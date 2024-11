Quatro mil fatias de bolo são distribuídas na comemoração do centenário de Arapiraca. Foto: Luciano Medeiros

O Sindilojas, em parceria com o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e 100 empresas, celebrou o centenário de Arapiraca na manhã desta terça-feira (29), aos pés da Concatedral do Bom Conselho. Durante a festa, foram distribuídas cerca de 4 mil fatias de bolo, animadas pela banda do 3º Batalhão da Polícia Militar e pelo Coral do Sesc Arapiraca.

O presidente do Sindilojas, Wilton Malta, ressaltou a importância da data: “O centenário de Arapiraca é um momento para celebrar nossa cidade. Agradeço ao Sistema Fecomércio e aos cem empresários que tornaram este bolo possível.”

Cem bolos de aniversário, que pesavam juntos meia tonelada, adoçaram a festa. Cada bolo foi patrocinado por uma empresa local, contribuindo para a programação do centenário.

A distribuição de bolo é uma tradição do Sindilojas, muito esperada pela população e pelos empresários. O vice-presidente do Sindilojas, Eramir Filho, comentou: “Esta festa foi bem organizada, fortalecendo nosso comércio e a união dos comerciantes.”

Diversas autoridades participaram do evento, incluindo o prefeito Luciano Barbosa, que apagou as velinhas do bolo do centenário. “Arapiraca vive do comércio e do espírito empreendedor de seu povo. Agradeço a todos os empresários que participaram das comemorações”, disse o prefeito.

A celebração do centenário de Arapiraca reforçou a união da comunidade e o orgulho pela cidade.