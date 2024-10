Qual é a faixa de impostos para casais que entram com pedido conjunto em 2025?

TO IRS acaba de retirar seus ajustes anuais para o ano fiscal de 2025, e há algumas mudanças dignas de nota que os casais que fazem o pedido em conjunto devem ficar de olho. Se você está curioso para saber como será sua faixa de impostos em 2025, vamos decompô-la de forma amigável.

Primeiro, vamos abordar as faixas de impostos. Para 2025, a faixa de imposto de 10% para casais que entram com ações conjuntas verá um aumento para $ 23.850. Isso representa um aumento em relação aos US$ 23.200 em 2024, portanto, se sua renda tributável estiver abaixo desse limite, você pagará apenas 10% sobre essa parte de sua renda. Mas se você ganha mais, veja como isso se divide:

O Taxa de imposto de 12% aplica-se a rendas acima de $ 23.850 até $ 96.950.

aplica-se a rendas acima de $ 23.850 até $ 96.950. De US$ 96.950 a US$ 171.050, você cairá no faixa de 22% .

. Se você ganhar entre US$ 171.050 e US$ 394.600, estará diante de um Taxa de imposto de 24% .

. O taxa sobe para 32% para rendimentos que variam de $ 394.600 a $ 501.050.

para rendimentos que variam de $ 394.600 a $ 501.050. Se você ganhar entre US$ 501.050 e US$ 751.600, você estará tributado em 35% .

. Finalmente, o taxa de imposto máxima de 37% entra em ação para aqueles que ganham mais de $ 751.600.

A dedução padrão salta para US$ 30 mil para casais

Esse ajuste faz parte do esforço do IRS para nos proteger do que é conhecido como “aumento de suporte”. De acordo com Alex Durante, economista da Tax Foundation, “O aumento da faixa ocorre quando a inflação, em vez de aumentos reais na renda, empurra as pessoas para faixas mais altas de imposto de renda.” Os ajustes de 2025 refletem cerca de um aumento de 2,8% nesses limitesque é o menor salto que vimos nos últimos anos.

Agora vamos discutir a dedução padrão. Para casais que entram com pedido em conjunto, aumentará para US$ 30.000um belo aumento de $ 29.200 em 2024. Esta dedução padrão é uma forma fantástica de reduzir seu rendimento tributável. Por exemplo, se você e seu cônjuge ganham $ 100.000, aplicar essa dedução padrão significa que você será tributado apenas sobre $ 70.000 de sua renda.

Além disso, o Crédito de imposto de renda ganho (EITC) também está ganhando impulso. Em 2025, famílias qualificadas com três ou mais filhos podem reivindicar um crédito máximo de US$ 8.046, acima dos US$ 7.830 em 2024. Esse crédito pode impactar significativamente sua conta fiscal e até mesmo resultar em um reembolso se você se qualificar.

Então aí está. Com essas atualizações em mente, você pode se preparar melhor para a temporada de impostos. Compreender sua faixa de impostos e saber sobre as deduções pode fazer uma grande diferença. Mantenha-se informado, planeje com antecedência e deixe esses números trabalharem para você.