Proprietários de Wrexham, Reynolds e McElhenney, compram cervejaria local

Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram outra peça de Wrexham – sua cervejaria.

Quatro anos após a compra inesperada do time de futebol do Wrexham, em dificuldades, as celebridades de Hollywood investiram ainda mais na cidade do norte do País de Gales, tornando-se coproprietárias da Wrexham Lager.

A Wrexham Lager, que é uma das patrocinadoras do time, foi fundada em 1882 e afirma ser a mais antiga cervejaria britânica ainda existente.

A presença de Reynolds e McElhenney impulsionará os esforços da Wrexham Lager para expandir a sua produção e distribuição internacional.

“Como co-presidentes do Wrexham AFC, aprendemos muito”, afirmaram Reynolds e McElhenney num comunicado obtido pela Associated Press. “A ligação entre o clube e a comunidade, as complexidades da regra do impedimento e a necessidade ocasional de cerveja – especialmente depois das reuniões financeiras.

“Wrexham Lager tem uma receita de 140 anos e uma história célebre e estamos entusiasmados em ajudar a escrever seu próximo capítulo.”

A cervejaria não revelou detalhes financeiros, mas disse que Reynolds e McElhenney têm participação majoritária.

A Wrexham Lager disse que a aquisição foi feita pela Red Dragon Ventures, uma joint venture formada por Reynolds e McElhenney e a família Allyn, com sede em Nova York – que na quarta-feira se tornou um investidor minoritário na equipe de Wrexham.

Desde que assumiram o comando do clube, após uma compra de US$ 2,5 milhões no final de 2020, Reynolds e McElhenney supervisionaram a ascensão do Wrexham no futebol inglês. O Wrexham conseguiu promoções consecutivas e agora joga na League One, da terceira divisão, onde o time está em terceiro lugar após 13 jogos.

Ryan Reynolds e Rob McElhenney se juntaram à equipe para um desfile de ônibus aberto após sua primeira promoção em 2023. Imagens de Nick Potts/PA via Getty Images

Wrexham foi ainda mais introduzido na consciência global por Reynolds e McElhenney, lançando uma série de TV incrível, “Welcome to Wrexham”. Ajudou a impulsionar o turismo e o comércio na cidade, com a Wrexham Lager entre os negócios que ganharam visibilidade através da feira.

Reynolds já possuía uma participação na Aviation Gin, que foi vendida à Diageo em 2020 por US$ 610 milhões. A Diageo disse que Reynolds manteve uma “participação acionária contínua” no gim.

A família Roberts, que reviveu a Wrexham Lager em 2011 após a interrupção da produção em 2000, permanecerá coproprietária da cervejaria ao lado de Reynolds e McElhenney.