Proprietário do D-backs se culpa pela adição ‘horrível’ de Jordan Montgomery

Depois de uma corrida inesperada à World Series há um ano, o Arizona Diamondbacks procurou aumentar seu elenco na esperança de construir um candidato consistente.

Em vez disso, os D-backs perderam os playoffs depois que alguns dos nomes mais notáveis ​​​​do time não conseguiram causar o impacto esperado.

O dono da equipe, Ken Kendrick, sabe exatamente quem culpar por pelo menos um desses movimentos: ele mesmo.

“Se alguém quiser culpar alguém por Jordan Montgomery ser um Diamondbacks, você está falando com o cara que deveria ser culpado”, disse Kendrick ao Arizona Sports. “Porque eu trouxe para [the front office’s] atenção. Eu pressionei por isso. Eles concordaram – não estava em nosso plano de jogo. Você sabe quando ele foi contratado – logo no final do treinamento de primavera. E olhando para trás, em retrospectiva, foi uma decisão horrível investir esse dinheiro em um cara que teve um desempenho tão ruim quanto ele. É o nosso maior erro nesta temporada do ponto de vista do talento. E eu sou o autor disso.”

Escolhas do Editor

Montgomery se juntou aos Diamondbacks em um contrato de um ano no valor de US$ 25 milhões que oferece uma opção para a próxima temporada, mas teve dificuldades este ano, indo de 8 a 7 com um ERA de 6,23 e passou um tempo no bullpen.

Ele estava saindo de um ano em que teve um recorde de 10-11 com um tempo parcial de ERA de 3,20 com o St. Louis Cardinals e o Texas Rangers e foi uma parte fundamental da rotação enquanto o Rangers conquistava o primeiro título da franquia na World Series.

Contratado pelo Arizona em março, Montgomery foi o último dos principais agentes livres a assinar na entressafra, depois que um mercado mais fraco do que o esperado se desenvolveu e forçou alguns jogadores, muitos deles clientes do agente Scott Boras, a assinar acordos de curto prazo. Montgomery demitiu Boras logo após assinar com os Diamondbacks.