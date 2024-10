Ranking de lutas do UFC 308: Algum confronto supera Topuria x Holloway?

Os seguidores mais novos das artes marciais mistas muitas vezes precisam de uma aula de história para apreciar completamente por que os fãs mais radicais estão tão entusiasmados com uma luta que se aproxima.

Há uma rivalidade que remonta a uma década. Um longo reinado de título em perigo. Uma história de retorno convincente. Um recorde de longa data prestes a ser quebrado.

Porém, no caso da luta principal do UFC 308, o discurso de vendas para o confronto pelo título dos penas entre Ilia Topuria e Max Holloway começa e termina em 2024. Uma luta para cada – a mais recente de cada um deles – é tudo que precisamos para saber que será vendido no confronto de sábado em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos (ESPN + PPV às 14h ET, preliminares na ESPN + às 10h).

Para Topuria, aquela luta persuasiva ocorreu em fevereiro, quando ele arrebatou o cinturão com um nocaute que encerrou abruptamente o reinado de quatro anos de Alexander Volkanovski. Quanto a Holloway, sua venda difícil veio dois meses depois, quando ele autorizou talvez o maior nocaute da história do MMA ao mandar Justin Gaethje de cara para a tela faltando apenas um segundo para o quinto round de violência.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Isso é tudo que você precisa saber para ficar animado com Topuria x Holloway. No entanto, um mergulho mais profundo em seus passados ​​revela que ambos os participantes fizeram muito mais para se destacarem de todos os outros que enfeitam o octógono. Por exemplo, são 11 campeões do UFC, mas Topuria (15-0) é o único que está invicto. Holloway (26-7) é o líder de todos os tempos entre os pesos penas do UFC em praticamente todas as estatísticas importantes – vitórias (20), finalizações (11), nocautes (9), golpes significativos (2.892) e total de golpes (3.096).

Vamos lá, pessoal.

Como o resto do UFC 308 se compara ao evento principal? Aqui está um ranking das principais atrações.

1. Campeonato peso pena: Ilia Topuria x Max Holloway

Ilia Topuria coloca em jogo o título dos penas do UFC contra Max Holloway na luta principal do UFC 308, no sábado. Foto de Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Um campeão invicto versus uma lenda revitalizada. O que mais os fãs de luta poderiam pedir? Antes mesmo de nocautear Volkanovski, Topuria provou ser um finalizador arrasador, com oito finalizações e cinco nocautes em 15 vitórias. Mas seu adversário não foi nocauteado em sua carreira de 33 lutas. Holloway foi finalizado apenas uma vez, quando finalizou um triângulo de Dustin Poirier em sua estreia no UFC… 12 anos atrás. Sim, “Blessed” Max já existe há muito tempo e conquistou muito. Aqui está uma chance para ele se superar.

2. Peso médio: Robert Whittaker x Khamzat Chimaev

jogar 1:02 Khamzat Chimaev vence Kamaru Usman por decisão Khamzat Chimaev vence uma luta bem disputada por decisão majoritária contra Kamaru Usman.

Finalmente, o domínio de Chimaev passa por um teste completo. Claro, sua vitória mais recente foi contra Kamaru Usman, ex-campeão meio-médio do UFC. Mas essa luta aconteceu no peso médio, e Usman foi contratado como adversário substituto apenas 10 dias antes da noite da luta.

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Liberty entre os melhores ‘títulos de vingança’ esportivos »

• Futebol universitário: quem caiu, quem subiu? »

• Reações exageradas da NFL: os Leões comandam a NFC »

Mais conteúdo ESPN + »

Agora Chimaev enfrenta outro ex-campeão, este um verdadeiro peso médio – e não qualquer peso-médio qualquer. Whittaker é um turbilhão estrondoso para os oponentes em qualquer lugar que a luta aconteça. Se Chimaev conseguir lidar com tudo o que Whittaker traz, ele terá conquistado a disputa pelo título que grande parte dos fãs de MMA presume ser seu destino. Ter apenas três lutas nos últimos três anos desacelerou o movimento do hype de Chimaev, mas no sábado pode fazê-lo funcionar novamente.

3. Peso meio-pesado: Magomed Ankalaev x Aleksandar Rakic

jogar 0:57 Magomed Ankalaev interrompe Johnny Walker para terminar o evento principal Magomed Ankalaev encerra a luta contra Johnny Walker após o árbitro interromper a luta principal do UFC Fight Night.

Fiquei tentado a classificar este evento acima do co-evento principal porque tem riscos mais claros, já que o UFC garantiu a Ankalaev uma chance pelo título se ele tiver um desempenho forte aqui. Ele pode levar essa promessa ao banco?

Ankalaev está invicto nas últimas 12 lutas, a segunda maior sequência desse tipo na história dos meio-pesados ​​(Jon Jones, 19). Ele já havia feito o suficiente para garantir a prioridade quando a última luta pelo título dos meio-pesados ​​estava sendo marcada. Mas Ankalaev foi preterido por Khalil Rountree Jr., que o UFC sabia que não iria apagar a emoção de uma atuação de Alex Pereira com nenhuma daquelas quedas desagradáveis ​​que Ankalaev poderia tentar. Agora, o UFC coloca mais um obstáculo na frente de Ankalaev. Se ele vencer Rakic, certamente será o próximo, certo?

4, 5, 6 e 7, em qualquer ordem. Os outros invictos

jogar 1:05 Lerone Murphy dá clínica em vitória dominante no evento principal Lerone Murphy vence de forma dominante Edson Barboza na luta principal do UFC Fight Night.

Há um lutador invicto na luta principal (Topuria) e um na co-principal (Chimaev), e embora eles chamem a atenção da noite, estão longe de ser os únicos competidores imaculados no UFC 308. Dois competiram mais cedo. o cartão principal. O peso pena Lerone Murphy (14-0-1), a apenas cinco meses de uma atuação dominante contra Edson Barboza, enfrenta um teste menos envelhecido contra Dan Ige. E o peso médio Shara Magomedov (14-0) enfrenta Armen Petrosyan. São dois competidores invictos nas preliminares: o peso galo masculino Farid Basharat (12-0) luta contra Victor Hugo e o meio-pesado Rafael Cerqueira traz o recorde de 11-0 em sua estreia no UFC contra Ibo Aslan. Seis lutadores invictos no card são praticamente garantia de turbulência com cintos de segurança pela frente.