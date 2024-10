Qual time é dono de apostas na Big Apple?

Os jogadores de Nova York apostaram mais de US$ 2 bilhões nas apostas esportivas do estado em outubro de 2023. Eles terão ainda mais em jogo neste mês de outubro, um mês repleto de histórias esportivas de Nova York. Os Knicks são vistos como candidatos legítimos à entrada na temporada da NBA que começa na próxima semana; os Rangers e os Islanders tiveram um início sólido na NHL, e os Jets e os New York Giants estão, bem, se esforçando.

Mas o olhar das apostas da Big Apple está focado no beisebol, onde o Mets e o Yankees estão cada um na série do campeonato da liga pela primeira vez em mais de duas décadas.

O Mets passou de arremessos de longa distância a candidatos legítimos durante o verão e recebeu apoio de apostas ao longo do caminho. Eles estavam em torno de 150-1 para vencer a World Series no início de junho, mas se tornaram uma aposta popular na segunda metade da temporada. Johnny Avello, diretor de apostas esportivas do DraftKings, disse que o Mets seria agora o pior resultado do livro se vencesse a World Series.

Mesmo assim, o Mets continua em segundo lugar atrás do Yankees, o time favorito de Nova York para apostar.

Mais dinheiro foi apostado nos Yankees nesta temporada do que em qualquer outro time de qualquer esporte, tanto em Nova York quanto nacionalmente, de acordo com várias casas de apostas esportivas. O calendário de 162 jogos do basebol é a maior razão – caso contrário, os Giants e Jets poderiam qualificar-se como as equipas mais populares para apostar para os nova-iorquinos – mas quando se trata do montante total de dinheiro arriscado, os Yankees dominam. As casas de apostas veteranas dizem que é assim há muito tempo.

“Me mata dizer, mas Nova York é uma cidade ianque”, disse Tom, pseudônimo de um ex-apostador de apostas de Nova York e torcedor do Mets, à ESPN.

Antes da Internet, nas décadas de 70 e 80, as casas de apostas de Nova Iorque funcionavam com propriedades para alugar, como um quarto vago numa casa no Bronx ou um apartamento no Queens. Eles evitaram Suffolk, Nassau e Nova Jersey, as jurisdições com as penalidades de jogo mais duras. Manhattan era um mercado imobiliário de primeira linha, onde ser preso por fazer apostas pode resultar apenas em uma multa de US$ 500.

“Os juízes estariam lidando com um assassinato, um traficante e depois veriam um caso de apostas”, lembrou Tom. “Você sairia dentro de um dia.”

Os corretores de apostas daquela época procuravam proprietários dispostos a olhar para o outro lado e a não fazer perguntas sobre por que os telefones estavam sempre tocando. Quase todas as apostas foram feitas por telefone, embora algumas cafeterias vintage tenham agido no balcão, escrevendo as apostas em papel carbono de três camadas e colocando o comprovante de aposta em uma bandeja ao lado de uma xícara de cappuccino.

As apostas na cidade de Nova York evoluíram dramaticamente nos últimos três anos, desde o lançamento do mercado legal de apostas online do estado. Agora, cerca de 90% das apostas são feitas online em casas de apostas licenciadas, algumas com escritórios na Park Avenue. Embora muita coisa tenha mudado, um elemento do mercado de apostas de Nova York não vacilou: os nova-iorquinos ainda apostam nos Yankees.

Tom, um nova-iorquino nativo que cresceu a 40 minutos a pé do Shea Stadium, começou a fazer apostas na cidade por volta de 1988 e durou pouco mais de uma década antes de transferir suas operações para a América Central.

“Os fãs dos Yankees não se importam com os fãs do Mets. Eles nem pensam que eles existem”, disse ele. “Mas os fãs do Mets odeiam os Yankees.”

A carreira de apostador de Tom aumentou seu ódio pelos ianques porque praticamente todos os dias durante o verão ele se encontrava com uma participação financeira no oponente deles. Nem sempre foi assim com o Mets, disse ele.

“Se a linha de Vegas fosse escolher os White Sox-Yankees, você abriria os Yankees em menos-23 [-123]”, disse ele. “Só porque você não ia fazer uma aposta no White Sox.”

Hoje, o apoio às apostas para os Yankees continua forte em Nova Iorque e a nível nacional. A BetMGM disse que recebeu mais do que o dobro de apostas no Yankees do que no Mets nesta temporada de clientes em Nova York. Os Dodgers atraíram mais apostas do que os Mets em Nova York.

Mas nos playoffs, o apoio da cidade natal ao Mets está a todo vapor. O Mets atraiu quase 88% do dinheiro apostado no Jogo 2 do NLCS na ESPN BET em Nova York. Em todo o país, o Mets teve cerca de 53% do dinheiro apostado no jogo com a ESPN BET.

Os números finais do Jogo 3 no DraftKings também refletiram o apoio da cidade natal ao Mets. Aproximadamente 72% do dinheiro apostado no vencedor do jogo com DraftKings em Nova York foi no Mets, em comparação com uma divisão de 50/50 em todo o país. Os Dodgers venceram o jogo 3 por 8-0.

A ação das apostas geralmente varia de uma casa de apostas para outra. O Caesars Sportsbook dividiu as apostas por jogo e disse que Giants, Jets, Buffalo Bills e Knicks eram mais populares entre os apostadores do que os Yankees e Mets entre seus clientes de Nova York. Mas pelo valor total arriscado, são os Yankees.

Pikkit, um aplicativo que permite aos apostadores sincronizar suas contas de apostas esportivas e arquivar suas apostas, rastreou mais de US$ 48 milhões em apostas lineares no Yankees nesta temporada, o máximo que qualquer time e quase o dobro do valor apostado no Mets. No ano passado, mais dinheiro foi apostado nos Yankees com o DraftKings em Nova York do que em qualquer time de qualquer esporte. Os Knicks ficaram em segundo lugar, seguidos pelos Mets e New York Rangers.

“Quando os Yankees estão indo bem, provavelmente precisaremos de seu oponente todas as noites”, disse Avello, natural de Nova York e antigo agente de apostas em Las Vegas. “Eles dizem: ‘Não aposte com o coração’, mas todos nós apostamos.”