Promotores negam vazamento de vídeo de agressão de Diddy, não tinha clipe na hora

O vídeo de assalto mostrando Diddy batendo na então namorada Cássia Ventura não foi divulgado pelos federais, eles afirmam… dizendo que a CNN obteve isso de outra pessoa – e os argumentos de Diddy alegando o contrário são totalmente falsos.

Os promotores entraram com uma moção no Tribunal Distrital dos EUA em oposição a uma moção que Diddy apresentou no início deste mês, alegando que ele acreditava que o governo entregou o vídeo ao popular canal de notícias a cabo em maio… e, basicamente, eles dizem que isso não pode ser verdade’ porque eles nem tinham ainda.

A CNN obteve imagens de Diddy agredindo fisicamente Cassie em um hotel em 2016. (https://t.co/15i1iDIvPR) pic.twitter.com/W812v4Pk3i — Base Pop (@PopBase) 17 de maio de 2024

@PopBase

Segundo os promotores, agentes federais procuraram o vídeo no início da investigação, mas ele desapareceu misteriosamente do servidor do hotel… e não apareceu novamente até a CNN divulgou a filmagem é 17 de maio.



Os promotores dizem que finalmente baixaram o vídeo do site da CNN… mas ainda não possuem o original.

Os promotores federais apontam que muito mais pessoas do que agentes federais tiveram acesso à fita… com funcionários do hotel, a equipe de segurança contratada no hotel e até mesmo membros da equipe de Diddy poderiam ter vazado o vídeo.

Os federais insistem que não há necessidade de uma audiência probatória para saber se os promotores vazaram o clipe.

Diddy ainda está preso em uma detenção federal no Brooklyn enquanto aguarda o julgamento de seu caso criminal. Ei enfrenta acusações de conspiração de extorsão, tráfico sexual à força, fraude ou coerção e transporte para se envolver em prostituição. Ele também está lidando com dezenas de ações civis.