QB Jackson Arnold começa para Oklahoma na 18ª posição, Ole Miss

O quarterback do Oklahoma, Jackson Arnold, começará no centro quando os Sooners visitarem o número 18, Ole Miss, no sábado, anunciou o técnico Brent Venables durante o show de seu treinador na noite de segunda-feira.

Arnold, o passador do segundo ano, começou a temporada como titular do Oklahoma, mas não aparecia em um jogo desde 21 de setembro, antes de sair do banco no sábado para substituir o quarterback calouro Michael Hawkins Jr. derrota para a Carolina do Sul.

Arnold completou 18 de seus 36 passes para 225 jardas com um touchdown na derrota da semana 8, que deixou Oklahoma para 4-3 e 1-3 no jogo SEC.

O retorno de Arnold contra os Gamecocks marcou sua quinta aparição neste outono, queimando oficialmente sua oportunidade de redshirt e deixando-o com duas temporadas de elegibilidade restantes.

Na Semana 9, o ex-candidato cinco estrelas fará sua primeira partida desde que foi eliminado na derrota por 25-15 para o Tennessee na Semana 4, de volta ao centro na estrada contra um pass rush dos Rebels que registrou 24 sacks, o sétimo maior nacionalmente.

A confirmação de Venables da mudança para ficar com Arnold como zagueiro chegou pouco mais de 24 horas depois que Oklahoma demitiu o coordenador ofensivo do primeiro ano, Seth Littrell, na noite de domingo.

Littrell, o ex-técnico do Norte do Texas, durou apenas sete jogos como playcaller dos Sooners e deixou o cargo com Oklahoma classificado em 128º lugar no ataque total e último na SEC em jardas corridas (112,1), eficiência de terceira descida (27,5%) e primeiro descidas (120).

O coordenador co-ofensivo Joe Jon Finley deve assumir as funções interinas de playcalling dos Sooners no lugar de Littrell. Venables também promoveu o analista Kevin Johns, que mais recentemente atuou como coordenador ofensivo na Duke, a treinador interino de quarterbacks e coordenador co-ofensivo.

Jackson Arnold substituiu Michael Hawkins Jr. no primeiro quarto no sábado contra a Carolina do Sul, depois que os Gamecocks construíram uma vantagem de 21-0 em pouco mais de cinco minutos. Kevin Jairaj/Imagn Imagens

Arnold entra na Semana 9 tendo completado 57,2% de seus passes nesta temporada para 763 jardas e oito touchdowns com três interceptações. Ele foi titular nos primeiros quatro jogos da temporada regular do Oklahoma antes de ser suspenso antes do intervalo contra o Tennessee.

Arnold substituiu Hawkins contra a Carolina do Sul depois que o passador do primeiro ano cometeu reviravoltas em cada uma das três posses iniciais dos Sooners, enquanto os Gamecocks construíam uma vantagem de 21-0 depois de apenas 5:20.

Venables disse na segunda-feira que o principal apanhador de passes, Deion Burks, está dia a dia à frente da viagem para Ole Miss, enquanto o wide receiver Jalil Farooq – que não aparece desde a vitória dos Sooners na semana 1 sobre Temple – permanece por “algumas semanas longe” de retornar ao campo.