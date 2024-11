Rankings Divisionais de MMA: Alguém pode parar Khamzat Chimaev?

No cenário em constante mudança do MMA, classificar os maiores lutadores do mundo pode parecer uma tarefa tola, mas é exatamente isso que nos propusemos a fazer com o MMA Fighting Global Rankings. Aqui, nosso estimado painel classifica os agitadores de cada divisão para fornecer a lista mais definitiva dos melhores lutadores do planeta.

As classificações libra por libra atualizadas podem ser encontradas aqui.

Khamzat Chimaev chegou. De novo.

Você não pode culpar os fãs por estarem decepcionados com os últimos anos da carreira de Chimaev, após uma estreia sem precedentes no UFC em 2020, que o viu finalizar três lutadores em três meses. Desde então, problemas de saúde (e possivelmente problemas de visto) limitaram suas aparições no octógono, ele ficou envergonhado no UFC 279 ao perder peso e perder uma vaga no evento principal contra Nate Diaz, e teve alguns apuros contra Kamaru Usman e Gilbert Burns que levantaram dúvidas se ele era realmente material para o campeonato.

No UFC 308, no fim de semana passado, essas dúvidas desapareceram quando ele enfrentou o ex-campeão dos médios Robert Whittaker. “The Reaper” foi o teste mais difícil de Chimaev até agora e ele não apenas sucumbiu ao implacável ataque de luta livre de Chimaev, mas também deixou Abu Dhabi com a boca aberta, cortesia, após bater em uma manivela brutal.

Chimaev salta 10 posições no ranking dos médios para o segundo lugar, mas as dúvidas permanecem. Seu desempenho impressionante foi suficiente para ultrapassá-lo Sean Strickland na linha de desafiante depois que o CEO do UFC, Dana White, proclamou recentemente que Strickland provavelmente enfrentará o campeão Dricus du Plessis na próxima revanche? Mais importante ainda, se Chimaev tiver essa oportunidade, será que ele será confiável para lutar à noite?

Uma coisa é certa: existem poucos lutadores no mundo hoje mais intrigantes do que Chimaev quando ele entra naquela jaula.

Vamos dar uma olhada rápida nas outras grandes histórias em nossa última atualização de classificação.

Fora Kamaru Usman! Nossos critérios incluem uma cláusula de remoção automática se um lutador ficar inativo por 18 meses, o que pode deixar alguns de vocês coçando a cabeça sobre o motivo pelo qual Usman não está mais listado. Sua luta contra Chimaev ocorreu há 12 meses, porém foi disputada na categoria até 185 libras. O ex-campeão dos meio-médios não compete na categoria até 170 libras desde março de 2023 (e não vence uma luta desde novembro de 2021, caramba!), o que significa que ele ultrapassou o limite e não é mais elegível para ser classificado nessa divisão.

Julianna Peña está de volta! Concordando ou não com a pontuação, Peña é oficialmente campeão peso galo novamente após derrotar Raquel Pennington. Nosso painel ainda não viu o suficiente naquela luta de retorno para colocá-la sobre Kayla Harrison, nossa lutadora número 1 com 135 libras, por apenas alguns pontos. Esperançosamente, eles terão a chance de provar quem merece o primeiro lugar dentro do octógono.

Gorjeta para Anthony Hernandez, Paul Hughes e Iasmin Lucindo por fazerem movimentos importantes no ranking. Hernandez impressionou em sua primeira luta principal no UFC, arrasando Michel Pereira e quebrando nosso top-10, enquanto Lucindo conquistou uma decisão dividida sobre a forte peso-palha Marina Rodriguez e subiu sete posições. Mas a mudança mais surpreendente veio do PFL, onde o elogiado peso leve irlandês Paul Hughes deu um grande passo na competição e se tornou apenas o segundo homem a conquistar uma vitória sobre AJ McKee. Hughes conquista o cobiçado lugar entre os 15 primeiros na divisão mais profunda do MMA e em breve poderá ser uma das caras da liga.

Confira abaixo o ranking completo de outubro.

Peso pesado

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Francis Ngannou derrotou. E. 9Renan Ferreira

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 3 Alexander Volkov vs. Nº 6 Ciryl Gane (UFC 310, 7 de dezembro), Nº 5 Sergei Pavlovich vs. Nº 12 Jairzinho Rozenstruik (UFC Arábia Saudita, 1º de fevereiro), Nº 7 Jailton Almeida vs. Nº 8 Serghei Spivac (UFC 311, 18 de janeiro), Nº 10 Anatoly Malykhin vs. Reug Reug (ONE 169, 8 de novembro), No. 13 Phil De Fries vs. Darko Stosic (KSW 100, 16 de novembro), nº 15 (empatado) Derrick Lewis vs. Jhonata Diniz (UFC Edmonton, 2 de novembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Linton Vassell (3), Oleg Popov (2), Ryan Bader (1)

Meio Pesado

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Quando. 1 Alex Pereira venceu. Quando. 10 Khalil Rountree, não. 3 Magomed Ankalaev derrotou. Quando. 7Alexander Rakic

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 9 (empatado) Nikita Krylov x Nº 15 Azamat Murzakanov (UFC 309, 16 de novembro), Nº 9 (empatado) Anatoly Malykhin x Reug Reug (luta de peso pesado) (ONE Fight Night 28, 8 de novembro) ,

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Roman Dolidze (2), Bogdan Guskov (2), Impa Kasanganay (2), Anthony Smith (1)

Peso médio

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Não. 12 Khamzat Chimaev derrotou. Não. 4Robert Whittaker, não. 5Johnny Eblen derrotou. Fabian Edwards, não. 7 Nassourdine Imavov derrotou. Não. 8 (empatado) Brendan Allen, não. 14 Roman Dolidze derrotou. Kevin Holland, Anthony Hernandez derrotou. Não. 15 Michel Pereira

Próximas lutas com lutadores classificados: N / D

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Michel Pereira (4), Fabian Edwards (1), Jack Hermansson (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): No. 15 Michel Pereira

Meio-médio

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 15 Joaquin Buckley def. No. 10 Stephen Thompson, No. 13 Geoff Neal def. Rafael dos Anjos

Próximas lutas com lutadores classificados: Não. 1Belal Muhammad vs. Não. 2 (empatado) Shavkat Rakhmonov (UFC 310, 7 de dezembro), No. 15 Shamil Musaev vs. Magomed Umalatov (campeonato PFL 2024, 29 de novembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Michael Morales (4), Bryan Battle (1), Rinat Fakhretdinov (1), Vicente Luque (1), Magomed Umalatov (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 4 Kamaru Usman (inatividade com 170 libras)

Leve

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Ilia Topuria derrotou. Nº 3 Max Holloway (luta peso pena), Nº 12 Renato Moicano derrotou. Nº 14 Benoit Saint Denis, Paul Hughes derrotou. Nº 13 AJ McKee

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 4 Charles Oliveira x Michael Chandler (UFC 309, 16 de novembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Alexandr Shabliy (2), Grant Dawson (1), Matt Frevola (1), Paddy Pimblett (1), Jalin Turner (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Não. quinzeAlexandre Shabliy

Peso pena

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 1 Ilia Topuria derrotou. Nº 3 Max Holloway, Lerone Murphy derrotou. Nº 15 Dan Ige

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 4 Movsar Evloev x Nº 11 Aljamain Sterling (UFC 310, 7 de dezembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Dan Ige (2), Chihiro Suzuki (2), Movlid Khaybulaev (1), Adam Borics (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Não. quinzeDan Ige

Peso galo

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Mario Bautista def. No. 7 Jose Aldo, No. 14 Rob Font def. Kyler Phillips, No. 15 Raufeon Stots def. Marcos Breno

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 6 Petr Yan x Nº 7 Deiveson Figueiredo (UFC Macau, 23 de novembro)

Lutadores também recebendo votos (número de participações nas urnas mostrado): Magomed Magomedov (2), Raufeon Stots (2), Kai Asakura (1), Kyler Phillips (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 15 Raufeon Stots

Peso mosca

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Quando. 2 (empatado) Brandon Royval derrotou. Quando. 8 Tatsuro Taira, não. 15 Asu Almabayev derrotou. Quando. 13 Mateus Nicolau

Próximas lutas com lutadores classificados: No. 1 Alexandre Pantoja vs. Kai Asakura (UFC 310, Dec. 7), No. 4 Brandon Moreno vs. No. 6 Amir Albazi (UFC Edmonton, Nov. 2), No. 7 Adriano Moraes vs. Danny Kingad (ONE 169, Nov. 8), No. 11 Manel Kape vs. Bruno “Bulldog” Silva (UFC Tampa, Dec. 14)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Tim Elliott (3), Charles Johnson (3), Hiromasa Ougikubo (2), Askar Akarov (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 14 Tim Elliott

Peso galo feminino

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Se. 1 Kayla Harrison fez. Se. 4 Ketlen Vieira, Julianna Peña derrotaram. Se. 2 Raquel Pennington, Jacqueline Cavalcanti venceram. Se. 13 (empatado) Nora Cornolle, não. 15 Ailin Perez fez. Daria Zheleznyakova

Próximas lutas com lutadores classificados: N / D

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Miesha Tate (2), Tainara Lisboa (2), Nora Cornolle (1), Melissa Mullins (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 13 (empatado) Miesha Tate, Nº 13 (empatado) Nora Cornolle

Peso mosca feminino

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 4 Erin Blanchfield x Nº 9 Rose Namajunas (UFC Edmonton, 2 de novembro), Nº 5 Taila Santos vs. luta) (UFC Tampa, 14 de dezembro), nº 12 Viviane Araujo x Karine Silva (UFC 309, 16 de novembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Karine Silva (3), Ariane da Silva (2), Miranda Maverick (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 11 Lauren Murphy (inatividade)

Peso palha

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Não. 14 Jasmin Lucindo venceu. Não. 7 Marina Rodríguez

Próximas lutas com lutadores classificados: Quando. 3Yan Xiaonan vs. Quando. 12 Tabatha Ricci (UFC Macau, 23 nov.), no. 8 Mackenzie Dern vs. Quando. 10 Amanda Ribas (UFC Tampa, 14 de dezembro), não. 14 Gillian Robertson vs. Quando. 15 Luana Pinheiro (UFC Vegas 100, 9 de novembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Loma Lookboonmee (3), Tecia Pennington (3), Karolina Kowalkiewicz (1)

Uma atualização sobre as regras básicas:

O painel de votação de seis pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Damon Martin e Jed Meshew.

Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente em uma determinada categoria de peso. As atualizações nas classificações normalmente são concluídas após o pay-per-view do UFC de cada mês.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso. (Vamos colocar desta forma: teríamos tirado Khabib Nurmagomedov do nosso ranking muito mais rápido do que o UFC.)

Ter o título de uma promoção não garante que o lutador será visto como o melhor em sua promoção. Além disso, lutadores que competem regularmente ou detêm títulos em múltiplas categorias de peso são elegíveis para serem classificados em múltiplas listas.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.