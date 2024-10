Proibição antidoping de Paul Pogba é reduzida para 18 meses após recurso do CAS

A suspensão antidoping do vencedor da Copa do Mundo, Paul Pogba, foi reduzida para 18 meses, dos quatro anos iniciais, informou o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) nesta sexta-feira.

“A suspensão agora é de 18 meses, começando em 11 de setembro de 2023”, disse o diretor-geral do CAS, Matthieu Reeb, à Reuters.

A decisão significa que o antigo internacional francês poderá regressar ao futebol competitivo em março de 2025.

Pogba, de 31 anos, não joga desde agosto de 2023, depois de testar positivo para DHEA – uma substância proibida que aumenta os níveis de testosterona – após o jogo da Juventus na Série A contra a Udinese.

Ele foi suspenso provisoriamente pelo tribunal nacional antidoping da Itália (NADO Itália) em setembro daquele ano, antes de ser suspenso por quatro anos em fevereiro de 2024.

Paul Pogba não disputa uma partida oficial há mais de um ano. Stefano Guidi/Getty Images

Pogba, que tem contrato com a Juventus até junho de 2026, negou qualquer irregularidade e disse que recorreria ao CAS.

As proibições de quatro anos são padrão no Código Mundial Antidopagem, mas podem ser reduzidas nos casos em que um atleta possa provar que seu doping não foi intencional, se o teste positivo for resultado de contaminação ou se fornecer “assistência substancial” para ajudar os investigadores. .

Pogba voltou à Juventus em 2022, após sua segunda passagem pelo Manchester United. Após seu retorno à Itália, ele foi prejudicado por lesões. Ele jogou 178 partidas pela Juventus de 2012 a 2016.

Ele foi excluído da campanha da França até a final da Copa do Mundo de 2022 devido a uma lesão no joelho.

Pogba ajudou a França a vencer a Copa do Mundo anterior, marcando na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na final.

Informações da Reuters contribuíram para este relatório.