Raphinha, do Barcelona, ​​diz que goleada do Bayern é ‘vingança’ para torcedores

O atacante do Barcelona, ​​Raphinha, disse que a vitória de quarta-feira por 4 x 1 na Liga dos Campeões sobre o Bayern de Munique serviu como “vingança” para os torcedores do clube pelos resultados anteriores contra os gigantes alemães.

Raphinha marcou três gols em sua 100ª partida pelo Barça, com o clube catalão encerrando uma série de seis derrotas consecutivas contra o Bayern na competição.

O brasileiro esteve presente apenas em dois desses jogos – e não tinha assinado pelo Barça quando perdeu por 8-2 para o Bayern em 2020 – mas disse que os viu todos como adepto.

“Acho que foi uma vingança para os torcedores”, disse Raphinha após o jogo. “Para nós, jogadores, não olhamos para o passado. Nos concentramos no próximo jogo. Mas também sofri esses jogos como torcedor.

“Foi uma noite incrível e especial, marcando [a hat trick] no meu 100º jogo pelo clube. Estou muito feliz com o desempenho e com a forma como jogamos.

“Como equipa, jogámos muito bem e isso é o mais importante para mim. Conseguir a segunda vitória na Liga dos Campeões foi importante.”

Barça e Bayern chegaram ao jogo no Estádio Olímpico com uma vitória e uma derrota nos jogos de estreia na Liga dos Campeões desta temporada, tornando imperativo não perder mais pontos dada a incerteza sobre quantos serão necessários para avançar no novo formatar.

Raphinha abriu o placar logo no primeiro minuto, mas Harry Kane empatou o Bayern com seu 14º gol na temporada em todas as competições.

Robert Lewandowski restaurou a vantagem do Barça antes do intervalo e mais dois gols de Raphinha em ambos os lados do intervalo valeram ao Barça os pontos em um jogo que o ex-atacante do Leeds United acredita que poderia ter sido a final.

“Eu disse antes do jogo que esta poderia ser uma final da Liga dos Campeões”, acrescentou. “Talvez nem todos concordem comigo, mas na minha opinião pode ser.

“Portanto, poder vencer desta forma, diante dos nossos torcedores, é muito especial e estou muito feliz.”

Raphinha comemora com os companheiros do Barcelona a vitória sobre o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. Imagens Getty

Raphinha, que foi capitão do Barça naquela noite, agora soma nove gols e seis assistências em todas as competições nesta que é sua terceira temporada com o Blaugrana. Ele foi nomeado MVP pela UEFA por seu desempenho.

“Eu vou dar [the MVP] prêmio para o meu filho, será mais um troféu para ele, embora ele prefira as bolas de jogo”, brincou. “Mas é um troféu que mostra o que posso fazer na Liga dos Campeões. Desde que assinei tenho sonhado com estas noites: marcar golos, disputar estes jogos e fazer a diferença.”

A vitória prepara o Barça perfeitamente para a viagem de sábado ao Real Madrid pela primeira vez Clássico da temporada. Se vencer no Santiago Bernabéu, poderá abrir uma vantagem de seis pontos no topo da tabela.

O técnico Hansi Flick – que comandou o Bayern naquele 8-2 há quatro anos – elogiou uma vitória “incrível” contra seu ex-time, mas moderou as expectativas de vencer a Liga dos Campeões enquanto espera enfrentar o Real Madrid.

“Não, é muito cedo, acabamos de começar a temporada”, disse ele em entrevista coletiva quando questionado se o resultado torna o Barça um verdadeiro candidato à conquista do troféu. “Estamos num longo caminho na LaLiga e na Liga dos Campeões. Estamos encarando as coisas jogo a jogo. Obviamente estamos muito orgulhosos do resultado desta noite, mas no sábado continuamos com mais um jogo difícil.

“Queremos realizar mais uma exibição de topo. É um resultado incrível frente a uma equipa fantástica e dá-nos confiança para sábado. Estou muito orgulhoso da equipa. Vimos a alegria da equipa e a forma como festejaram.”

A história foi diferente para o Bayern, que sofreu a derrota pelo segundo jogo consecutivo na Liga dos Campeões, depois de perder para o Aston Villa na última vez.

O técnico Vincent Kompany não reclamou muito do resultado, mas disse que houve momentos próximos ao empate de Kane em que achou que seu time poderia somar pontos no jogo.

“O que posso compartilhar no momento é como sentimos o jogo no início ou no primeiro tempo versus o que pensamos que poderíamos alcançar neste jogo”, disse Kompany em entrevista coletiva. “Acho que todos nós, e vocês, também sentiríamos isso, sentiríamos que poderíamos vencer este jogo, que isso poderia virar para nós.

“Mas em momentos importantes fomos superados e por isso o resultado é bastante pesado. Temos que aprender com este jogo para que nas próximas oportunidades que tivermos estejamos mais fortes novamente”.