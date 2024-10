Prisão dos irmãos Menendez reforça segurança após decisão da promotoria

O Irmãos Menéndez ‘a prisão não se arrisca com ameaças à segurança após a grande atualização no caso dos infames irmãos… TMZ descobriu.

Uma fonte do Departamento de Correções da Califórnia disse ao TMZ … a segurança da prisão foi reforçada após o promotor do condado de LA George Gascónanúncio de, no qual ele confirmou que pediria a um juiz uma nova sentença Érico dar Lyle Menéndez – que atualmente cumprem prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelos assassinatos de seus pais em 1989, gatinha dar José Menéndez. Gascão arquivou o documento pedindo oficialmente a um juiz que se ressentisse deles na noite de quinta-feira.