CEmbora todo o mundo da música ainda esteja em choque e triste pelo suicídio de Liam Payne, as dúvidas sobre os momentos que antecederam sua morte continuam a crescer à medida que mais e mais detalhes vêm à tona.

Ouvi dizer pela última vez que o músico britânico foi visto discutindo tensamente com uma mulher no saguão do hotel onde estava hospedado, no bairro de Palermono cidade de Buenos Aires.

Quem é a mulher com quem Liam Payne discutiu por causa de dinheiro no hotel momentos antes de morrer?

Um dos hóspedes do hotel deu à imprensa os detalhes do que viu e comentou que a mulher exigiu dinheiro de Payne, embora tenha visto que o músico saiu sem lhe dar nada.

Michael Fleischmann, dos Estados Unidos, é a pessoa que comentou a discussão com a senhora e disse que Payne também foi visto hospedado no hotel de luxo e afirma que apenas três horas antes A morte de Paynea cantora parecia ‘um pouco selvagem’.

“Vou lhe dar US$ 20 mil só porque posso. Tenho US$ 55 milhões e gosto de ajudar as pessoas”, disse. Fleischmann disse que ouviu Payne diga para a mulher.

O cidadão americano esclareceu que a mulher falou com Payne com a ajuda de uma funcionária do hotel na tradução, pois ela só se dirigiu a ele em Espanhol.

Também esteve presente a mãe de Fleischmann, Toni, que disse ao Buenos Aires Herald: “A menina deu a impressão de que se sentia incomodada com ele. Havia uma sensação de ansiedade naquele momento no saguão”.

Por outro lado, um Programa de celebridades da TV argentina deu a informação que Liam Payne estava em seu quarto em seus últimos momentos com duas mulheres ele havia contratado.

Inclusive, o programa ‘Mañanisima’de América TVdisse que as mulheres que estavam com Payne foram chamados Aldana (27 anos) e Lucila (31 anos).

A questão que agora resta saber é se a mulher que pediu o dinheiro ao músico é realmente uma das duas meninas mencionadas no Televisão argentina.