Quadro de draft do Fantasy Hockey – Quem você deve enfrentar nas duas primeiras rodadas

As projeções dos jogadores são ótimas. Ao apresentar um roteiro flexível, eles ajudam a orientar os gerentes de fantasia em uma direção racional enquanto navegam pelo importante rascunho. Mas, como a maioria dos guias, o acompanhamento é apenas sugestivo. Há muito espaço para subjetividade e prognóstico pessoal. Um pouco de intuição também pode ajudar muito. Com esse espírito, aqui estão minhas primeiras 20 seleções de draft, sequenciadas e explicadas, de acordo com as ligas de pontos padrão da ESPN.

Mesmo que o principal operador de fantasia da NHL regrida um pouco em todas as categorias na competição de pontos padrão da ESPN, ele ainda pretende superar todos os outros (com a possível exceção da minha segunda seleção geral). É difícil argumentar contra um argumento de venda tão convincente.

Se não fosse pela vitória de MacKinnon no Hart Trophy e pelo domínio da liga fantasia em 2023-24, o melhor jogador da liga serviria como minha primeira escolha geral. Ainda é uma questão de saber que McDavid está a uma temporada de marcar 64 gols em 352 chutes. Se ele escolhe para preparar outros (temporada passada) ou marcar mais (2022-23), os pontos estarão aí.

E daí se ele não ganhar mais 100 assistências nesta campanha? Será que mais de 80 anos, alcançado na temporada anterior, serviria realmente como uma decepção? Sim, o jogo de poder parece diferente com Jake Guentzel em vez de Steven Stamkos, e claro, ajustes precisam ser feitos, mas vamos acalmar qualquer preocupação séria. Uma corrida de 120 pontos, com uma fração substancial contando com o patinador extra, ainda encantaria até o mais exigente manager de fantasia.

Só estou preocupado com a durabilidade dele. Ainda nem começamos, e o principal artilheiro da liga já está lidando com alguns problemas na parte superior do corpo. Mas 69 gols, mais os chutes e rebatidas e tudo o mais que ajudou a transformar Matthews no segundo artista de fantasia mais valioso em 2023-24 são impossíveis de ignorar. Apenas o atacante do Philadelphia Ryan Poehling – que, aham, caiu bem curto de 69 gols – bloqueou mais chutes que o centro dos Leafs. Novamente, mencionei os 69 gols?

Nas últimas três temporadas, nas quais perdeu apenas quatro jogos, Miller marcou 101 gols e 183 assistências, ao mesmo tempo em que registrou mais rebatidas do que qualquer outro jogador com números de pontuação comparáveis. Seus 40 pontos de power-play na temporada passada ficaram em sexto lugar na liga. Ainda assim, alguns gerentes de fantasia estão céticos em relação ao jogador de 31 anos pode continuar assim. Eu não. Depois de passagens pelos Rangers e Lightning, Miller é um jogador diferente como Canuck.

Draft Slot 6: Leon Draisaitl, C, Edmonton Oilers

Depois de passar por uma pequena queda em 2023-24, ele marcará 50 gols novamente nesta temporada e provavelmente mais 70 assistências. Procure a soma de pontos do power-play do ano passado, jogando com você-sabe-quem, para também saltar de 39 para cerca de 50, junto com o número de arremessos.

Draft Slot 7: Cale Makar, D, Colorado Avalanche

Oferecendo um pouco mais no campo da linha azul, o zagueiro colorado é o único jogador que almejo na primeira rodada em sua posição. Preciosamente consistente, Makar terminou em primeiro em pontos de power-play, em segundo em assistências e gols e em terceiro em chutes em 2023-24. Apenas Roman Josi, de Nashville, se aproximou de seu total de fantasia no topo da mesa, apesar de jogar mais cinco partidas. Depois de registrar apenas 35 acertos, esse total também deve subir um pouco.

Se ele consegue marcar 47 gols em linha com Pavel Zacha, sem dúvida, ele é capaz de fazer 55 a 60 ao lado do novo central Elias Lindholm. Veja a contagem de pontos de jogo de poder de Pastrnak também aumentar com o ex-Flame/Hurricane agora a bordo. Por mais felizes que pareçam, apenas MacKinnon acertou na rede com mais frequência do que Pasta na temporada passada.

Draft Slot 9: Mikko Rantanen, F, Colorado Avalanche

Assim como Pastrnak, Rantanen se apresenta excepcionalmente resistente. Tendo perdido apenas duas partidas da temporada regular nas últimas duas temporadas – e não muitas mais nos anos anteriores – o extremo do Avalanche é o mais confiável possível. Embora um pouco ofuscado por seu central vencedor do Hart Trophy, o jogador de 27 anos ainda assim merece respeito no primeiro turno com uma média de 1,27 pontos/jogo – e quase metade um power-play point/contest – desde 2020-21, incluindo 55 gols há apenas duas temporadas.

De alguma forma silenciosamenteKaprizov teve uma média impressionante de 2,9 pontos de fantasia por jogo (FPPG) na competição padrão da ESPN na temporada passada, o quinto melhor entre os atacantes que patinam regularmente. No auge, aos 27 anos, o dinâmico ala ainda tem mais um ano de contrato além de 2024-25. Não se surpreenda se ele marcar 50 (e outras 60 assistências) este ano.

A esta altura, supondo que o excesso de atacantes de próximo nível esteja garantido, um dos quais já está em minha escalação, e a menos que haja uma corrida inicial de goleiros de fantasia de primeira linha, estou selecionando o melhor defensor versátil não nomeado Makar. Quaisquer preocupações de que a exibição de 96 pontos de Josi em 2022-23 tenha sido uma falha extraordinária foram descartadas após a pontuação de 85 pontos do ano passado. O zagueiro do Predators também liderou confortavelmente todos os blueliners com 268 chutes.

Draft Slot 12: Elias Pettersson, F, Vancouver Canucks

Um pouco irritado depois da sequência plana da primavera passada que levou aos playoffs, Pettersson se sente “recarregado” e quer fazer as pazes rapidamente para começar 2024-25. Ajuda o fato de a longa tarefa de assinar um novo contrato estar agora no retrovisor, e seu incômodo joelho parecer muito menos incômodo. Mesmo com o final da temporada fracassando, Pettersson ainda teve uma média de 2,5 FPPG nas ligas padrão da ESPN. A nova inserção do ex-Bruin Jake DeBrusk em sua ala ajudará o centro a melhorar mais uma vez a marca dos 100 pontos.

Draft Slot 13: Filip Forsberg, F, Predadores de Nashville

Apenas oito outros atacantes recompensaram os treinadores com mais pontos de fantasia nas ligas convencionais da ESPN na temporada passada. Um dos jogadores mais completos do jogo, o subestimado lateral esquerdo também deve ver o total de suas equipes especiais aumentar em um novo power play que agora também inclui Steven Stamkos e Jonathan Marchessault.

Draft Slot 14: Juuse Saros, G, Predadores de Nashville

Supondo que não haja uma corrida prematura aos goleiros de primeira linha, o indiscutível número 1 para uma equipe melhorada de Predators deve permanecer disponível quando vários atacantes de elite estiverem fora do quadro de recrutamento. Depois de começar mais jogos do que qualquer outro no ano passado (65) e aparecer em 64 e 67 respectivamente nas duas temporadas anteriores Saros está novamente previsto para jogar bem mais de 60 jogos enquanto coleciona um número impressionante de vitórias em jogos de fantasia e salva. As adições fora de temporada de Stamkos, Marchessault e do zagueiro Brady Skjei ajudarão nesse sentido.

Ele pode permanecer saudável? Nesse caso, sob a nova tutela do técnico Sheldon Keefe, o céu é o limite, em termos de produção, para o centro número 1 dos Devils. Caindo pouco menos de 100 pontos em 78 jogos em 2022-23, o jogador de apenas 23 anos agora está em forma e pronto para ultrapassar essa marca. Ter Timo Meier afinado na lateral vai ajudar. Apesar de ter disputado apenas 62 jogos na última campanha, Hughes ainda liderou seu time com 31 pontos de power-play e 274 arremessos.

Contanto que ele atire tanto quanto no ano passado. Depois de marcar 49 gols e 71 assistências, por que não faria isso? Forjando um ótimo relacionamento no gelo com os companheiros de linha Vincent Trocheck e Alexis Lafreniere, Panarin provavelmente não mexerá muito em sua fórmula atual no gelo. Nota: No momento em que este artigo foi escrito, os Rangers estavam mantendo sua estrela fora do campo de treinamento devido a uma lesão. Esperançosamente, isso não será nada demais.

O recém-ungido capitão dos Sabres oferece extras substanciais na competição de fantasia que compensa rebatidas e bloqueios. Acrescente uma soma de chutes de primeira linha – apenas o zagueiro Roman Josi disparou mais na rede em 2023-24 – junto com um teto de 70 pontos, e você terá um defensor de fantasia que rivaliza com Makar e o já mencionado Predador.

Draft Slot 18: William Nylander, F, Toronto Maple Leafs

Transferir um dos jogadores mais talentosos ofensivamente da liga para centralizar a segunda linha poderia funcionar bem a favor dos Leafs. Mas não patinar na mesma unidade cinco contra cinco de Auston Matthews também provavelmente afetará a produção pessoal de Nylander. E não de forma positiva. Para mim, essa preocupação tira o extremo da lista dos 15 primeiros. Veremos como o novo técnico Craig Berube embaralha seus seis primeiros no decorrer da temporada.

Imagine se ele estivesse cercado por mais talentos de ponta. Um desempenho levemente ressurgente de Evgeni Malkin deve pelo menos ajudar a aumentar as estatísticas de Crosby com o patinador extra. A única deficiência de fantasia do centro geracional em 2023-24.

Meu top 20 wild card, ele acerta como um jogador possuído e tem média de mais de quatro arremessos/jogo. Além disso, há um número notavelmente grande de minutos de penalidade para saborear, se essa for a sua fantasia. O capitão do Ottawa, se estiver saudável, também vai ultrapassar os 80 pontos mais uma vez este ano. Marque isso.

