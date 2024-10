Proprietário do Chiefs concorda com o PAC de ‘valores tradicionais’ de Harrison Butker

KANSAS CITY, Missouri – O proprietário do Kansas City Chiefs disse na quarta-feira que não tem nenhum problema com o kicker Harrison Butker formando um comitê de ação política projetado para encorajar os cristãos a votarem no que o PAC descreve como “valores tradicionais”.

Butker anunciou seu Upright PAC no fim de semana passado, durante a despedida dos Chiefs, em uma série de postagens nas redes sociais.

“Uma das coisas sobre as quais converso com os jogadores todos os anos no campo de treinamento é usar a plataforma deles para fazer a diferença”, disse o presidente do Chiefs, Clark Hunt. “Temos jogadores de ambos os lados do espectro político, de ambos os lados de qualquer questão controversa que você queira levantar. Não fico nem um pouco preocupado quando nossos jogadores usam sua plataforma para fazer a diferença.”

Butker está na frente e no centro do site do Upright PAC junto com o senador republicano do Missouri Josh Hawley, que ganhou o endosso do kicker antes das eleições gerais contra o democrata Lucas Kunce.

“Vemos os nossos valores sob ataque todos os dias. Nas nossas escolas, nos meios de comunicação social e até mesmo por parte do nosso próprio governo. Mas temos a oportunidade de reagir e recuperar os valores tradicionais que tornaram este país grande”, afirmou o PAC. diz em seu site. “Estamos trabalhando para mobilizar os cristãos em todo o país para garantir que protegemos esses valores nas urnas.

Butker fez pela primeira vez o que chamou de uma incursão “muito intencional” na política em maio, quando fez um discurso polarizador de formatura no Benedictine College, uma escola católica privada de artes liberais em Atchison, Kansas. A tricampeã do Super Bowl disse, entre outras coisas, que a maioria das mulheres que receberam diplomas estavam provavelmente mais entusiasmadas com o casamento e o nascimento de filhos, e que alguns líderes católicos estavam “empurrando ideologias de gênero perigosas para a juventude da América”.

Butker também atacou o mês do Orgulho, um momento importante para a comunidade LGBTQIA+, e a posição do presidente Joe Biden sobre o aborto.

A NFL se distanciou dos comentários de Butker, emitindo posteriormente um comunicado que dizia: “Suas opiniões não são as da NFL como organização. A NFL é firme em nosso compromisso com a inclusão, o que apenas torna nossa liga mais forte.”

“Acabei de decidir: ‘Quer saber? Há coisas em que acredito de todo o coração e que acho que tornarão este mundo um lugar melhor’, e vou pregar isso”, disse Butker quando questionado sobre o discurso durante o campo de treinamento. . “Se as pessoas não concordam, elas não concordam, mas vou continuar a dizer o que acredito ser verdade e amar a todos ao longo do caminho”.

A família Hunt apoiou um grupo que insta os eleitores do Missouri a rejeitarem uma medida eleitoral que anularia a proibição quase total do aborto no estado através da Unity Hunt, a empresa que supervisiona os bens da família Lamar Hunt. Os Chiefs se recusaram a comentar sobre a doação de US$ 300.000, além de confirmar ao The Kansas City Star que o dinheiro foi transferido pelo meio-irmão de Clark Hunt, Lamar Hunt Jr., por meio de sua conta no Unity Hunt.

Enquanto isso, o quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes, disse no mês passado que não apoiaria Donald Trump ou Kamala Harris nas eleições de novembro, mesmo que o ex-presidente se referisse repetidamente à esposa de Mahomes, Brittany, como uma apoiadora de sua campanha.

“Não quero que o meu lugar e a minha plataforma sejam usados ​​para apoiar um candidato”, disse Mahomes. “A minha função é informar as pessoas para se registarem para votar. É informar as pessoas para fazerem as suas próprias pesquisas e depois tomarem a melhor decisão para elas e para as suas famílias.”

Esses comentários vieram menos de um dia depois de Taylor Swift, que está namorando Travis Kelce dos Chiefs e se tornou amiga da família Mahomes, endossar Harris para a presidência. Isso levou Trump a dizer à Fox News: “Na verdade, gosto muito mais da Sra. Mahomes, se você quer saber a verdade. Ela é uma grande fã de Trump. Gosto de Brittany. Acho que Brittany é ótima.”

Patrick Mahomes foi questionado na quarta-feira sobre as referências de Trump à sua esposa e disse: “No final das contas, o que importa é eu e minha família e como tratamos as outras pessoas”.

“Acho que você vê que Brittany faz muito na comunidade. Eu faço muito na comunidade para ajudar a educar as pessoas e dar-lhes a oportunidade de usarem sua voz”, disse ele. “Em tempos políticos, as pessoas vão usar coisas aqui e ali, mas não posso deixar que isso afete a forma como conduzo meus negócios todos os dias da minha vida e tento vivê-los da melhor maneira possível.”