Rampage Jackson ainda escolhe Mike Tyson em vez de Jake Paul, apesar da idade e da saúde

Mike TysonO susto de saúde de May em maio deixou alguns fãs de luta preocupados com suas chances contra Jake Paulo no próximo mês… mas esse grupo não inclui lendas dos esportes de combate Quinton “Rampage”Jacksonquem conta TMZ Esportes ele ainda está arrasando com o ex-campeão dos pesos pesados!

Recentemente conversamos com o astro aposentado do UFC no LAX… e perguntamos sua opinião sobre a mega luta de 15 de novembro entre Tyson, de 58 anos, e Paul, de 27 anos.

Mesmo depois de lidar com surto de úlcera que fez com que a luta fosse remarcada (do verão para 15 de novembro), Jackson nos diz que nunca apostaria contra Mike!

“Ele é meu boxeador favorito”, disse Rampage.

Embora ele tenha reconhecido que “o Pai Tempo está invicto”… isso não impedirá Jackson de arrasar com um dos GOATs contra seu oponente muito mais jovem.

“Tudo pode acontecer no ringue de boxe”, disse ele. “Mas não vou contra Mike Tyson.”

Também perguntamos a Rampage sobre os comentários de Tyson feitos durante uma aparência no “Jimmy Kimmel Live”, onde Iron Mike disse que há uma possibilidade de ele lutar enquanto estiver chapado… e ele não está levando isso tão a sério.

“Eu não sei sobre isso”, disse Jackson. “Mike Tyson provavelmente está apenas falando merda, cara.”

Quer Tyson fosse genuíno ou não… Rampage diz que não acredita que os lutadores devam fumar maconha antes de competir, acreditando que isso só pode machucar, não ajudar.