Produção do longa-metragem Marina faz seleção de elenco em Penedo

Já pensou em fazer parte do elenco de um longa-metragem? A equipe de produção da Aguda Cinema, do filme Marina, dirigido por Laís Araújo (Infantaria) e Pethrus Tiburcio, estará realizando no próximo sábado (19), uma pesquisa de elenco em Penedo.

O ponto de encontro para isso será no Centro de Atendimento ao Turista (prédio vizinho à Prefeitura de Penedo, localizado Praça Barão de Penedo), às 15 horas.

Podem participar da seletiva meninas pardas e negras com idade entre 16 e 21 anos, e meninos pardos e negros da faixa etária de 17 a 21 anos. Os interessados devem entrar em contato prévio através do número (82) 99611-2041 (Luiza da Mata) ou do e-mail marina.elenco@gmail.com.

A realização de uma seleção de elenco na cidade de Penedo só reforça que o município está preparado para desenvolver e fortalecer ainda mais a cultura do audiovisual, visto que é reconhecido internacionalmente como Cidade Criativa do Cinema, pela UNESCO.

Sobre o projeto

Maceió, 2010. Marina organiza seu baile de debutante, ao mesmo tempo em que Maceió vive uma de suas maiores crises de segurança pública. De classe média baixa, filha de um policial militar e um guia turístico, Marina vive lados opostos do lugar. Ela estuda numa escola particular, onde namora com o abastado Henrique, mas escondido – por preferência dele. Marina quer um baile de 15 anos igual aos que ela nunca é convidada, e lá dançar com Henrique, na frente de todos.

Por falta de recursos, ela faz seu vestido com uma costureira e lá começa a se envolver com o filho dela, Pedro. Eles desenvolvem um romance vibrante e secreto, e Marina passa a frequentar bairros lagunares e periféricos. Apesar de apaixonada, ela esconde o romance até ser exposta, o que leva sua vida familiar, afetiva e escolar a entrar em crise.

