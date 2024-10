Raiders ‘Pierce’ avaliando ‘trabalho QB1; O futuro ‘status quo’ de Adams

HENDERSON, Nevada – O técnico do Las Vegas Raiders, Antonio Pierce, reconheceu que ainda estava “avaliando” a posição de zagueiro um dia depois de substituir Gardner Minshew no banco em favor de Aidan O’Connell no final do terceiro quarto da derrota de seu time por 34-18 no Denver. Broncos.

Ele também disse que a situação de Davante Adams permanece “status quo”. Questionado sobre quando achou que as coisas deram errado com o três vezes receptor do All-Pro, que solicitou uma troca, Pierce ficou taciturno.

“Não sei”, disse ele. “Acho que você tem que perguntar isso a Davante.”

Adams deixou os Raiders há mais de uma semana, supostamente se recuperando de uma lesão no tendão da coxa enquanto as negociações comerciais avançavam.

E os caras que deram passes para Adams nesta temporada – Minshew e O’Connell – permaneceram em espera em termos de quem começará no domingo em casa contra o Pittsburgh Steelers.

Minshew, que assinou um contrato de agente livre de dois anos com os Raiders com US$ 15 milhões garantidos, venceu uma batalha acirrada no campo de treinamento, mas foi inconsistente em cinco partidas, completando 70,7% de seus passes para 1.014 jardas e quatro touchdowns, mas com cinco interceptações. .

Sua escolha de seis jardas de 100 jardas no segundo quarto para o cornerback do Broncos, Patrick Surtain II, quebrou o ímpeto para os Raiders, que estavam prestes a subir 17-3. Em vez disso, Las Vegas perdia por 13 a 10 no intervalo e acabou perdendo por dois pontos.

“Isso foi muito desanimador”, disse Pierce sobre a escolha seis. “Acho que todo mundo entendeu e viu isso. Mas ele voltou e pensei que havia algumas oportunidades para fazermos jogadas, mas naquele momento simplesmente não o fizemos.

“É tudo uma questão de futebol. Você tem que proteger o futebol. A maneira mais fácil de perder o jogo é por reviravoltas.”

Minshew, que completou seus primeiros nove passes com um touchdown de 57 jardas para o novato tight end Brock Bowers em Denver, mas terminou 12 de 17, mais tarde lançou outra interceptação e O’Connell também foi eliminado.

“Achei que começamos bem e então matei nosso ímpeto com a escolha seis”, disse Minshew após o jogo. “Não fiz um trabalho bom o suficiente, dando-nos a chance de sermos competitivos no jogo. Isso é por minha conta.”

O’Connell, por sua vez, acertou 10 de 20 para 94 jardas.

“Temos um grupo de caras que querem se olhar no espelho, querem responsabilizar uns aos outros, responsabilizar-se e tentar melhorar”, disse O’Connell. “E é isso que vamos fazer.”

A mudança de Pierce para O’Connell não seria a primeira vez, já que ele instalou o então estreante na temporada passada ao ser promovido a técnico interino em 1º de novembro. O’Connell terminou a temporada com sucesso: oito touchdowns e nenhuma interceptação na final do time quatro jogos.

“Nós sabemos o que vamos conseguir com Aidan, certo?” Pierce disse. “Aquele pé de trás bate no chão, a bola sai, ele é um jogador cerebral, sabe onde a bola precisa ir.

“Já vi Aidan o suficiente no ano passado, na primavera, para saber o que esperar de Aidan.”