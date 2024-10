Programa de TV concluído de Liam Payne no Limbo, produtores incertos sobre lançamento

Liam Payne tinha um grande projeto de TV em andamento antes de sua morte repentina na semana passada… e agora o destino da série não está claro, descobriu o TMZ.

Fontes disseram ao TMZ que os produtores de “Building the Band” – uma série de competição de canto que deve estrear na Netflix – ficaram “chocados e tristes” ao saber da morte inesperada do ex-aluno do One Direction.

Liam – junto com AJ McLean, Nicole Scherzinger dar Kelly Rowland – já havia encerrado as filmagens do show… porém, a data de estreia do show nunca foi anunciada.

Agora, muitos estão se perguntando se o show algum dia verá a luz do dia… depois de Liam caiu para a morte da varanda do terceiro andar do Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, Argentina, na semana passada.

Disseram-nos que os produtores acham que é “muito cedo” para tomar uma decisão, especialmente com os colegas de Liam lutando com sua dor.

Como informamos anteriormente, Nicole, que atuou como jurada em “Building the Band” ao lado de Liam, prestou homenagem ao cantor britânico na quinta-feira… observando que foi “uma grande bênção começar a trabalhar” com ele.

Ela acrescentou… “Compartilhamos o mesmo amor e paixão pela música e sempre me lembrarei das conversas significativas e alegres que tivemos”.

Nicole teria sido ainda em contato com a estrela 1D – mandando mensagens para ele no dia em que morreu.

AJ expressou um sentimento semelhante aos fotógrafos no início desta semana… quando elogiou Liam como um “querido” e lembrou como eles tinham “muitas semelhanças”.

As autoridades locais na Argentina ainda estão investigando a morte do cantor… mas um relatório inicial da autópsia afirma que ele tinha uma mistura de drogas em seu sistema no momento em que ele morreu.