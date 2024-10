Prognóstico do analista Eugênio Albuquerque aponta vitória de Ronaldo Lopes com a maior diferença da história política de Penedo

O renomado analista político Eugênio Albuquerque divulgou neste sábado (05) um prognóstico detalhado sobre o cenário eleitoral na cidade de Penedo e em outras localidades de Alagoas. Segundo ele, Ronaldo Lopes, atual prefeito e candidato à reeleição, deve vencer com a maior diferença já registrada na história política do município. A previsão foi compartilhada em suas redes sociais e gerou grande repercussão.



Eugênio Albuquerque destacou a força da campanha de Ronaldo Lopes e a capacidade de articulação do prefeito, que, segundo ele, consolidou seu nome como um líder forte e bem avaliado pela população. “Ronaldo vencerá também com a maior diferença da história política da cidade”, enfatizou o analista, apontando que a situação do candidato é confortável na reta final da disputa.

As eleições municipais acontecem amanhã, dia 06 de outubro, e a expectativa é grande para o resultado ser confirmado.