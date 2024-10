Rams ativam WR Puka Nacua após cinco jogos fora

LOS ANGELES – Os Rams ativaram o wide receiver Puka Nacua do reserva lesionado antes do jogo de quinta-feira à noite contra o Minnesota Vikings.

Nacua está ativo para o jogo de quinta-feira à noite.

Os Rams colocaram o linebacker Troy Reeder (músculo posterior da coxa) na reserva devido a lesões em um movimento correspondente. Reeder, linebacker titular, ficará afastado dos gramados por pelo menos quatro jogos.

Nacua, que torceu o LCP (ligamento cruzado posterior) na semana 1, perdeu os cinco jogos anteriores do Rams. A lesão foi um agravamento de uma lesão no joelho no campo de treinamento.

Os Rams estão sem seus dois principais recebedores desde a semana 2, mas Cooper Kupp também deve retornar na noite de quinta-feira devido a uma torção no tornozelo.

Na última temporada, Nacua estabeleceu recordes de maior número de recepções (105) e jardas recebidas (1.486) por um novato na história da NFL. Nacua teve quatro recepções para 35 jardas na abertura da temporada do Rams antes de sua lesão.