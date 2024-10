QB Derek Carr (oblíquo) sai da derrota do New Orleans Saints por 26-13

KANSAS CITY, Missouri – O quarterback do New Orleans Saints, Derek Carr, saiu da derrota de segunda-feira por 26 a 13 para o Kansas City Chiefs por causa de uma lesão oblíqua no quarto período.

“Não é bom”, disse Carr quando questionado sobre como estava se sentindo.

Carr disse que planejava fazer uma ressonância magnética na terça-feira para avaliar a lesão.

Carr saiu do jogo faltando 9:32 para o fim, depois de lançar um passe incompleto para o wide receiver Mason Tipton na quarta descida. Ele parecia estar segurando o quadril quando o atacante saiu do campo, foi até a tenda de lesões para ser avaliado e depois caminhou até o vestiário com a equipe médica do time.

“Eu estava totalmente confiante, até me machucar, de que poderíamos vencer aquele jogo”, disse Carr.

Carr disse que sentiu o problema oblíquo enquanto tentava o arremesso. Ele disse que a questão não era de tolerância à dor, mas que ele não conseguia fazer arremessos adequadamente para serem eficazes.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Carr disse que perguntou à equipe médica se havia algo que ele pudesse fazer para voltar ao jogo e eles disseram que não havia tempo suficiente. Jake Haener entrou em jogo no lugar de Carr na próxima série ofensiva.

“Não foi como lidar com a dor. … Simplesmente não consigo fazer o que quero”, disse Carr.

Carr disse que não sabia sua situação ao pensar no jogo de domingo contra o Tampa Bay Buccaneers.

“Farei tudo o que puder para garantir que estarei lá no domingo”, disse Carr.

Este é o quarto jogo que Carr deixa devido a uma lesão em suas duas temporadas em Nova Orleans. Ele torceu a articulação AC do ombro contra o Green Bay Packers na semana 3 da temporada passada e foi colocado em protocolo de concussão duas vezes no ano passado, saindo em derrotas para o Minnesota Vikings e o Detroit Lions.