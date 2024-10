Projeto Conexão Cinema em Penedo é concluído com exibição simultânea de filmes produzidos em Bezerros-PE

E, mais uma vez, a sala de projeções do Cine Penedo ficou lotada para a segunda e última noite do Conexão Cinema, que foi marcada pela exibição de curtas-metragens produzidos em Bezerros, município localizado em Pernambuco.

Obedecendo a mesma dinâmica, de forma simultânea, os públicos de Penedo e de Bezerros se divertiram com produções bezerrenses. O primeiro filme a ser exibido foi Onde Cabe em Nós, de Ana Carolina. Já o segundo da noite, foi o Nem toda menina enjoa da boneca, de Lainy Samires e Marlom Meirelles, que retrata a história de bonequeiras pernambucanas.

O terceiro foi o Todas as memórias que você fez pra mim, de Pedro Filipe. A produção fala sobre José, um agricultor de 68 anos e que dedica seus dias ao trabalho na roça e aos cuidados de seu esposo Luiz, de 71 anos, que sofre de Alzheimer.

O Conexão Cinema foi encerrado pelo curta-metragem Umbilina e sua grande rival, de Marlom Meirelles, que narra os infortúnios da protagonista Umbilina, mulher pobre, sertaneja, viúva e mãe de 10 filhos.

“O Conexão Cinema foi incrível. Durante esses dois dias, pudemos proporcionar o acesso ao cinema, perceber a alegria das pessoas e saber que ali se transformará em uma doce lembrança, é um sentimento inexplicável. Foi lindo de ver a interação, tanto dos penedenses, quanto do público de Bezerros. Só agradecer a prefeitura e a todos que fizeram o evento acontecer. E que venha a próxima edição”, disse Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da SETUREC.

Após a exibição dos filmes, o público participou de um rico debate com os realizadores Marlom Meirelles e Pedro Filipe. Na primeira noite do Conexão Cinema, o bate-papo trouxe a diretora Andrea Paiva.

“Gostaria de agradecer a Prefeitura de Penedo, a Prefeitura de Bezerros e a todos que contribuíram para a realização do evento. Ficamos muito felizes com essa conexão entre Bezerros e Penedo. Estamos de portas abertas para outras e novas conexões, pois tenho certeza que o público gostou. A gente se encontra”, disse Marlon Meirelles, diretor do Festival Curta na Serra.

O Conexão Cinema é uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), em parceria com o Circuito Penedo de Cinema e o Festival Curta na Serra.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC