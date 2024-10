Prognóstico Ilia Topuria vs. Max Holloway luta principal do UFC 308

O esperado confronto entre Ilia Topuria e Max Holloway no UFC 308 está quase aí.

Os demais lutadores do media day do UFC 308 deram suas opiniões sobre como tudo vai acontecer na Etihad Arena, em Abu Dhabi, na tarde de sábado.

Ilia Topuria (15-0) faz sua primeira defesa de título no evento. Topuria conquistou o cinturão em sua última ida ao octógono, ao nocautear Alexander Volkanovski no segundo round do UFC 298, em fevereiro passado.

Holloway (26-7) venceu quatro de suas últimas cinco lutas. O ex-campeão do UFC vem de uma das atuações mais icônicas de sua carreira ao nocautear Justin Gaethje no quinto round na luta principal do UFC 300 para conquistar o cinturão do “BMF”. Ele ganhou as honras de Performance da Noite e Luta da Noite por este confronto memorável.

Holloway teve três disputas pelo título desde a última vez que conquistou o cinturão no UFC 240, perdendo todas as vezes contra Volkanovski.