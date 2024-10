Quem é o dono da bola de home run Ohtani 50/50? Especialistas jurídicos avaliam

Duas semanas atrás, a estrela do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, assumiu a liderança em Miami e fez algo nunca visto na história da MLB: ele se tornou o primeiro jogador a rebater 50 home runs e roubar 50 bases em uma única temporada.

Foi um momento emocionante para os fãs também – a oportunidade de testemunhar essa história e a esperança de sair com um pedaço dela. Assim que a bola do home run 50/50 de Ohtani pousou nos assentos do campo esquerdo do LoanDepot Park, o caos se instalou. Vídeos das redes sociais mostram a perseguição. Os fãs mergulharam em cadeiras, mesas e uns nos outros tentando agarrar a bola e, com ela, a perspectiva de vendê-la por milhões de dólares no mercado de memorabilia.

O resultado dessa disputa gerou pelo menos dois processos judiciais, no que um especialista descreveu como uma disputa legal “que ocorre uma vez a cada geração”, e que levantou questões sobre o destino da bola. Mas enquanto um tribunal da Flórida analisa o assunto, pode haver algum precedente legal em jogo.

Esta não é a primeira vez que há uma disputa legal sobre um marco histórico da bola de home run. O litígio ocorreu após o 73º home run de Barry Bonds em 2001 e seu 700º home run na carreira em 2004. No final das contas, os US$ 450.000 pagos pelo 73º home run de Bonds foram divididos entre dois proprietários após uma ação judicial. A decisão de 2002 do Tribunal Superior da Califórnia no caso Alex Popov v. Patrick Hayashi é agora amplamente vista como um caso definitivo sobre a questão de quem é o dono de um home run de beisebol. O 700º home run da carreira de Bonds, no entanto, foi vendido por cerca de US$ 800.000, com os lucros indo para apenas um homem, apesar de disputas semelhantes sobre propriedade.

A ESPN conversou com avaliadores, advogados e especialistas jurídicos, incluindo aqueles envolvidos no caso Popov v. Hayashi, para abordar várias questões importantes sobre este caso. As seguintes pessoas foram questionadas sobre os processos e suas opiniões sobre quem eles acham que é o dono da bola Ohtani: Donald Tamaki, que representou Hayashi no caso do 73º home run do Bond; Brian Gray, testemunha de Hayashi e agora professor emérito de direito na UC Law San Francisco; Paul Finkelman, perito de Popov e professor emérito de direito na Albany Law School; Tom Nealon, professor de direito da Universidade de Miami; e Leila Dunbar, avaliadora de colecionáveis ​​de longa data do Antiques Roadshow e ex-vice-presidente sênior de colecionáveis ​​da Sotheby’s. O seguinte foi editado para maior clareza.

Ken Goldin, da Goldin Auctions, segura a bola de home run Shohei Ohtani 50/50, que está atualmente em leilão. Goldin

P: Primeiro, o que aconteceu naquele dia no parque?

Enquanto a bola quicava e rolava, várias pessoas lutavam para obter o potencial ganho inesperado. Eventualmente, como os fãs costumam fazer nos estádios, Chris Belanski levantou-se e segurou a cobiçada bola acima da cabeça em um sinal universal de triunfo. Max Matus, 18 anos, ficou por perto e tirou a mão esquerda vazia da briga, sem a bola de home run 50/50 de Ohtani.

A MLB rapidamente autenticou a bola e Belanski saiu com seu prêmio.

P: Como surgiu o processo e onde está agora?

Após dias de especulação sobre a localização da bola, ela veio à tona em 25 de setembro, quando a Goldin Auctions anunciou que iria colocá-la em leilão e oferecê-la ao licitante com lance mais alto, com um preço limitado de “compre agora” de US$ 4,5 milhões. No dia seguinte, Matus entrou com uma ação civil no 11º Tribunal do Circuito Judicial do condado de Miami-Dade, reivindicando a propriedade da bola e buscando uma liminar para interromper o leilão planejado. O processo nomeou Belanski, seu associado Kelvin Ramirez e Goldin Auctions como réus, e disse que Belanski “injustamente e à força” obteve a posse da bola de Matus.

O juiz Spencer Eig realizou uma audiência de emergência em 26 de setembro e decidiu que o leilão poderia prosseguir, mas adiou uma audiência probatória completa até 10 de outubro. Eig disse que a bola não pode ser vendida, ocultada ou transferida até que haja uma decisão no caso. Goldin confirmou à ESPN que a bola de beisebol está atualmente “sendo armazenada em um local seguro”.

Os lances pela bola atingiram US$ 1,2 milhão, sem incluir o prêmio padrão de 20% ao comprador.

No final da semana passada, um segundo torcedor entrou com uma ação alegando ser o legítimo dono da bola. Joseph Davidov disse que agarrou a bola “com firmeza e completamente” antes que outro torcedor “pulasse por cima da grade” e “atacasse” Davidov, soltando a bola e, por fim, caindo na posse de Belanski.

O vídeo da perseguição mostrou Max Matus, de camisa vermelha, e Chris Belanski, disputando a bola. Cortesia Bloom PR

P: Como o “costume do beisebol” afeta o modo como o tribunal pode decidir quem é o dono da bola de beisebol Ohtani 50/50?

Tamaki: O princípio da propriedade [in general] é determinado pelos costumes da indústria. [For example] nos casos de caça à baleia em que eles estão perseguindo uma pobre baleia, o que surgiu foi o costume de que o primeiro cara que colocou uma lança na baleia fosse o dono dela. Mas o costume do beisebol é diferente. Não é o primeiro cara que toca nisso. É o primeiro cara que acaba com isso.

Cinza: O costume e a prática do beisebol remontam a mais de 100 anos. As pessoas sentadas nas arquibancadas meio que resolveram isso, porque em quase todos os casos, quando alguém pega a bola, eles são aplaudidos. E quando alguém não consegue pegar a bola, ela entra na luva e sai, eles são vaiados.

Ocasionalmente, você vê um adulto pegar uma bola quando uma criança está a poucos centímetros dela e é ridicularizado. É a bola deles, no entanto, mas é muito impopular.

Os torcedores, historicamente e hoje, têm prestado muita atenção a isso. É uma coisinha boba, mas de vez em quando vale muito dinheiro. Ninguém pensou nisso conscientemente, mas há um costume, e você pode ver esse costume. Instei o tribunal no caso Barry Bonds a adotar uma regra baseada nos costumes e práticas de longa data dos fãs de beisebol.

Finkelmann: Se duas pessoas estão caçando o mesmo animal, o cara que atira no animal e o mata é o dono, e não o cara que poderia estar perseguindo o animal há uma hora. Se você está andando na rua e encontra um relógio caído no chão – alguém o perdeu, não há como determinar quem é o dono e você o pega, agora você é o dono dele.

P: Na sua opinião, quem é o dono da bola Shohei Ohtani 50/50?

Cinza: Parece-me que Belanski e Matus têm a posse de bola e é impossível dizer, a menos que haja testemunho, a menos que eles encontrem alguém que realmente tenha visto suas mãos e quem colocou os dedos na bola primeiro. Eu diria que há evidências claras de que essas são as duas únicas reivindicações legítimas à bola. A coisa apropriada a fazer seria ordenar a venda da bola e dividir o lucro porque a evidência é indeterminada.

Neilon: Acho que essa será a única área em que o juiz poderá desejar ou esperar que haja mais vídeos disponíveis. … É provavelmente o melhor exemplo de posse sendo nove décimos da lei.

Tamaki: A questão é: Matus, neste caso, tem alguma testemunha que basicamente mostre que o cara que ficou com a bola realmente a tirou dele?

Finkelmann: Não existe interesse de posse conjunta. Não há nada conjunto; ou uma das pessoas pegou a bola e, portanto, tornou-se dono no momento em que a pegou, ou não pegou a bola, ela está rolando no chão e outra pessoa a pegou.

[In the Ohtani case]parece-me que se você tiver esses vídeos, poderá dividi-los quadro a quadro e talvez ver quem está segurando a bola. Nós realmente não podemos ver isso. Mas isto parece-me um caso que está maduro para uma análise séria sobre como vamos lidar com estas coisas. Se Matus estiver com a bola na mão – ou embaixo [his] controle – então a bola é dele. Pelo que vi na denúncia, parece-me que o Sr. Matus tem um caso muito forte.

O 50º home run de Ohtani na temporada aconteceu durante a sétima entrada de um jogo contra o Miami Marlins no LoanDepot Park, em Miami, em 19 de setembro de 2024. Al Diaz/Miami Herald/Tribune News/Getty Images

P: E o terceiro torcedor – Davidov – que reivindicou a posse da bola? Que chance ele tem?

Neilon: Eles também tinham um vídeo que eu acho que enfraquece bastante o argumento de Davidov, porque o vídeo mostra ele parabenizando a pessoa que estava com a bola, e a segurança veio para protegê-lo e à bola. Portanto, duvido que, quando o juiz vir o vídeo, se sinta particularmente compelido a pensar que Davidov tem um direito superior à bola.

Cinza: Bem, a menos que Davidov consiga provar que o tinha em mãos primeiro e talvez alguém o arrancou de suas mãos, ele não tem direito algum.

P: Que problemas podem surgir com a Goldin Auctions colocando esta bola de beisebol em leilão quando ainda há essa controvérsia legal em formação?

Cinza: Eu me preocuparia se fosse o advogado deles em leiloar e depois doar um item sem um título claro. Acho que a falta de título claro possivelmente pode afetar o valor, porque se o imóvel for leiloado e daqui a um ano o tribunal decidir que Matus é o proprietário, a bola terá que ir para Matus como o possuidor anterior , e você terá que solicitar o reembolso do seu dinheiro na casa de leilões. Portanto, isso pode afetar o valor do imóvel.

Dunbar: Conforme mostrado no 73º home run de Bonds, a controvérsia pode impactar negativamente o valor potencial de venda: impactou negativamente as vendas de memorabilia usada no jogo de Pete Rose. Não sou advogado, por isso é difícil responder, mas parece que o processo judicial será resolvido para que o leilão possa prosseguir. É possível que o juiz use o precedente de outras disputas e faça com que os dois torcedores dividam os lucros.

Finkelmann: Enquanto este processo estiver pendente, ninguém terá o título claro da bola. Se você estiver comprando uma casa, seu corretor de imóveis determinará se a pessoa que vende a casa é realmente a proprietária da casa. Nas transações imobiliárias, 99% das vezes, você tem um sistema muito claro de como funciona. Então, se Belanski não for o dono da bola, a casa de leilões não poderá vendê-la. É inteiramente possível – altamente provável, na verdade – que o juiz diga que há uma questão material significativa sobre quem é o dono desta bola, portanto, vou continuar com a liminar sobre a venda da bola.

Patrick Hayashi, à esquerda, e Alex Popov reivindicaram, cada um, a propriedade do 73º home run de beisebol de Barry Bonds. Um tribunal da Califórnia decidiu em 2002 que a bola seria leiloada e os lucros seriam divididos igualmente entre os dois. Do topo: Eric Risberg/AP Photo; Robert Rosamilio/NY Daily News/Getty Images

P: Qual é a posição da MLB sobre quem é o dono da bola?

A MLB não quis comentar especificamente sobre o baile de Ohtani. Um porta-voz da MLB disse: “A Major League Baseball autentica as bolas e esse é o fim do seu envolvimento”. Um porta-voz do Miami Marlins disse à ESPN: “Não temos uma política explícita, mas o torcedor pode ficar com a bola”.

Finkelmann: Eles não precisam fazer isso, mas [MLB] as equipes disseram essencialmente: ‘Abandonamos qualquer reivindicação de propriedade’ – uma ferramenta de marketing brilhante. Todos os times decidiram que é do interesse econômico do beisebol fazer com que os torcedores queiram ir ao estádio na esperança de conseguir uma bola.

P: Como o mercado de memorabilia mudou ao longo dos anos?

Dunbar: De 2008 a 2020, avaliei US$ 1 bilhão em recordações para seguros, doações e propriedades de celebridades. De 2020 a 2024, avaliei apenas US$ 2 bilhões, o que mostra que o topo do mercado, como os salários pagos aos atletas e o valor das franquias esportivas, está em um nível sem precedentes que é difícil de compreender para a maioria das pessoas.

Por um lado, é fantástico porque agora coloca artefactos desportivos significativos no mesmo nível da arte e da joalharia, uma vez que as recordações desportivas durante muito tempo foram consideradas muitos níveis abaixo antes do recente aumento do mercado.

É emocionante que algumas dessas lembranças possam ser bilhetes de loteria para fãs sortudos. Mas também expõe a feiura e a ganância que daí podem advir, um subproduto infeliz, e exacerba os que têm e os que não têm.