Rams respondem aos Vikings com Kyren Williams TD

INGLEWOOD, Califórnia – Mesmo com o retorno dos wide receivers Cooper Kupp e Puka Nacua, foi novamente o running back Kyren Williams encontrando a end zone para o Los Angeles Rams contra o Minnesota Vikings.

No terceiro para o gol, o quarterback Matthew Stafford encontrou Williams para um touchdown de 5 jardas.

Foi o décimo touchdown do running back na temporada (oito corridas, duas recepções). Ele marcou todos os touchdowns do Rams, exceto dois, nesta temporada.

Este foi o primeiro touchdown dos Rams no primeiro quarto da temporada. Williams correu 18 jardas em três corridas e uma recepção para touchdown na corrida. O touchdown empatou o jogo aos 7.

Williams está agora com 10 jogos consecutivos com um touchdown marcado, a mais longa sequência de um jogador do Rams desde que Todd Gurley fez 13 jogos consecutivos nas temporadas de 2017 e 2018.

Kupp marcou na próxima posse de bola dos Rams. Na segunda para o gol, Stafford escapou da pressão antes de encontrar Kupp para um touchdown de sete jardas.

Foi a primeira recepção de Kupp ao jogo – a primeira desde que torceu o tornozelo na semana 2. Kupp empatou com Elroy Hirsch (53) no terceiro maior número de touchdowns na história do Rams, de acordo com a ESPN Research.

Stafford, que entrou no jogo com três passes para touchdown na temporada, fez seu terceiro no final do terceiro quarto.

Na segunda para 8 do Minnesota 25, Stafford encontrou Demarcus Robinson para dar a liderança aos Rams. Os Rams lideraram por 21-17 após o placar.