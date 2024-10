Principais momentos da cerimônia do Hall da Fama do Basquete de 2024

Os últimos indicados ao Hall da Fama do Basquete do Naismith Memorial foram oficialmente consagrados no domingo, destacados por alguns momentos notáveis.

A turma de 2024 incluiu Vince Carter, Chauncey Billups, Michael Cooper, Seimone Augustus e Doug Collins. Jerry West foi nomeado por seu trabalho como colaborador, principalmente focado em seu trabalho com o Los Angeles Lakers como executivo. West se tornou o primeiro três vezes homenageado no salão.

A aula deste ano também incluiu a introdução de quatro superfãs na Galeria James F. Goldstein SuperFan – Billy Crystal, Alan Horwitz, Spike Lee e Jack Nicholson.

Não faltaram frases de efeito e momentos memoráveis ​​durante a cerimônia em Springfield, Massachusetts. Aqui estão alguns dos destaques da cerimônia do Hall da Fama do Basquete do Naismith Memorial de 2024.

Amor familiar entre Carter e Tracy McGrady

Vince Carter fala sobre o amor e apoio que recebeu de sua prima, Tracy McGrady 🤞 📺 #24HoopClass Cerimônia de Consagração na NBA TV pic.twitter.com/3jf2UgtkEj -NBA (@NBA) 14 de outubro de 2024

Cooper mostra apreço por West

“O logotipo. O ícone do nosso jogo. Ele era um amigo e um mentor. E devo a ele mais do que ele jamais poderá entender.”@ShowtimeCooper expressando sua gratidão pelo grande Jerry West 💜 pic.twitter.com/188jF58cDI –Los Angeles Lakers (@Lakers) 14 de outubro de 2024

Billups dá as boas-vindas em Detroit, obrigado vovó

Chauncey dando as boas-vindas adequadas a Detroit em seu discurso de posse no Hall da Fama❤️ pic.twitter.com/BVHvGDmoIw –Detroit Pistons (@DetroitPistons) 13 de outubro de 2024

“Conseguimos, vovó, conseguimos.” Chauncey Billups com um agradecimento muito importante à sua falecida avó ❤️ pic.twitter.com/jitOZ7oP5e -NBA (@NBA) 13 de outubro de 2024

Palavras sábias de Collins

“Na minha vida, se você olhar para a minha carreira, nunca tive medo de falhar.” Doug Collins com uma mensagem sobre como superar seus fracassos 💯 📺 #24HoopClass Cerimônia de Consagração na NBA TV pic.twitter.com/tvftGGzzTl -NBA (@NBA) 13 de outubro de 2024

PELO AMOR AO JOGO ❤️‍🔥#24HoopClass O homenageado, Doug Collins, dá uma mensagem sincera sobre o que o jogo de basquete significou para ele. 🙌 pic.twitter.com/OTZ1RJ1Jfc -NBA (@NBA) 13 de outubro de 2024

Grandes nomes do Laker mostram apoio a West

Grandes nomes do Laker em Springfield para consagrar o falecido Jerry West no @Hoophall pela 3ª vez sem precedentes 💜💛 pic.twitter.com/RLeiKxFeHK -NBA (@NBA) 13 de outubro de 2024

Augustus mostra sua voz

Seimone Augustus iniciou seu discurso no Hall da Fama com uma música dedicada à sua casa em Baton Rouge, LA 🎵 pic.twitter.com/t2ppHEGBNp -espnW (@espnW) 14 de outubro de 2024

Carter dá os parabéns à turma