Que vergonha para Diego Simeone por amplificar a bagunça do derby de Madrid

Sob o pretexto de aparentemente “fazer a coisa certa”, acho que Diego Simeone envergonhou a si mesmo, seu clube e a LaLiga no domingo, durante e após o acalorado e polêmico empate de 1 a 1 do Atlético Madrid com o Real Madrid.

Até agora, você sem dúvida já viu que o clássico foi temporariamente interrompido por causa de uma chuva de objetos atirados contra o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, e que os olhos do mundo do futebol se voltaram para a forma como aquela situação feia foi tratada. Houve um breve perigo de que o Madrid Dérbipossivelmente o maior jogo da temporada da LaLiga até o momento, seria abandonado – um passo draconiano e histórico, embora que, no auge da feiúra, estivesse começando a parecer merecido.

Uma das coisas mais tristes não foi apenas a forma como Simeone se comportou e falou, mas o fato de que não haverá ninguém (exceto você e eu) para responsabilizá-lo. Ele é tão central e importante para o Atleti que é improvável que seja repreendido ou punido. Sim, é verdade que o treinador argentino falou sobre a necessidade de expor e expulsar alguns dos hooligans que atiraram isqueiros e moedas em Courtois, entre outras coisas, mas tanto as suas ações a meio do jogo como as suas palavras subsequentes merecem um exame crítico.

Antes de o jogo frenético e feroz ser interrompido e suspenso por mais de 20 minutos, os jogadores madridistas chamaram a atenção do árbitro Mateo Busquets Ferrer para os objetos lançados. Aí, quando Courtois ia cobrar falta na sua própria área, ele parou, mostrou ao árbitro que ainda havia uma chuva de isqueiros sendo atirados e pronto. Anúncios foram feitos pelo sistema de som para alertar os torcedores de que o jogo estava em perigo – primeiro, suspensão do jogo e depois, se o comportamento continuasse, abandono total – e depois os jogadores foram enviados para os vestiários.

O comportamento inaceitável de Simeone começou quando, depois de se envolver em esforços para persuadir os adeptos a pararem de atirar coisas, foi ter com o guarda-redes do Real Madrid e, com um sarcasmo muito claro, sinalizou ao estádio que ele, Simeone, considerava Courtois parcialmente responsável pelo que tinha acontecido.

jogar 0:55 Gab Marcotti: Esses fãs não deveriam cobrir o rosto Gab Marcotti reage à polêmica no clássico de Madrid, onde torcedores foram vistos jogando objetos contra jogadores enquanto mascaravam suas identidades.

O contexto é este. Antes de Éder Militão marcar para o campeão espanhol, alguns torcedores do Atleti, atrás da boca do gol do Real Madrid, foram ouvidos cantando em voz alta “Courtois, esperamos que você morra!” Eles supostamente disseram isso repetidamente. Então, quando seu time abriu o placar, Courtois deu um soco no ar, correu de volta para a própria boca do gol, saltou algumas vezes e fez alguns “cante o que quiser, nós marcamos!” gestos.

Foi indiscutivelmente imprudente, mas também um ato natural, impulsivo e totalmente compreensível, tendo em vista que já foi alvo de abusos e objetos. As ações de Courtois estavam dentro dos limites da aceitabilidade e da compreensão, e ninguém foi ferido. Nada do que ele fez explica dezenas de pessoas que lançaram mísseis contra ele.

Quando Simeone voltou ao campo, depois de ter estado atrás da baliza do Real Madrid para tentar negociar com alguns dos infames “Frente Atlético“Torcedores que parassem de atirar objetos, o técnico do Atleti confrontou Courtois, bateu palmas ironicamente, fez um gesto de positivo e o culpou.

Trinta segundos antes, ele estava implorando aos torcedores que parassem de atirar objetos que pudessem ferir um jogador de futebol profissional, operador de câmera, fotógrafo, ballboy ou ballgirl. Péssimo do técnico do Atleti. Imediatamente depois: apontar o dedo culpado para Courtois diante dos olhos do estádio.

Simeone conhece bem o calor do momento, mas suas ações em torno do sorteio do derby do Atleti – e a feiura associada dos torcedores – foram imprudentes e perigosas. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

Após o jogo, as palavras de Simeone sobre a necessidade de eliminar e banir aqueles que se comportaram desta forma foram bem-vindas e apropriadas, mas, novamente, ele imediatamente as invalidou, passando a culpa para Courtois.

A frase mais incendiária foi a que Simeone deu às emissoras quando, especificamente solicitado para ser a voz do Atlético à luz do que tinha acontecido, disse: “Todos temos que ajudar. Lembrem-se, isso já aconteceu com Courtois no Santiago Bernabéu quando ele foi o nosso jogador? Sua cabeça foi cortada. Possivelmente nós, os protagonistas, não ajudamos quando acabamos com as pessoas, as provocamos e as pessoas ficam com raiva.

“Obviamente, [the fans] não temos outro remédio senão responder mal… o que não é bom, mas nós os protagonistas temos que aceitar o nosso papel e buscar a calma. Pode-se comemorar um gol, mas não olhando para os torcedores atrás da boca do gol e gesticulando para eles, porque os torcedores ficam irritados.”

Questionado se estava justificando o ocorrido, Simeone negou a acusação. “Não, não estou, mas também não estou justificando o que foi feito para começar as coisas.”

jogar 2:18 Burley critica Atlético e Real Madrid após ‘derby ruim’ Craig Burley fala sobre o jogo Atlético Madrid-Real Madrid dentro e fora de campo.

Na coletiva de imprensa pós-jogo, Simeone repetiu que o clube deveria destacar quem joga coisas e bani-los. (Um torcedor já foi banido permanentemente de assistir aos jogos.) Ele acrescentou então que “para equilibrar”, aqueles “protagonistas envolvidos no jogo que incitam ou provocam os torcedores a ações como essa também precisam ser punidos”. Neste ponto, Simeone bateu na mesa para, na minha opinião, enfatizar onde ele sentia que estava a maior culpabilidade.

Então aqui, na minha opinião, está o placar.

Obrigado, Simeone, por ressaltar que quem assiste aos jogos do Atleti usando máscara, o que dificulta a identificação e a punição, deve ser expulso pelo clube ao lançar objetos perigosos em direção ao campo. Obrigado também por admitir que as sanções para aqueles que provocam os fãs devem ser aplicadas igualmente a você quando você é culpado disso.

Mas o resto do que ele disse foi indefensável – tanto para a emissora local quanto para a coletiva de imprensa. Foi profundamente mal avaliado, servirá de alimento para aqueles que estão comprometidos com o mau comportamento e será considerado uma oportunidade perdida para abordar esta questão real.

O Atleti precisava muito, muito melhor de Simeone, mas felizmente há alguns que saem de tudo isso com a reputação melhorada, e o primeiro da fila é o árbitro de 30 anos, Mateo Busquets Ferrer.

TRANSMITIR ESPN FC DIARIAMENTE NA ESPN + Dan Thomas é acompanhado por Craig Burley, Shaka Hislop e outros para trazer a você os últimos destaques e debater as maiores histórias. Transmita na ESPN+ (somente nos EUA).

Sua nomeação para esta partida foi duramente criticada quando anunciada na quinta-feira. É jovem e inexperiente, este foi o seu primeiro Madrid derbi e, francamente, ele cometeu dois grandes erros uma semana antes, quando o Villarreal perdeu em casa para o Barcelona. Mas ele é talentoso, a comissão de arbitragem confiou nele e ele se destacou.

Com uma calma gelada, seguiu os protocolos à risca, ofereceu uma comunicação clara, comportou-se de forma decisiva e parecia ter nascido para a gestão de crises. Parabéns completos.

E, finalmente, um “obrigado” aos verdadeiros torcedores do Atleti que, quando o time voltou pós-jogo para aplaudir o mesmo trecho do campo onde os torcedores infratores estavam atrás do gol de Courtois, vaiaram e assobiaram naquele trecho – e o jogadores por irem até eles.

A grande maioria dos torcedores do Atleti é feroz e leal, mas justa e admirável. Se ao menos Simeone tivesse consciência e percebesse que a maneira de manter o Atleti poderoso, relevante e respeitado não é apaziguar os torcedores infratores, mas isolá-los, responsabilizá-los e garantir que não possam voltar atrás, sem tentar passar a responsabilidade para um oponente.