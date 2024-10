Quanto tempo duram os jogos de hóquei na NHL? O que você precisa saber

HO hóquei, com sua ação emocionante e rápida e uma base de fãs apaixonada, tem raízes que remontam a séculos. As origens do hóquei remontam a vários jogos de stick-and-ball disputados na Europa, particularmente no Reino Unido, onde jogos semelhantes ao hóquei moderno eram disputados já no século XVIII.

Avançamos para 1917, quando a National Hockey League (NHL) foi criada, substituindo a Associação Nacional de Hóquei (NHA) que lutaram com a estabilidade. A NHL começou com apenas quatro times e rapidamente se tornou a principal liga profissional de hóquei do mundo. Ao longo dos anos a NHL expandiu-se significativamente agora contando com 32 equipes em toda a América do Norteapresentando talentos incríveis e confrontos emocionantes.

Quanto tempo dura um jogo da NHL?

Se você está se perguntando quanto tempo duram os jogos de hóquei na NHL, é mais do que apenas os 60 minutos de jogo que você vê no relógio. Embora a estrutura básica seja de três períodos de 20 minutos, um jogo típico da NHL dura cerca de 2,5 horas quando você leva em consideração intervalos, paralisações e possíveis horas extras.

Então, vamos decompô-lo. Tempo de regulação em um O jogo da NHL consiste em três períodos, cada um com duração de 20 minutos. No total, isso soma 60 minutos de jogo real. No entanto, como qualquer fã experiente de hóquei sabe, o jogo raramente termina imediatamente. Entre os períodos, há dois intervalos de 18 minutoso que traz algum tempo de inatividade extra para os jogadores se reagruparem – e para os fãs fazerem um lanche. Além disso, durante cada período, você terá pelo menos três intervalos comerciais, acrescentando ainda mais tempo.

Na temporada regular se o placar estiver empatado no final do terceiro período o jogo entra em uma prorrogação de morte súbita que dura 5 minutosS. A primeira equipe a marcar vence. Se ninguém marcar, o jogo vai para os pênaltis. E embora isso possa acrescentar apenas alguns minutos extras, certamente cria entusiasmo. Como explica o NHL.com, “a prorrogação em um jogo da temporada regular da NHL pode adicionar aproximadamente 2,5 minutos em média”.

É diferente nos Playoffs?

Playoffs, entretanto? Um jogo de bola totalmente diferente – ou melhor, um jogo de hóquei totalmente diferente. A prorrogação nos playoffs é intensa e pode se estender por muito mais tempo. Se um jogo estiver empatado, entra em períodos de morte súbita de 20 minutosassim como os períodos normais, e continuam até que alguém marque. Não há tiroteio aqui – é tudo uma questão de resistência. Isso pode transformar um jogo que já dura 2,5 horas em algo muito mais longo.

Os jogos de playoff de hóquei são notavelmente mais longos, sem limite de tempo máximo, e se você quiser participar, você pode acabar assistindo prorrogações duplas, triplas ou até quádruplas. Um dos jogos de playoff mais longos da NHL já registrados foi em 1936, durando impressionantes 176 minutos de prorrogação.

Portanto, seja na temporada regular ou nos playoffs, os jogos da NHL nunca são apenas uma exibição rápida de 60 minutos. Com todas as pausas, intervalos e possíveis horas extras, você terá cerca de 2,5 horas – às vezes muito mais. E, honestamente, isso é parte do que torna o hóquei tão emocionante.