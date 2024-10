QB cinco estrelas Jared Curtis se demite da classe de 2026 na Geórgia

Antes da viagem da semana 8 da Geórgia ao Texas, a turma de 2026 de Kirby Smart sofreu um golpe na noite de quinta-feira, quando o quarterback cinco estrelas Jared Curtis reabriu seu recrutamento e desistiu de sua promessa aos Bulldogs.

Curtis, o 4º recruta no ESPN Junior 300, é o melhor zagueiro em potencial da ESPN no ciclo de 2026. Júnior na Escola Cristã de Nashville (Tennessee), Curtis inicialmente se comprometeu com a Geórgia em março, depois de lançar 2.522 jardas e 25 touchdowns com nove interceptações em sua segunda temporada. Seu cancelamento agora deixa os Bulldogs com duas perspectivas comprometidas na classe de 2026.

Curtis anunciou a decisão na quinta-feira em um comunicado postado em X.

“Esta manhã falei com o treinador Smart e [offensive coordinator Mike Bobo] e dizer-lhes que ainda amo a Geórgia, mas gostaria de dedicar mais algum tempo para explorar todas as minhas opções para poder tomar a decisão melhor e mais informada para o meu futuro. Eu digo a eles que não parece certo ou justo permanecer comprometido enquanto verifica outros programas. Quero que as pessoas saibam onde estou e aprendi que tomar grandes decisões leva tempo.”

Curtis se tornou o primeiro membro da turma de recrutamento de 2026 da Geórgia nesta primavera, quando escolheu os Bulldogs no Alabama, Texas, estado de Ohio e Oklahoma em 23 de março. 27 touchdowns e levou Nashville Christian a um recorde de 10-3 em sua temporada de calouro em 2022, ganhando honras de vice-campeão para o Mr. Curtis levou Nashville Christian a uma largada de 6-1 neste outono.

“Meu foco agora é cuidar dos negócios durante o resto da temporada do ensino médio e ser um grande companheiro de equipe e líder”, continuou Curtis em sua declaração. “Estou ansioso para aproveitar ao máximo um processo de recrutamento aberto nos próximos meses.”

Com a reabertura do compromisso de Curtis, a Geórgia agora detém promessas de duas promessas de 2026, os cornerbacks quatro estrelas Jontavius ​​Wynn (nº 159 no ESPN Junior 300) e Dominick Kelly (nº 247), ambos comprometidos com os Bulldogs em final de julho.

No ciclo de 2025, Smart pretende fechar sua nona classe consecutiva entre os três primeiros na Geórgia ainda este ano, com a última classe dos Bulldogs classificada em quinto lugar no último ranking de equipes da ESPN para o ciclo. Curtis agora é um dos dois jogadores não comprometidos entre os 10 melhores passadores da ESPN no ciclo de 2026, ao lado do quarterback de quatro estrelas Ryder Lyons (5º passador). Todos, exceto um dos cinco principais passadores de ameaça dupla da ESPN em 2026, se comprometeram após a promessa de Helaman Casuga ao Texas A&M na tarde de quinta-feira.

O número 5 da Geórgia visita o número 1 do Texas às 19h30 horário do leste dos EUA (ABC) na noite de sábado.