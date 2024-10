Rafael dos Anjos divulga comunicado: ‘Ainda não terminei’ após derrota por lesão no joelho no UFC 308

Rafael dos Anjos completou 40 anos no último sábado, mas uma lesão no joelho sofrida durante a luta dos meio-médios do UFC 308 contra Geoff Neal interrompeu a comemoração em Abu Dhabi.

Em uma derrapagem de três lutas e sem vitórias há quase dois anos, o ex-campeão peso leve do UFC lamenta ter que passar pela faca e adiar o retorno ao octógono, embora ainda não tenha certeza de qual foi a lesão sofrida no UFC 308.

“Acho que foi no meu segundo chute, eu e o Neal chutamos ao mesmo tempo e senti um grande estalo, um grande estalo atrás do joelho”, disse dos Anjos em vídeo postado em suas redes sociais. “Em toda a minha carreira no UFC, é a segunda vez que sou hospitalizado após a luta e isso me faz perceber o quanto sou abençoado. É um esporte muito difícil e ir ao hospital apenas duas vezes em toda a sua carreira é um bom número.”

Dos Anjos teve que passar por uma cirurgia pós-luta em agosto de 2010, quando bateu em Clay Guida após fraturar a mandíbula. O veterano brasileiro, agora com 21-15 sob a bandeira do UFC e 7-9 desde que perdeu o título em 2016, disse que ainda não vai encerrar a carreira.

“Definitivamente não é assim que quero comemorar meu 40º aniversário, foi uma perda difícil”, escreveu dos Anjos em post separado. “Hora de se curar, curtir a família. Ainda não terminei, voltarei em breve. Deus abençoe a todos vocês.”

Neal se recuperou de derrotas consecutivas para Shavkat Rakhmonov e Ian Machado Garry com sua vitória sobre dos Anjos, aumentando seu recorde no octógono para 8-4 com vitórias importantes sobre Vicente Luque, Mike Perry e Niko Price. Ele também possui uma vitória por decisão sobre o atual campeão Belal Muhammad desde quando os dois lutaram em 2019.