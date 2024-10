Próxima estreia do filme ‘Rust’ destruída por colegas da indústria de Halyna Hutchins

Alex Baldwin O filme “Rust” está se preparando para sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinematografia EnergaCAMERIMAGE da Polônia no próximo mês … mas está sendo considerado surdo por colegas da indústria do final Halyna Hutch o chamado .

Muitos estão levantando preocupações sobre se é apropriado exibir o controverso faroeste em um evento ao qual Hutchins, que era da vizinha Ucrânia, comparecia regularmente – desde que ela morreu no set do filme, há três anos, após ser atingida por uma bala disparada de um arma de hélice carregada.

O festival – que também terá um painel especial para homenagear a vida de Halyna – promoveu o a próxima estreia está no IG com várias fotos do filme – mas a seção de comentários está tudo menos entusiasmada com o evento.