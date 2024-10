Raquel Pennington: As pessoas no UFC me disseram ‘todo mundo adora ver Julianna Pena levar uma surra’

Raquel Pennington sempre teve a sensação de que sua primeira defesa de título seria contra Julianna Peña se ela merecia ou não.

Ausente há mais de dois anos, a ex-campeã peso galo do UFC não é vista desde que perdeu na decisão unilateral para Amanda Nunes em 2022. Enquanto era esperado que ela enfrentasse Nunes em uma trilogia e depois lutasse pelo título vago “ A Leoa” aposentada, Peña enfrentou lesões que a mantiveram continuamente afastada enquanto o resto da divisão avançava sem ela.

Pennington entende o argumento contra Peña na disputa pelo título, mas na verdade, essa é a luta que ela queria antes de se tornar campeã.

“Na minha cabeça, eu sabia que só porque Julianna teve uma das maiores surpresas da história do peso galo feminino do UFC ao vencer Amanda, eu sabia que a decisão seria de Julianna”, disse Pennington ao MMA Fighting antes do UFC 307. “Então é como se, honestamente, , estou animado para essa luta. Estou animado por meus próprios motivos pessoais. No papel, faz sentido? Não, estou certo com você, não concordo com isso.

“Quando eles ligaram [to offer me the fight for the vacant title] e eles disseram, ‘Ei, Julianna está machucada, todas essas coisas, vai ser Mayra [Bueno Silva]’, foi como se eu sentisse decepção. Fiquei desapontado. Dada a forma como tudo acontece por uma razão, tudo acontece e isso não tira nada de Mayra. Eu falei para ela depois da luta e conversamos, ela vai fazer grandes coisas, tem que continuar empurrando, mas ainda está muito verde. Ela é jovem e muito verde com tudo isso. Com este, acho que parte disso torna mais fácil deixar o título mundial para trás na minha mente com tudo isso. É como se isso estivesse me levando de volta para O lutador final dias. Vamos resolver isso de uma vez por todas.”

Há mais de 11 anos, Pennington e Peña eram membros do Team Miesha Tate durante O Lutador Final 18. Depois de chegarem em casa, Pennington e Peña eram os primeiros favoritos para se encontrarem na final, mas não foi assim que as coisas aconteceram.

Peña acabou como o TUF 18 campeão, enquanto Pennington foi eliminado por Jessica Rakoczy nas semifinais após sofrer uma lesão na mão durante uma vitória sobre Jessamyn Duke na rodada de abertura. Embora ela não esteja exatamente guardando rancor todos esses anos depois, Pennington admite que não se dava bem com Peña e isso aparentemente os colocou em conflito desde então.

“Quando chegamos lá, todo mundo estava intimidando Julianna”, explicou Pennington. “Como se eu honestamente me sentisse mal por ela. Foi como se as coisas acontecessem, eles escolhem os times, somos colegas de quarto e agora somos companheiros de equipe.

“Para mim, eu pessoalmente tentei colocá-la sob minha proteção. Ninguém queria nada com ela, ela estava sozinha e era tipo, caramba, esse show está apenas começando. Estaremos aqui por sete semanas. Tentei. Escusado será dizer que aprendi muito rápido que nossas personalidades são muito diferentes. É como se você ficasse do seu lado e eu ficasse do meu lado. Havia pequenas coisas que eles simplesmente somaram. Com o tempo, morando com alguém e vendo os diferentes tipos de personalidade, ela simplesmente me irritou. Apenas sua personalidade. Não vou sentar aqui e bater nela e cortá-la porque há muito mais para todos nós como pessoas, mas ela simplesmente não é alguém que eu quero perto de mim.”

Acontece que Pennington pode não ser o único que Peña critica.

Quando ela recebeu a ligação para lhe oferecer a luta, Pennington afirma que pessoas dentro do UFC lhe disseram que parte da motivação por trás dessa combinação se resume a saborear a possível morte de Peña.

“Ela tem um maldito mestrado em yapologia”, disse Pennington. “Ela fala e se mantém relevante dessa forma. No final das contas, eu não entendo como essa garota pode ficar machucada e depois voltar e de repente, ela está tendo uma grande briga e então ela está machucada e ela volta e está recebendo outra coisa. Quem está gerenciando você? O que você está fazendo aqui? O que quer que você esteja fazendo, ótimo, está funcionando para você. Parabéns. Você teve tudo para si, mas isso não faz sentido para mim.

“No final das contas, o UFC vai fazer o que o UFC faz. Não vou dizer um nome, mas algumas pessoas no UFC disseram: ‘Todo mundo adora ver Julianna levar uma surra por cinco rounds, então por que não?’”

A desavença entre os lutadores contribui para uma promoção emocionalmente carregada que antecede o co-evento principal, mas Pennington está feliz por finalmente ter a chance de eliminar Peña de sua vida de uma vez por todas.

Namorando de volta a O lutador final durante todo o caminho até sua vitória na luta pelo título em janeiro, Pennington ouviu muito de Peña e aguarda ansiosamente a oportunidade de calá-la.

“Isso não é algo em que teremos essa batalha contínua”, disse Pennington. “Eu vou lá, vou bater na sua bunda. Estou muito confiante de lutador que sou, em todos os lugares em que estou na vida neste momento com 36 anos. Minha mente mudou muito. Eu desbloqueei uma parte diferente de mim e é por isso que estava animado para a minha luta pelo título mundial. Ainda não me impressionei e agora naquele acampamento, me impressionei. Neste acampamento, eu simplesmente saí da água. Eu tenho minhas próprias expectativas. Estou animado.

“Eu só quero ir lá e sinto que com as emoções que tenho por Julianna, a história que Julianna e eu temos, isso vai trazer à tona o que há de melhor em mim e essa é a minha marca. Como se eu tivesse terminado. 11 anos atrás, Lutador finala questão de tudo, a animosidade que eu tinha com você, aquele aborrecimento que eu tinha com você, acabou. Está dito e feito. Apertaremos as mãos e pronto, ou eu apertarei as mãos.”