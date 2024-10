Raquel Pennington diz que Dana White e Joe Rogan marcaram a perda do título do UFC 307 para ela: ‘Ninguém entendeu’

Raquel Pennington pode ter perdido o título por causa dos scorecards de dois juízes, mas ainda acredita que é a campeã depois do UFC 307.

Pennington colocou seu título peso galo em jogo pela primeira vez contra a rival de longa data Julianna Peña na luta co-principal do recente card pay-per-view do UFC em Salt Lake City. Peña recuperou o título por decisão dividida, mas gerou polêmica, já que a maioria da comunidade do MMA marcou a luta para Pennington – incluindo um aceno quase unânime nas Decisões do MMA.

Não apenas os membros da mídia que postaram os cards marcaram o agora ex-campeão, mas, de acordo com Pennington, várias figuras de proa – incluindo alguns de alto escalão na hierarquia do UFC – viram a luta da mesma forma.

“Quando se trata desses juízes, eles precisam deixar isso bem claro, porque muitos deles dizem que são os golpes prejudiciais que marcam o gol”, disse Pennington ao MMA Fighting. “Eu tive os tiros prejudiciais [in the first round]e isso fica frustrante. É frustrante ser apenas o competidor e o atleta naquela situação, mas não só a minha luta. Não tenho ideia do que os juízes estavam vendo naquela noite em geral. Tenho até pena do José Aldo. Sua luta foi a mesma coisa.

“É uma loucura para mim o que esses juízes fazem. No final das contas, você tem lutas competitivas, eles tomam decisões, e basta aquela pessoa tirar tudo de alguém e eu sinto que eles realmente não percebem o que estão fazendo e ainda assim, são eles que têm o melhor lugar da casa. Eles são os que deveriam estar fazendo o melhor trabalho.

“E é uma loucura para mim como cada meio de comunicação, como se não houvesse nenhum que dissesse Pena [won]. Foram todos os meios de comunicação [that] disse Pennington. Vários atletas de ponta me procuraram. Eu tive Dana White, maldito Hunter [Campbell]Joe Rogan, Jon Anik, [Daniel Cormier]todo mundo que está sentado ali e todo mundo fica tipo, ‘De jeito nenhum. Nós não entendemos isso. Ninguém entendeu. Eu não entendi.”

A derrota interrompeu a seqüência de seis vitórias consecutivas de Pennington.

Os quatro rounds finais foram fáceis de marcar para todos que assistiram – o segundo e o terceiro para Peña, o quarto e o quinto para Pennington, incluindo um quarto round em que Pennington machucou Peña com um chute na cabeça logo no início e depois derrubou Peña com um grande soco logo em seguida. . O primeiro round, que dois juízes marcaram para Peña, foi o fator decisivo.

Quando tudo acabou, Pennington diz que nunca esteve tão confiante de ter vencido a luta, até ouvir Bruce Buffer anunciar Peña como o novo campeão.

“Eles prepararam minha família para ir lá e então, quando anunciaram, disseram: ‘Bruce está fazendo uma piada aqui?’”, Disse Pennington. “Foi tudo muito estranho, mas eu não era o único atleta daquele card que situações aconteciam, e você vê isso acontecer em vários outros eventos. Sinceramente, é muito triste. Deveria haver qualificações diferentes ou algo assim para esses juízes.

“Eles precisam analisar isso de uma forma um pouco diferente porque isso acontece com muita frequência.”

Após a vitória, Peña convocou uma trilogia de luta com a agora aposentada Amanda Nunes – uma das maiores de todos os tempos que sugeriu um possível retorno – apesar da transmissão ter ido para tela dividida com a vencedora anterior do UFC 307, Kayla Harrison.

Aos olhos de Pennington, ela acredita que duas coisas deveriam acontecer. Primeiro, o UFC considera um modelo de pontuação aberta para ajudar com alguns dos scorecards de má qualidade que se tornaram mais frequentes. E também, Pennington sente que a verdadeira luta pelo título peso galo deveria ser entre ela e Harrison.

“Sinto que algo definitivamente precisa mudar com isso”, explicou Pennington. “Sei que muitos atletas falaram sobre pontuação aberta… isso pode resultar em lutas mais emocionantes, que é acender fogo nas pessoas, mas algo definitivamente precisa mudar, em geral.

“Mas no final das contas, quero dizer, é o que é. Pessoalmente, não sinto que perdi aquela luta. Minha cabeça está alta. Eu quero a revanche, mas dito isso, todos nós sabemos que Julianna fica sentada para sempre – seja por causa de uma lesão ou ela apenas… ela tende a ficar parada para sempre. Eu definitivamente quero a revanche e outras coisas, mas no final das contas, sinto que a luta pelo título mundial real vem de mim e da Kayla. Acho que seria uma luta emocionante e um desafio completamente diferente e então deixar Julianna fazer o que ela quiser agora.

“Quero voltar ao título mundial e quero meu cinturão de volta. Então, não sei, a frustração está aí, não tenho palavras para tudo isso e tudo mais, mas no final das contas é uma competição, eles deram a vitória a ela. Então, seja o que for, parabéns para ela. Definitivamente sei que voltarei mais forte e melhor do que nunca e estou motivado em um nível completamente diferente. Não tenho ferimentos. Eu fui tirar um raio X das minhas mãos por ter quebrado ela com tanta força. Minhas mãos estão definitivamente machucadas, mas fora isso, saí daquela luta completamente saudável. Eu voltarei. …

“No final das contas, ainda me sinto um campeão. Então não importa.”