Processo liderado por Michael Jordan diz que NASCAR e família francesa são ‘valentões monopolistas’

CHARLOTTE, NC – Duas equipes da NASCAR – uma delas de propriedade de Michael Jordan – entraram com um processo antitruste federal contra a série de stock car e o presidente Jim France na quarta-feira, alegando que o novo sistema de fretamento limita a competição ao vincular injustamente as equipes à série , suas pistas e seus fornecedores.

A 23XI Racing e a Front Row Motorsports entraram com uma ação no Distrito Ocidental da Carolina do Norte, em Charlotte, após dois anos de negociações contenciosas entre a National Association for Stock Car Auto Racing, de propriedade privada, e as 15 organizações titulares da principal Cup Series da série.

“A família francesa e a NASCAR são agressores monopolistas”, disseram as equipes no processo, cuja cópia foi obtida pela Associated Press. “E os agressores continuarão a impor a sua vontade de magoar os outros até que os seus alvos se levantem e se recusem a ser vítimas. Esse momento chegou agora.”

A NASCAR apresentou no início de setembro sua oferta final sobre o que é essencialmente um modelo de divisão de receitas; 13 organizações assinaram, a maioria afirmando que o fizeram sob coação ou que se sentiram ameaçadas de fazê-lo.

Mas a 23XI Racing, equipe de propriedade de Jordan e do veterano piloto Denny Hamlin, e a equipe menor da Front Row se recusaram a assinar. Eles contrataram Jeffrey Kessler, um importante advogado antitruste que representou os jogadores nos quatro principais esportes profissionais norte-americanos, ajudou a impulsionar a NCAA em direção a uma era de atletas universitários remunerados e conquistou um acordo histórico de igualdade salarial para os membros da seleção nacional de futebol feminino dos EUA. .

A ação busca detalhes da NASCAR e da França “relacionados às suas práticas de exclusão e intenção de se isolarem de qualquer competição”. Kessler disse que pediria uma liminar que permitirá às duas equipes competir em 2025 sob o novo acordo de afretamento enquanto o litígio prossegue.

A equipe 23XI Racing, co-propriedade de Michael Jordan, e a equipe Front Row se recusaram a assinar o contrato de divisão de receitas da NASCAR. Imagens de Logan Riely/Getty

As equipes disseram que buscarão o triplo dos danos pelos termos anticompetitivos que regem o esporte desde o acordo inicial de 2016.

“Todo mundo sabe que sempre fui um competidor feroz, e essa vontade de vencer é o que move a mim e a toda a equipe 23XI todas as semanas na pista”, disse Jordan, o astro aposentado da NBA. “Adoro o esporte de corrida e a paixão de nossos fãs, mas a forma como a NASCAR é administrada hoje é injusta com equipes, pilotos, patrocinadores e fãs. A ação de hoje mostra que estou disposto a lutar por um mercado competitivo onde todos ganham”.

A NASCAR, com sede em Daytona Beach, Flórida, não fez comentários imediatos.

O que é uma carta? O sistema de fretamento introduzido em 2016 incluía participação nas receitas e outros elementos do negócio para as principais séries de automobilismo nos Estados Unidos, garantindo ao mesmo tempo 36 inscrições em todas as corridas lucrativas da Cup Series. Dos 19 proprietários de equipes que receberam licenças originalmente em 2016, diz o processo, apenas oito permanecem no esporte.

Uma das equipes que partiram foi a Furniture Row Motorsports, que vendeu seu contrato por US$ 6 milhões no final da temporada de 2018 – um ano antes de vencer o campeonato da Cup Series – prova, dizem os demandantes, de que os contratos deixaram as equipes sem caminho. à rentabilidade.

Os contratos originais duraram de 2016 a 2020 e foram renovados automaticamente para continuar até 31 de dezembro de 2024. Com o vencimento se aproximando, as equipes argumentaram que a divisão da receita é injusta e exigiram uma parcela maior do pote.

O proprietário da Front Row, Bob Jenkins, afirmou que nunca obteve lucro desde que formou sua equipe em 2005. Ele venceu o Daytona 500 em 2021 com o piloto Michael McDowell e não conseguiu empatar naquela temporada de destaque.

Com quatro filhos e o desejo de deixar algo para sua família administrar, Jenkins disse que deseja um acordo justo.

“Faço parte desta comunidade automobilística há 20 anos e não poderia estar mais orgulhoso da equipe Front Row Motorsports e do nosso sucesso. Mas chegou a hora de mudar”, disse Jenkins. “Precisamos de um sistema mais competitivo e justo, onde equipes, pilotos e patrocinadores possam ser recompensados ​​por nosso investimento coletivo, construindo valor empresarial de longo prazo, assim como qualquer outra liga esportiva profissional de sucesso”.

O que as equipes querem? Durante as negociações, as equipes pediram mais receitas, voz na governança e na elaboração de regras e uma redução nos negócios que a NASCAR ganha com os nomes, imagens e semelhanças dos participantes.

As equipes também queriam que os estatutos fossem permanentes; A França recusou.

De acordo com o processo, a NASCAR apresentou uma oferta de pegar ou largar na sexta-feira, 6 de setembro, 48 horas antes do início dos playoffs. Ele diz que a NASCAR ameaçou as equipes de assinarem o acordo de mais de 100 páginas ou correriam o risco de perder não apenas seus charters, mas o próprio sistema de charters, a menos que “um número substancial de equipes” concordasse.

“As equipes sabiam que colocar em campo um carro da NASCAR havia se tornado tão caro que seria economicamente devastador para a maioria delas competir sem sequer a modesta divisão de receitas e estabilidade proporcionada pelo sistema de fretamento e a perda completa de seus valores de fretamento se o sistema de fretamento foi descontinuado”, afirma o processo.

Rick Hendrick, o proprietário mais vencedor da história da NASCAR, disse que assinou apenas porque estava desgastado pelas negociações. A 23XI Racing e a Front Row resistiram, mas a sua motivação permaneceu obscura até ao processo judicial de quarta-feira.

O que a ação alega? O processo argumenta que a NASCAR violou a Lei Antitruste Sherman ao impedir que qualquer equipe de corrida de stock car competisse no circuito “sem aceitar os termos anticompetitivos” que ela impõe.

“Diante de uma oferta de pegar ou largar e de nenhuma oportunidade competitiva para corridas de stock car de primeira linha nos Estados Unidos, a maioria das equipes concluiu que precisava assinar”, afirma o processo. “Uma equipe descreveu sua contratação como ‘coagida’ e outra disse que foi ‘sob coação’.

“Uma terceira equipe disse: NASCAR ‘colocou uma arma em nossas cabeças’ e nós ‘tivemos que assinar’. Um quarto descreveu as táticas da NASCAR como as de um “regime comunista”. Nenhuma dessas equipes permitiria que suas identidades fossem reveladas publicamente por medo de retaliação da NASCAR”.

Como isso chegou aqui? A NASCAR foi fundada em 1948 pelo falecido Bill France Sr., e desde então tem sido dirigida primeiro por seu filho, Bill Jr., depois por seu neto, Brian France, e agora pelo segundo filho de France Sr., Jim. Ben Kennedy, filho da filha de Bill Jr., Lesa, é o herdeiro aparente dos negócios da família.

O processo sustenta que a NASCAR até 2016 operava sob contratos anuais que não proporcionavam viabilidade de longo prazo a nenhuma equipe. Não havia entrada garantida em nenhum evento da Cup Series ou prêmio em dinheiro, e as equipes dependiam de patrocínios individuais que precisavam para conseguir.

Esse modelo tornou a sustentabilidade quase impossível para qualquer proprietário que tentasse operar exclusivamente como uma equipe de corrida, sem negócios externos adicionais. Buscar patrocínio tornou-se um trabalho de tempo integral e as equipes muitas vezes se viam competindo abertamente com a NASCAR por acordos financeiros.

As equipes sentiram que estavam operando em um “constante estado de vulnerabilidade financeira” que tirou do mercado algumas das organizações mais bem-sucedidas, afirma o processo. Ele cita Jimmie Johnson, membro do Hall da Fama da NASCAR, que se aposentou principalmente como piloto e é coproprietário de uma equipe incipiente da Cup Series.

“Nas palavras do membro do Hall da Fama da NASCAR Jimmie Johnson”, diz o processo, “a melhor coisa a ser é a NASCAR, o segundo melhor piloto e a última coisa um dono de equipe”.