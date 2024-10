Punhos Perdidos: Leandro Jobu acerta chute aéreo insano e finaliza com estrangulamento

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Em comparação com os dias fora da lei do início dos anos 90, a técnica do MMA chegou tão longe que é quase irreconhecível para o fã de luta de jaula OG. No geral, o lutador médio é mais técnico, mais preparado e mais completo, mas não podemos deixar de sentir que perdemos aquela centelha de improvisação no centro de alguns dos melhores momentos do jogo.

Esse comentário se aplica principalmente aos níveis mais altos de competição, então felizmente ainda temos a periferia do MMA para nos proporcionar alguns momentos verdadeiramente insanos.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e submissões, e para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Leandro Jobu vs. Fernando César Silva

Joaquin Buckley luta no UFC 307 neste fim de semana e, embora lamentavelmente tenha desenvolvido uma reputação de fazer declarações com muito barulho e pouca lógica, ele ainda deve ser apreciado por ter sido o autor do maior nocaute de todos os tempos.

Até hoje inspira lutadores, ou pelo menos é o que presumo que aconteceu com Leandro Jobu em evento do Brothers Fight Championship em São Paulo:

Pulando em uma perna só, Jobu apenas a deixou rasgar e jogou o pé para o céu. Acertou com precisão brutal na cabeça de Fernando César Silva e o árbitro provavelmente poderia ter intervindo para a paralisação ali mesmo. Felizmente, Jobu não tentou nenhum golpe posterior, optando por finalizar com um mata-leão (o que provavelmente também não foi tão bom).

Chame isso de sorte se quiser, mas a equipe de Jobu não está ouvindo.

Mironshokh Khusenov vs. Didar Nagmoldanov

Ruslan Kasymaly uulu vs. Anar Azizli



Em um evento da Octagon League em Almaty, no Cazaquistão, o pobre Didar Nagmoldanov sofreu um congelamento cerebral no pior momento possível.

Mironshokh Khusenov acertou Nagmoldanov com a mão direita, o que o fez esquecer temporariamente onde estava. Enquanto tentava consertar o bocal como se estivesse no meio de uma sessão de treinamento, Khusenov finalizou-o impiedosamente com uma joelhada no rosto. É difícil se proteger o tempo todo quando você não tem ideia do que diabos está acontecendo.

Na luta principal, Ruslan Kasymaly uulu deu uma surra absoluta em Anar Azizli.

Azizli não estava totalmente de fora, mas o árbitro não teve escolha senão intervir. Foram muitos golpes sem resposta, apenas estendidos por meio round, em oposição ao tipo de agitação que estamos acostumados a ver no final das lutas. Kasymaly lançou um fechamento.

Octagon League 63 é gratuito para assistir no YouTube.

Daniel Delgado vs. Eduardo Pérez

Falando em shutouts e shutdowns, Daniel Delgado agrediu Eduar Perez para marcar um dos nocautes mais violentos do fim de semana.

Aquele uppercut pareceu colocar Perez de pé e então Delgado o nocauteou, tipo, mais três vezes antes de ele cair no chão.

Mais lutas de Strike Warrior 11 estão disponíveis gratuitamente no YouTube.

Alessandro Martínez vs. Jorge Juárez

Mais um do departamento “Frozen Like Elsa” (ugh):

Alessandro Martinez e Jorge Juarez se enfrentaram em uma luta de regras de Budo Striking (essencialmente Muay Thai com luvas de MMA), que terminou com Martinez acertando o botão de Juarez. Eles podem precisar verificar a fiação de Juarez, porque demorou um ou dois segundos extras para seu corpo responder.

O Budo Sento Championship 25, que na verdade era composto por um card só de trocação e um card de MMA, está disponível no UFC Fight Pass.

Bilal Hasan x José Leon

Frank Rayford x Jeramy Titsworth



Falamos sobre criatividade no início deste artigo, então vamos encerrar com outra exibição divertida de uma luta pelo título peso mosca do Cage Fury FC.

Bilal Hasan, de 23 anos, entrou lindamente no estrangulamento e agora é dono de um cinturão brilhante apenas em sua quinta luta profissional.

Quanto ao baile pós-luta, vou chamar de empate.

Bravo, pessoal!

E não podemos deixar de mencionar a finalização rápida de Frank Rayford sobre Jeramy Titsworth.

De acordo com os comentaristas Geena Lucille e John Morgan, Rayford nem deveria estar lutando no card. Ele estava em Dakota do Norte para encurralar um companheiro de equipe, mas calçou um par de luvas quando abriu uma vaga.

Lucille acrescentou mais tarde que Rayford realmente perdeu o emprego antes da luta.

Talvez não estejamos tão longe dos tempos de bandido do MMA como pensei.

Por último, ICYMI, não deixe de conferir a batalha inacreditável entre Lewis McGrillen e Dean Garnett que aconteceu em um evento da PFL Europe no último sábado. Agora grátis no YouTube!

Sem exagero, essa pode ser a melhor luta de 2024 até agora.

