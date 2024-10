Rajon Rondo se junta ao Bucks como treinador convidado no campo de treinamento

IRVINE, Califórnia – Em junho, quando o ex-All-Star da NBA e bicampeão Rajon Rondo se casou com sua esposa no Lago Como, Itália, seu primeiro técnico da NBA estava entre os participantes. E lá, o técnico do Milwaukee Bucks, Doc Rivers, entregou uma mensagem ao seu ex-armador.

“Vá para o acampamento”, disse Rivers a Rondo, como Rondo lembrou à ESPN na quinta-feira.

Com isso, Rondo passou a semana com o Bucks como treinador convidado para o campo de treinamento na UC Irvine, e Rivers disse à ESPN que Rondo permanecerá com o time em função não especificada nesta temporada. “Você o verá muito”, disse Rivers. “Isso é tudo que direi.”

Rondo, que jogou pela última vez com o Los Angeles Lakers e o Cleveland Cavaliers em 2021-22 e se aposentou formalmente de uma carreira de 16 temporadas na NBA em abril passado, disse que espera “absolutamente” ser um treinador da NBA algum dia.

“Há muitos fatores que influenciam o coaching”, disse Rondo. “Você simplesmente não pode dizer, vou ser treinador, e então tudo dá certo e é assim que acontece. Então, certas personalidades precisam se unir, [and there’s] muito sacrifício. Há certas coisas que estou aprendendo. As reuniões matinais, a quantidade de horas que você passa assistindo filmes, é muita coisa.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Vestindo um moletom e calça de moletom do Bucks, Rondo tem auxiliado os jogadores durante os treinos e preenchido um caderno com observações manuscritas.

“Estou aprendendo como é”, disse ele sobre fazer parte de uma comissão técnica.

Rondo disse que não tem um caminho exato em mente.

“Você vê pessoas passando de não-coaching para cargos de head coach o tempo todo”, disse ele. “Muitas pessoas vão direto para se tornarem treinadores assistentes. Portanto, simplesmente não há caminho. Só quero buscar o máximo de informação possível.”

Rondo se recusou a dizer se recebeu ofertas de outros times, mas disse que aprecia o fato de Rivers, que treinou Rondo por sete temporadas em Boston, estar lhe dando esta oportunidade.

Rivers retribuiu o elogio.

“Ele é o jogador mais inteligente que já treinei – e não apenas inteligente”, disse Rivers à ESPN. “Ele sabe quando dizer e quando não dizer coisas. Ele é um ótimo formador de equipe. É muito divertido e é ótimo tê-lo por perto.”

Questionado se está encontrando sua voz como treinador, Rondo disse: “Acho que sempre tive isso. É difícil para mim ficar quieto se vejo algo. Sou um ajudante. É disso que se trata a vida, ajudar a próxima pessoa perto de você, e é aqui que estou neste momento específico desta semana, estou aqui para ajudar, e é isso que posso oferecer.”

O potencial de Rondo para se tornar treinador foi percebido quase desde que ele começou a jogar basquete. Seu treinador do ensino médio disse uma vez à ESPN que Rondo um dia se tornaria treinador, assim como seu treinador universitário em Kentucky, assim como Rivers e Brad Stevens, que sucedeu Rivers quando Rivers deixou o Celtics em 2014 para se tornar o treinador principal do os Clippers de Los Angeles.

Rondo também vem se preparando há muito tempo, estudando os treinadores dos nove times com os quais jogou ao longo de sua carreira na NBA.

“Há um tipo diferente de respeito que você tem quando olha para a perspectiva deles”, disse Rondo. “Obviamente, eles estão tomando decisões com base em apenas uma coisa e isso é apenas tentar vencer. Então, como jogador, você pode pensar que ele está mexendo comigo, ou que não está jogando comigo por algum motivo, mas, no final das contas, dia, o trabalho dele está em jogo. Então, ele nunca é realmente pessoal dessa perspectiva quando você é um treinador. Às vezes, os jogadores podem se sentir assim, então é um lugar diferente onde você está sentado e entendendo o jogo. “

Rivers disse anteriormente à ESPN que talvez o único problema ao qual Rondo precisaria se ajustar como técnico seria ter paciência com jogadores que não conseguiam ver o jogo como ele.

“Acho que a diferença com Rondo é que ele vê tudo”, disse Rivers. “Ele não vê apenas a sua posição, ele vê a posição de todos. Ele conhece as jogadas de todos. Estou lhe dizendo, ele é um sábio. Ele é o único que treinei – e treinei alguns jogadores realmente inteligentes – – mas a compreensão do Rondo sobre os sets, seu trabalho, o que esse cara deveria estar fazendo, e fazendo as coisas certas, é inacreditável. E ele percebe isso cedo. inteligente. Tornou-se um relacionamento incrível porque ele é o único jogador para quem eu entregava minha ficha de jogo antes dos jogos. Era a única vez que eu terminava jogos em que eu diria que ele considerou um ótimo jogo, porque era ele da minha ficha de jogo. , como um apanhador.”

Rondo, 38 anos, já ouviu comentários sobre paciência antes, mas disse que está em uma fase diferente de sua vida, especialmente como pai de três filhos.

“As crianças criam paciência e, à medida que você continua a viver a vida, você também desenvolve paciência, entende o que quero dizer?” ele disse.

Ele também citou sua experiência jogando em tantos times e com diferentes craques.

“Trata-se de ser capaz de entender como todos podem ser treinados de maneira diferente”, disse ele. “Você não pode ter a mesma abordagem quando está treinando versus uma equipe versus a próxima e depois pessoal.”

Rondo disse que às vezes ainda sente vontade de entrar em quadra como jogador.

“Há tantas pessoas no acampamento, não quero tirar nada de mais ninguém”, disse ele, “mas sendo um ex-jogador, você sente aquela coceira. Tipo, deixe-me mostrar como se faz”.

Rondo, quatro vezes All-Star, liderou a NBA em roubos de bola por jogo em 2009-10 e em assistências por jogo em 2011-12, 2012-13 e 2015-16. Ele fez parte do time totalmente defensivo da liga quatro vezes e ganhou títulos da NBA com o Boston Celtics de 2007-08 e o Lakers de 2019-20. Ele teve média de 9,8 pontos, 7,9 assistências, 4,5 rebotes e 1,6 roubadas de bola em 957 jogos na carreira.

Atualmente, Rondo disse que está trabalhando para terminar seu bacharelado em comunicações humanas na Universidade de Kentucky – um esforço que começou há quase 20 anos – e que deverá se formar na primavera. A maioria dos cursos que ele faz são online.

“Tenho uma prova hoje à noite”, disse ele rindo. “É tão diferente ir para a escola 20 anos depois. É completamente diferente. É engraçado. Estou escrevendo meus trabalhos e os filhos estão falando sobre suas carreiras e o que querem ser na vida, e eu já fiz isso. “

Para Rivers, ter Rondo por perto o lembrou de sua própria jornada de armador da NBA a treinador principal.

“Eu só acho que há certos caras que deveriam ser treinadores”, disse ele. “É engraçado, nunca pensei que fosse treinar, e Pat Riley me disse que sou treinador. Eu disse: ‘Não, vou fazer TV.’ Ele disse: ‘Você será um treinador’ e Pat Riley nunca cedeu. E quando eu fiz TV naqueles primeiros três anos, ele enviava mensagens de texto ou cartas como: ‘Coloque sua bunda para fora.’ E eu sinto o mesmo [with Rondo].”