QB Carter Smith de quatro estrelas se demite do futebol de Michigan

O quarterback de quatro estrelas do Michigan compromete Carter Smith, o terceiro passador de dupla ameaça da ESPN na classe de 2025, retirou sua promessa dos Wolverines na noite de quarta-feira, marcando o que poderia ser o primeiro passo em uma mudança potencialmente massiva de quarterback no fases finais do ciclo de 2025.

O cancelamento de compromisso de Smith ocorre no momento em que Michigan intensificou seus esforços nas últimas semanas para atrair o quarterback da LSU e o principal prospecto Bryce Underwood para uma virada de final de ciclo para os Wolverines.

Underwood, o passador de 1,80 metro e 90 quilos de Belleville, Michigan, é o recruta geral número 1 da ESPN no ciclo de 2025 e está comprometido com a LSU desde 6 de janeiro de 2024. Após o cancelamento do compromisso de Smith, todos os olhos agora se voltam sobre Underwood – que joga futebol americano na escola a 29 quilômetros do Michigan Stadium – pouco mais de um mês antes do período de assinatura inicial.

Smith, um passador de 1,80 metro e 80 quilos de Fort Myers, Flórida, anunciou sua decisão nas redes sociais, escrevendo um comunicado: “Gostaria de começar agradecendo à equipe técnica de Michigan por tudo o que fizeram por meu.

“Gostaria de agradecer especialmente ao treinador [Kirk] Campbell por tudo e por me dar uma oportunidade tão incrível. Dito isso, gostaria de anunciar que me desvinculei da Universidade de Michigan.”

Smith é o candidato nº 155 da ESPN em 2025 e foi o sexto membro classificado na nova classe dos Wolverines antes de se desvincular. Com seu recrutamento reaberto, Michigan agora detém promessas de apenas sete prospectos da ESPN 300 em 2025.

Smith arremessou para 2.223 jardas e 29 touchdowns com quatro interceptações durante sua temporada júnior na Bishop Verot High School, na Flórida, a caminho de ser eleito o jogador do ano do estado. Ele se comprometeu com os Wolverines sob o comando do técnico Jim Harbaugh em novembro, escolhendo Michigan em vez de Flórida, Penn State, Miami e Cincinnati.

A descomprometimento de Carter deixa uma lacuna no quarterback na aula inaugural de recrutamento de Sherrone Moore e abre a porta para os Wolverines contratarem Underwood.

Underwood levou a Belleville High School a um terceiro jogo consecutivo pelo título estadual como júnior no outono passado e começou a temporada de 2024 como o número 1 da ESPN na classe de 2025. Ele se comprometeu com a LSU em janeiro, escolhendo os Tigers em vez de Michigan e Alabama após uma temporada júnior em que arremessou 3.165 jardas com 40 touchdowns e duas interceptações.

“Eles me ofereceram no segundo ano, estão me recrutando desde então e a história do programa”, disse Underwood na época. “Eles têm uma ótima história de programa e uma ótima história de zagueiro também.”

Underwood permaneceu como a joia da coroa da turma de 2025 da LSU nos 10 meses desde sua promessa. No entanto, Michigan manteve contato com o Jogador Gatorade do Ano de 2023 do estado antes de aumentar sua busca por Underwood nas últimas semanas. E com a saída de Smith da turma de 2025 dos Wolverines, o burburinho em torno da potencial reviravolta de Underwood só se intensificará nas últimas semanas antes do início do período de assinaturas antecipadas em 4 de dezembro.

Michigan ficou em 14º lugar no último ranking de equipes da ESPN para o ciclo de 2025, antes da rescisão de Smith, e pode subir significativamente nas últimas semanas. Além da perseguição de Underwood pelos Wolverines, Michigan permanece na disputa pelo safety quatro estrelas Jordan Young (nº 106 na ESPN 300) e recebeu o cornerback da Geórgia Shamari Earls (nº 71) no fim de semana passado.

Os Wolverines recebem o No. 1 Oregon no sábado às 15h30 horário do leste dos EUA.