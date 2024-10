Quem consegue o próximo grande contrato da NHL? Principais candidatos no momento

As negociações contratuais são uma coisa delicada. Alguns jogadores da NHL preferem desligar todos eles durante a temporada. Outros podem querer que o processo seja concluído rapidamente – mas de forma justa – e ouvir todos os detalhes durante todo o ano.

A chave é não permitir que essas conversas sejam uma distração para o que realmente está sendo alcançado no gelo.

Basta perguntar a Alexis Lafreniere.

Ele é o último jogador a assinar uma extensão de longo prazo, assinando um pacto de sete anos no valor de US$ 52,15 milhões com o New York Rangers na semana passada, logo após uma campanha de 2023-24, onde o jogador de 23 anos marcou 28 gols e 57 pontos em 82 jogos. Se Lafreniere continuar com esse tipo de crescimento, seu grande negócio será um ótimo roubo para os Rangers.

Agora que Lafreniere está preso a longo prazo, quem será o próximo a garantir a proverbial bolsa?

Já há especulações sobre o que nomes como Connor McDavid, Cale Makar e Kirill Kaprizov poderiam receber em uma nova extensão, que todos podem assinar a partir de julho próximo.

Depois de conversas com membros da liga, aqui está uma amostra de jogadores – dos óbvios aos talvez mais obscuros – que estão preparados para (possivelmente) serem pagos mais cedo ou mais tarde. E com a expectativa de que o teto salarial da NHL continue subindo em relação aos atuais US$ 88 milhões, há (potencialmente) ainda mais dinheiro de sobra quando esses contratos forem distribuídos.

As estrelas

Foi um suspiro ouvido em todo o mundo do hóquei quando Kevin Weekes, da ESPN, relatou no início deste mês que o goleiro do Rangers, Igor Shesterkin, havia recusado uma extensão de oito anos no valor de US$ 88 milhões – o que teria feito de Shesterkin o goleiro mais bem pago da história da NHL.

Não se engane: Shesterkin será bem pago em algum momento – em Nova York ou em outro lugar, se o agente livre irrestrito pendente assim o desejar. E esse acordo irá recalibrar o mercado para goleiros daqui para frente.

“Meu palpite é que Shesterkin receberá mais de US$ 11,5 [million] por”, disse um agente. “Ele não vai se contentar com um número menor só porque. Eu acho que o [Jeremy] A situação de Swayman provou que isso não é mais [a norm].”

Justo. Além disso, Shesterkin percorreu um longo caminho ao longo de seu atual contrato de quatro anos no valor de US$ 22,67 milhões. Ele ganhou o Troféu Vezina como o melhor goleiro da liga após a temporada 2021-22, e terminou em terceiro naquele ano no Troféu Hart, votando para MVP da liga. Ele é sempre um dos melhores goleiros da NHL e nesta temporada não é diferente; Shesterkin está 4-1-1, com uma porcentagem de defesas de 0,926 e uma média de 2,16 gols sofridos, ambas as proporções estão entre as cinco primeiras na NHL.

A posição de Shesterkin como espinha dorsal de Nova York faz com que seu próximo contrato seja um grande movimento que vale a pena observar – e quem sabe? Pode haver mais drama a caminho, antes que as canetas cheguem ao papel.

Igor Shesterkin continua a ser um dos goleiros de elite da NHL – e uma peça-chave na disputa da Copa Stanley do Rangers. Joshua Sarner/Icon Sportswire via Getty Images

Falando em drama, não faltaram pessoas ao redor de Mitch Marner. O extremo do Toronto Maple Leafs se recusou a comentar publicamente sobre as negociações de extensão, mas elas estão acontecendo a portas fechadas. A marca atual de Marner de US$ 10,9 milhões por ano parece provável que aumente, e ele tem dois companheiros de equipe como pontos de comparação nas negociações: o salário de US$ 13,5 milhões por ano de Auston Matthews e os US$ 11,5 milhões de William Nylander. Marner fica em algum lugar no meio.

Sua equipe adotou uma abordagem de “esperar para ver” com os Leafs até agora, testando as águas desde o campo de treinamento até a nova temporada e observando como isso se desenrolava. Marner teve um início de campanha sólido com um gol e 10 pontos em nove jogos, o que lhe deu a liderança do time na pontuação. Com isso em mente, caberia aos Leafs fechar o negócio de Marner agora, antes que qualquer preço pedido comece a subir.

Por outro lado, é na pós-temporada que Toronto mais deseja ver Marner no seu melhor – e onde o extremo tem repetidamente hesitado em ser um criador de diferença comprovado.

“Não me surpreenderia se Marner chegasse ao verão sem prorrogação”, disse outro agente. “Também não me chocaria se Marner fosse o próximo contratado [to a big contract]. Ele é um jogador dominante. Mas como é que [GM Brad Treliving] ver o núcleo dessa equipe agora e daqui para frente? Tudo isso influencia.”

Um jogador famoso que pode não ficar satisfeito rapidamente (ou facilmente) com seu clube atual? Mikko Rantanen. O ala de primeira linha do Colorado Avalanche parece ter parado nas conversas com os Avs sobre a extensão de seu contrato atual de US$ 9,25 milhões por temporada. Rantanen tem o contrato de oito anos e US$ 100,8 milhões do companheiro de equipe Nathan MacKinnon como ferramenta de comparação, e esse não é necessariamente o intervalo em que o Colorado vê Rantanen chegando – mesmo que Rantanen o faça.

Espere que Rantanen use uma campanha quente de 2024-25 – na qual agora está empatado em terceiro lugar no placar da liga com quatro gols e 13 pontos – para mostrar por que vale a pena um pagamento como o de MacKinnon quando chegar a hora de fechar um acordo, em Colorado ou outro lugar.

O conjunto básico

Não é como se o GM Lou Lamoriello, tipicamente calado do New York Islanders, fosse apontar a mão sobre o futuro de Brock Nelson com a equipe. Mas Nelson é um UFA pendente e, apesar de algumas especulações desenfreadas de que os Islanders poderiam transferi-lo no prazo final da negociação, há fortes argumentos a favor de pagar ao homem para permanecer por um longo prazo.

A carreira de Nelson tem estado em ascensão durante a maior parte das últimas três temporadas, durante as quais ele liderou o New York com 111 gols e 209 pontos em 244 jogos (ou seja, com três partidas consecutivas de mais de 30 gols). Francamente, o jogador de 33 anos tem aparecido em um elenco que está consistentemente com poucos pontos, e o fato de ele estar melhorando ano após ano faz com que ele ultrapasse este negócio inteligente de contrato de US$ 36 milhões por seis anos para Lamoriello. Peças fundamentais como Nelson são difíceis de encontrar.

Para uma equipe que tem dificuldade para marcar gols suficientes, estender Brock Nelson parece uma decisão acertada. Rich Graessle/NHLI via Getty Images

É uma situação semelhante com o atacante do Vancouver, Brock Boeser. Apesar de uma série de altos e baixos com os Canucks até o momento, que incluiu o decepcionante final da temporada passada na pós-temporada devido a um problema de coagulação sanguínea, não há como negar a posição de Boeser como uma força constante no ataque de Vancouver. O jogador de 27 anos teve a melhor temporada regular de sua carreira em 2023-24, acompanhando os Canucks com 40 gols e 73 pontos em 81 jogos – depois somou sete gols e 12 pontos em 12 partidas na pós-temporada antes de ser afastado. Esses números – juntamente com um início de ponto por jogo nesta temporada – devem render a Boeser um grande aumento em seu atual contrato de três anos, no valor de US$ 19,95 milhões.

Pode demorar um pouco para os Canucks resolverem sua situação de limite e encontrarem um meio-termo com Boeser. E dado o quão bem ele está jogando, Boeser também pode não se importar em esperar.

Outro jogador importante que parece óbvio para um acordo de longo prazo é o pivô do Florida Panthers, Sam Bennett. As negociações estão em andamento entre os Panteras e sua UFA pendente, e isso é ótimo para ambas as partes. A Flórida já selou o acordo (de longo prazo) com Carter Verhaeghe este mês, e cuidar de Bennett é a próxima prioridade do GM Bill Zito.

Bennett ultrapassou a marca de 40 pontos em suas últimas três temporadas na Flórida e marcou mais de 20 gols em duas dessas partidas, tornando-o uma das peças mais confiáveis ​​dos Panteras no ataque. Ele demonstrou ser um dos atacantes mais proeminentes da liga – uma raça cada vez mais rara – e Bennett também deu um soco nos Panthers nos playoffs, com média de quase um ponto por jogo em ambas as corridas até a final da Stanley Cup, em 2023 e 2024.

Bennett está fechando um contrato no valor de US $ 4,425 milhões nesta temporada e, embora deva esperar algum tipo de aumento, a oportunidade de continuar vencendo na Flórida pode ser todo o suco que Bennett precisa para fechar um acordo mais amigável para a equipe e manter o bom vezes rolando.

As estrelas em ascensão

É mais simples, em alguns casos, determinar onde os jogadores estabelecidos (como os acima) podem chegar em termos dos seus próximos contratos significativos. Para aqueles que ainda criam raízes na liga? Mais complicado!

Veja o Morgan Geekie do Boston Bruins. Ele teve uma temporada de destaque em 2023-24, com o maior total de gols (17) e pontos (39) em 76 jogos. Geekie entrou no campo de treinamento neste outono com expectativas elevadas e potencial entre os seis primeiros. O início de campanha atipicamente lento do Boston pareceu deixar todo o time – incluindo Geekie – confuso, e o jogador de 26 anos fez apenas uma assistência em seus primeiros oito jogos.

O que tudo isso significa no grande esquema da RFA pendente de Boston? Bastante. Os Bruins viram Patrice Bergeron e David Krejci se aposentarem nos últimos anos, e são caras como Geekie que podem substituí-los no futuro. Isso não quer dizer que Geekie receberá um pagamento excessivo imediatamente, mas é do interesse de Boston dar a Geekie um acordo sólido que solidifique seu lugar como uma parte importante de seu futuro. Fazer isso antes do verão pode aumentar a confiança do Geekie.

O Dallas Stars tem um jogador comparativamente importante em Wyatt Johnston, que também será um agente livre restrito – e de quem seria sensato cuidar em pouco tempo. Johnston tem potencial para ser o rosto da franquia após as duas últimas temporadas, durante as quais marcou 56 gols e 106 pontos. Johnston também tem apenas 21 anos; dado que ele já se tornou a pedra angular do ataque dos Stars, isso vai custar-lhes um novo acordo.

Oferecer a Johnston um contrato de longo prazo com o mesmo salário anual de US$ 8 a US$ 8,5 milhões que Dallas distribuiu aos companheiros de equipe Roope Hintz e Miro Heiskanen deve ser suficiente para manter todos felizes. Johnston esteve com Dallas em viagens consecutivas para as finais da Conferência Oeste, e a oportunidade de permanecer em uma equipe vencedora é difícil de recusar.