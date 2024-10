Raiders contratam QB Desmond Ridder após lesão de Aidan O’Connell

HENDERSON, Nevada – O Las Vegas Raiders está contratando o quarterback Desmond Ridder, ex-escolhido da terceira rodada do draft, do time de treino do Arizona Cardinals, confirmou uma fonte à ESPN na segunda-feira.

Ridder, que tem um recorde de 8-9 em 19 jogos na carreira com o Atlanta Falcons, se junta aos Raiders depois que o titular Aidan O’Connell quebrou o polegar da mão direita (passe) no primeiro quarto da derrota de domingo para o Los Angeles Rams.

O’Connell substituiu Gardner Minshew no banco na semana passada, mas deve perder de quatro a seis semanas, disse uma fonte à ESPN NFL Insider Adam Schefter.

Minshew, depois de lançar três interceptações e perder um fumble que foi devolvido para um touchdown contra o Rams, está empatado na liderança da liga com 10 turnovers, junto com o quarterback do Tennessee Titans, Will Levis.

Os Raiders também têm o quarterback novato Carter Bradley no time de treino.

Ridder, de 25 anos, passou para 3.544 jardas, completando 64,0% de seus arremessos, com 14 touchdowns e 12 interceptações em 19 jogos.

Ele foi a 74ª escolha geral do draft de 2022 de Cincinnati, o segundo de nove quarterbacks convocados naquele ano, incluindo Brock Purdy, a escolha final de todo o draft. Ridder também foi companheiro de equipe do recebedor dos Raiders, Tre Tucker.

A notícia foi relatada pela primeira vez pela NFL Network.