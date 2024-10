Rapper Lil Durk é preso na Flórida por assassinato de aluguel

Lil Durk foi preso na Flórida por assassinato de aluguel.

O TMZ divulgou a história… vários membros da equipe da OTF com sede em Chicago – com a qual Durk tem ligações – foram acusados ​​na quinta-feira com o assassinato do rapper Quando Rondoprimo.

Durk foi levado sob custódia por US Marshals e preso na prisão do condado de Broward na noite de quinta-feira. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre sua prisão.

No entanto, os advogados de Durk, Brian Bieber dar Alec Ubietaconfirmou que a estrela do hip hop foi presa pelos Marshals, acrescentando que ele fará sua primeira aparição na sexta-feira no tribunal federal em Miami, Flórida.

Como informamos na quinta-feira… os federais prenderam 5 membros da OTF em conexão com o tiroteio de agosto de 2022 em Los Angeles que matou o primo de Quando Rondo. Todos foram acusados ​​em uma acusação federal de conspiração para cometer assassinato de aluguel.

Os federais dizem que o crime foi cometido em retaliação ao rapper Rei Vona morte de Atlanta há 4 anos.



Reproduzir conteúdo de vídeo





06/11/20

Você deve se lembrar… em novembro de 2020, King Von foi morto a tiros por um associado de Quando Lul Timm durante uma briga. Timm foi inicialmente acusado do assassinato, mas o caso foi posteriormente arquivado.