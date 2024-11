Projeto Recomeçar forma nova turma de jovens aprendizes em São Miguel dos Campos

O projeto Recomeçar – Oficina de jovens aprendizes, iniciativa do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), entregou, na tarde desta quarta-feira (30), certificados a 10 jovens que participaram do curso de logística promovido pela 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos em parceria com o Senac e a prefeitura daquele município. O objetivo da ação é oferecer capacitação a adolescentes para que eles possam dar os primeiros passos em direção ao mercado de trabalho.

Maria Thainara Ferreira é uma das jovens certificadas e celebrou o seu primeiro curso profissionalizante. “Quero agradecer a parceria do Ministério Público com o Senac e a prefeitura. Quem mora no interior sabe da importância de um projeto como esse para que possamos nos qualificar, para que possamos dar um novo rumo à nossas vidas”, afirmou ela.

Segundo o promotor de Justiça Marllisson Andrade, esta é a primeira turma capacitada, de muitas que ainda virão: “Eu estou muito feliz também com esse diploma que vocês receberam, e já podem espalhar que estamos em tratativas para que novos cursos sejam ofertados em breve. Dentro de duas semanas, começaremos as turmas que aprenderão sobre assistência de Marketing em vendas e reposição de mercadorias”, disse ele.

Na ocasião, o promotor também aproveitou a oportunidade para agradecer as parcerias firmadas com o Senac, que é um dos maiores colaboradores do projeto Recomeçar desde a sua criação, e com a Prefeitura de São Miguel dos Campos, além de comemorar a disponibilidade da Associação Comercial da cidade em se tornar uma nova parceira da ação. “Enche o nosso coração de alegria saber que novos atores querem fazer parte da transformação na vida dos jovens de São Miguel dos Campos”, complementou.

Sandro Soares, diretor regional do Senac, afirmou que a instituição seguirá dando sua contribuição, por meio da cessão de vagas em cursos profissionalizantes, de forma a contribuir para a consolidação do projeto. “Estamos atuando em rede para melhorar a realidade do nosso estado, e saber que a contribuição do Senac pode transformar a vida de vocês, jovens, para que tenham uma perspectiva melhor de vida, é motivo de orgulho para nós”, declarou o diretor.

O projeto Recomeçar – Oficina de jovens aprendizes foi criado em Arapiraca pelos promotores de Justiça Maurício Wanderley e Viviane Karla Farias. Desde sua fundação, ele já capacitou centenas de jovens aprendizes, inserindo-os no mercado de trabalho.