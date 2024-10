Queda horrível do acrobata de circo capturada pela câmera, ambos os braços quebrados

Uma acrobata de circo sofreu uma queda horrível de 6 metros durante sua apresentação, deixando-a com os dois braços quebrados – e tudo foi capturado pela câmera!

O público, incluindo crianças, ficou ofegante como ginastas aéreas Valery Zapashnaya deu um mergulho chocante no chão após uma manobra fracassada durante sua apresentação na cidade russa de Kemerovo.

No início, tudo parecia estar indo muito bem quando Zapashnaya se agarrou a seu parceiro e eles começaram a girar bem acima do ringue central, sem cinto de segurança.

Mas então as coisas despencaram quando ela tentou um salto mortal para trás. Em vez de pousar graciosamente entre as pernas estendidas de seu parceiro, ela calculou mal e caiu no chão.