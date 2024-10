Proprietários aprovam oferta de Tom Brady para comprar participação minoritária dos Raiders

Os proprietários de times da NFL votaram na terça-feira pela aprovação da compra de uma participação minoritária no Las Vegas Raiders por Tom Brady, uma medida que ele chamou de “uma bênção saber que estarei envolvido na maior liga do mundo pelo resto da minha vida”.

“Ao longo da minha carreira na NFL, aprendi que, em sua essência, o futebol é um jogo de trabalho em equipe, resiliência e uma busca incansável pela excelência”, disse Brady em comunicado postado no X. “A franquia Raiders e a cidade de Las Vegas incorpora esses mesmos valores e estou honrado em fazer parte dessa história.”

Brady agradeceu ao proprietário dos Raiders, Mark Davis, por “receber-me em sua família e pelo trabalho incansável que ele fez para ajudar a construir a organização que tantos fãs conhecem e amam hoje”.

“Tom é alguém de quem por muitos anos não gostei muito”, disse Davis aos repórteres após o término das reuniões da liga na terça-feira, referindo-se à infame controvérsia da Regra Tuck em 2002. “Ele admitiu que foi um desastre. da situação. Estamos muito orgulhosos de tê-lo como parceiro. Ele é um jovem brilhante.

“Embora Tom não possa jogar, acho que ele pode nos ajudar a selecionar um quarterback no futuro e potencialmente treinar também.”

Na verdade, Brady em sua declaração disse que está “ansioso para contribuir com a organização de todas as maneiras que puder, honrando a rica tradição dos Raiders e ao mesmo tempo encontrando todas as oportunidades possíveis para melhorar nossa oferta aos fãs… e o mais importante, GANHAR jogos de futebol”. “

Davis se recusou a fornecer detalhes sobre o papel de Brady nos Raiders, por respeito ao trabalho de Brady como locutor da Fox. Davis disse que um dos pontos críticos no processo de 17 meses foi o duplo papel de Brady como locutor e potencial proprietário da equipe.

Enquanto a oferta de Brady estava pendente, a liga impôs a ele uma série de restrições como locutor que ele seguiu desde que começou a trabalhar para a Fox. Brady está impedido de participar de reuniões semanais de produção com jogadores e treinadores nos jogos que irá cobrir, não pode estar nas instalações de outro time e não pode assistir aos treinos. Essas restrições continuarão.

“Acho que muitos proprietários da liga sentiram que havia um conflito em potencial”, disse o proprietário do Kansas City Chiefs, Clark Hunt, que preside o comitê financeiro que levantou as questões de conflito de interesses com a propriedade de Brady. “É difícil saber se será um conflito real, mas pode ser um conflito potencial ou um conflito aparente.”

“Tom tem respeitado as questões que levantamos voluntariamente através do comitê desde que começou a transmitir”, disse o comissário da NFL Roger Goodell. “Então tudo isso foi resolvido.”

Davis disse que entende as preocupações porque seu pai, Al Davis, era conhecido por proteger todas as informações dos Raiders.

“Somos paranóicos, é o que somos nos Raiders”, disse Davis. “Eu sei que os treinadores e os zagueiros querem falar com ele. Eles não vão contar a ele a história completa e também não vão contar a história completa para vocês. estamos dizendo a vocês o que eles querem que o outro time ouça.”

O Dallas Cowboys, que teve a equipe de transmissão da Fox de Brady quatro vezes nesta temporada, é um dos times que preferiria que Brady estivesse nas reuniões de produção durante a semana.

O executivo de comunicações dos Cowboys, Tad Carper, disse à ESPN que informou aos produtores da Fox, bem como ao escritório da liga, que os treinadores dos Cowboys querem que Brady esteja nas reuniões de produção para que ele possa ter todo o contexto para explicar ao público da Fox suas tomadas de decisão nos jogos. .

Outro obstáculo no caminho de Brady para a propriedade dos Raiders foi a possibilidade de ele retomar sua carreira de jogador. Em julho de 2023, os proprietários votaram para proibir funcionários que não sejam familiares de terem participação acionária em um time, o que significa que Brady teria que vender sua participação nos Raiders para jogar em outro time.

Goodell minimizou os 17 meses que Brady levou para ser aprovado como sócio minoritário dos Raiders.

“As transações de propriedade levam muito tempo”, disse ele.

Hunt acrescentou: “Havia muitas coisas do ponto de vista da estrutura e da devida diligência que precisavam acontecer, e é por isso que demorou tanto para ser aprovado. Finalmente colocamos tudo isso em prática e estamos felizes em obter o transação fechada. Eu sei que o comitê financeiro está feliz por não falar mais sobre isso.”

Goodell espera que a propriedade recém-aprovada do membro do Hall da Fama de Brady e Raiders, Richard Seymour, inspire outros ex-jogadores a explorar a propriedade.

“Acho que há muito interesse”, disse Goodell. “E eu os encorajei… Há outros que potencialmente estarão em processo num futuro muito próximo.

“Acho que eles acrescentam muito à propriedade. Adoro, não apenas a diversidade disso, mas a diversidade de pensamento, no contexto do que é bom para o jogo. ficamos maiores? Como continuamos a ampliar nosso objetivo em todas as partes?”