março passado decidiu uma ida à Final Four. Este ano, pode ajudar a determinar a corrida do jogador nacional do ano. Bueckers e Watkins terão competição, mas são os favoritos para começar a temporada. Este jogo proporcionará alguma separação entre eles? Na vitória do UConn por 80-73 na Elite Eight em Portland, Bueckers fez 28 pontos, 10 rebotes e 6 assistências. Watkins acertou 9 de 25 em campo, mas chegou à linha de lance livre nove vezes e também fez um duplo-duplo (29 pontos e 10 rebotes). Uma subtrama pode ser o confronto interno entre Kiki Iriafen, veterano da USC, e Sarah Strong, caloura da UConn.

Nº 2 UConn em Nº 1 na Carolina do Sul

16 de fevereiro (13h horário do leste, ABC) em Columbia, Carolina do Sul

O basquete feminino faz certas coisas melhor e esta é uma delas. Os outros grandes esportes universitários não disputam jogos fora de conferência como este no final da temporada. Os treinadores normalmente não estão dispostos a se afastar do ritmo e dos rigores da competição da liga para jogar contra um dos outros melhores times do país. Mas Geno Auriemma e Dawn Staley estão à altura do desafio há anos. A Carolina do Sul dominou a reunião do ano passado, mas as duas anteriores foram emocionantes. Os Gamecocks venceram quatro dos últimos cinco da série, incluindo o jogo do título nacional de 2022. Bueckers, que perdeu o encontro de 2023 por causa de uma lesão no joelho, teve média de 21,0 pontos em quatro jogos contra a Carolina do Sul, mas os 21 pontos do armador Paopao dos Gamecocks no encontro de fevereiro passado ofuscaram os 20 de Bueckers.