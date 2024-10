Raffael Cerqueira quase desistiu do MMA após oferta de US$ 70 para lutar, mas ligação do UFC o trouxe de volta

Raffael Cerqueira considerou abandonar o esporte após receber ofertas ridículas para competir em seu país natal, o Brasil.

Cerqueira, que teve três adversários diferentes no card do dia 10 de setembro Dana BrancoSérie de Concorrentes antes de ser puxado direto para o line-up do UFC 308, disse em entrevista ao MMA Fighting que decidiu pendurar as luvas depois de receber uma oferta de apenas US$ 70 por luta.

“Tem uma promoção aí, não vou nem citar nomes, que o promotor me ofereceu R$ 400 para lutar em São Paulo, e ele só pagaria a refeição, sem transporte e hotel”, disse Cerqueira. “E tive que assinar um contrato com ele que ele ficaria com uma parte da minha bolsa se eu lutasse por uma promoção internacional a seguir. Meus gerentes disseram: ‘Você está louco? Não lutaremos pela sua promoção. É bizarro. Muito bizarro.

Cerqueira começou a lutar em 2019 e rapidamente conquistou o título meio-pesado do Demo Fight, defendendo-o em três ocasiões antes de algumas viagens de última hora para o peso pesado no início deste ano. Ele faz campanha por uma chance no UFC desde 2023, convocando Dana White e Mick Maynard após vitórias no Brasil, mas estava cansado de esperar.

“É difícil viver como atleta no Brasil porque não somos valorizados”, disse Cerqueira. “Tenho dois filhos e preciso comprar coisas para eles, saúde e tudo mais. Eu lutei em dezembro e Mick contou [my manager Leonardo] Pateira ele me queria, mas eu teria que esperar um pouco. Na minha cabeça estava tipo, ‘Ok, já estou no UFC’. Liguei para minha mãe e para meu pai: ‘Porra, estou no UFC, vou mudar nossas vidas agora.’ Janeiro chegou e nenhuma resposta. Eu tive que lutar, então meu time me arranjou outra luta.”

Cerqueira substituiu um companheiro em luta de peso pesado no final de janeiro e venceu por nocaute no primeiro round. Ele chamou Maynard novamente dentro da jaula, mas nenhum acordo foi oferecido.

“Cheguei a um ponto em que pensei em desistir de lutar”, disse Cerqueira. “É difícil para nós financeiramente falando, né? ‘Não aguento mais, vou largar tudo e voltar a estudar e focar em conseguir um emprego’. Comecei a enviar meu currículo para pessoas com quem trabalhei no passado.”

Os treinadores de Cerqueira no Galpão da Luta insistiram que ele deveria tentar novamente, e se mais uma vitória não rendesse um acordo no UFC, que assim fosse. A mãe de Cerqueira estava internada e ele precisava de dinheiro para colocar comida na mesa de casa, então encarou mais uma luta de última hora de peso pesado em Salvador.

“Lembro-me de me aquecer no vestiário, me sentindo completamente desmotivado e triste”, disse Cerqueira. “Acho que treinei duas semanas para essa luta, no máximo. Eu estava tão cansado que as coisas iriam acontecer. Eu disse ao meu primo 10 minutos antes da luta, no aquecimento: ‘Se eu não ganhar nada com essa luta, estou acabado. Para mim, esta é minha última luta.’”

Cerqueira lembra de ter lutado mal, pois mal treinou para aquela partida, mas ainda fez o suficiente para afastar Rodrigo Araujo no primeiro round. Ele voltou para casa e disse à mãe que havia vencido, agora por 11 a 0 como profissional, e ela sorriu de volta. “Bom, vamos esperar agora”, disse ela ao filho.

“Uma semana se passou. Duas, três, quatro semanas e ainda sem resposta [from the UFC]”, disse Cerqueira. “Voltei para a academia e disse ao Mario Piazon que já estava farto. Mario me disse: ‘Irmão, lembra quando você me disse que quando a vida está difícil para você é porque algo bom está para acontecer?’ E a notícia veio literalmente no dia seguinte de que eu havia assinado contrato com a Contender Series. Comecei a chorar cara, agradecendo a Deus por tudo.”

Cerqueira nunca precisou lutar no DWCS, e os matchmakers o transferiram para o UFC 308, juntando-se aos companheiros Jailton Almeida e Eduarda Moura no elenco do UFC. Ele sente que a pressão de lutar por um acordo seria tão difícil quanto “uma entrevista de emprego” com Dana White, mas se sente igualmente motivado para o UFC. Aslan está 13-1 como profissional com cinco finalizações consecutivas no UFC 308, mas Cerqueira está confiante.

“Quando esta temporada da Contender Series começou”, disse Cerqueira, “Dana White apareceu e disse que não estava procurando caras com mais de 30 anos, e eu pensei, ‘Droga, tenho 34 anos e o chefe diz isso? Tenho que fazer um show e nocautear esse cara ou teremos uma guerra sangrenta. Estar no UFC não tira nenhuma pressão de mim, porque o card agora está bem maior. Tenho que lutar muito para mostrar porque fui contratado.”