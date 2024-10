Raquel Pennington reage à provocação de Amanda Nunes sobre retorno ao UFC: ‘Ela adora calar a boca de todo mundo’

Raquel Pennington não está nem um pouco surpresa com o fato de Amanda Nunes sugerir um possível retorno ao octógono.

Após Pennington perder o título dos galos por meio de uma polêmica decisão dividida para Julianna Peña no UFC 307, o agora bicampeão ignorou a também vencedora do evento, Kayla Harrison, e foi direto para uma luta trilogia com Nunes. O terceiro encontro foi marcado para o UFC 289 em junho de 2023, mas uma lesão de Peña levou Nunes a defender o cinturão contra Irene Aldana na luta principal – o que Nunes fez com sucesso por decisão desequilibrada antes de anunciar sua aposentadoria.

Desde então, Nunes divulgou um comentário nas redes sociais, marcando o CEO do UFC, Dana White, pedindo-lhe que ligasse para ela. Se “The Lioness” retornar ao redil, Pennington estará torcendo por ela.

“É claro que Amanda e eu lutamos, mas nos conhecemos desde o Invicta”, disse Pennington ao MMA Fighting. “Eu sempre apoiei a carreira dela, ela apoiou a minha, minha família apoia ela e outras coisas, e então ela e Nina [Nunes] são dois da Tecia [Pennington’s] amigos mais próximos. Então, toda vez que vamos para a Flórida, estamos na casa deles. Quero dizer, ficamos com eles metade do tempo e as crianças brincam juntas e tudo mais.

“Eles são concorrentes – os dois – e por isso não é só Amanda. Eu sinto que é algo que todo mundo conhece há muito tempo, e como atleta, tipo, quando você sabe a hora certa de ir embora? Esta é uma conversa que eu realmente tenho com outros atletas e eles dizem, ‘Não sei, acho que vamos descobrir’, e você vê muitos desses atletas, eles dizem, ‘OK , como se estivéssemos bem. E eles estão nessa fase da vida e, de repente, é como se eles fossem concorrentes natos.

“Tive conversas com Amanda e Nina, e elas disseram algo do tipo ‘Sim, terminamos por agora’ e ‘podemos voltar’ e, claro, Amanda, ela tem sido muito sucesso em tudo. Ela é conhecida como GOAT e fez coisas incríveis e adora calar a boca de todo mundo. E então Kayla entrou e ela fez o comentário sobre o fato de que ela adoraria simplesmente calar a boca de Kayla, [and] todos nós sabemos o que ela sente por Julianna, e ela disse que se Julianna algum dia recuperasse o cinturão, ela voltaria e arrancaria o freio dela. Sinto que não posso falar por Amanda, mas não estou nem um pouco surpreso com o vídeo dela, apenas conhecendo-a como pessoa, conhecendo-a como uma competidora e tenho certeza que o mundo adoraria vê-la de volta.”

Nunes seria uma adição bem-vinda à atual lista do peso galo, que certamente está mais acima do radar após a aposentadoria de Nunes. Com Pennington encontrando seu ritmo, junto com Peña, Harrison, Vieira e outros na mistura, uma das divisões mais superficiais da promoção em termos de números ganhou uma dose de profundidade e emoção.

Pennington também percebe isso, mas acredita que o reconhecimento já é merecido há algum tempo. Agora os dominós estão caindo no lugar certo para a divisão brilhar.

“É como quando Ronda foi embora, você [had’ Amanda who [had] começou uma carreira de muito sucesso, mas o mundo a odiava totalmente”, disse Pennington. “Foi tipo, ‘Oh, Ronda saiu, tipo, essa divisão é uma merda.’ E então, de repente, Amanda assumiu completamente o controle e foi tipo, ‘OK, Amanda saiu, essa divisão é uma merda.’ O mundo passa por momentos difíceis quando se trata de mudanças inicialmente, mas o peso galo feminino na verdade tem muito talento.

“É por isso que mesmo com o confronto entre Ketlen e Kayla, eu achei extremamente desrespeitoso não dar nenhum crédito a Ketlen. Ela é uma lutadora muito talentosa. Ela dá um soco. É um jogo diferente. As mulheres estão nesta divisão por uma razão, e por isso é realmente interessante ver. Foi muito legal eles colocarem algumas das melhores lutas no card, para que o mundo possa realmente ver muito mais talentos lá.

“Há talento aqui e sinto que a divisão definitivamente precisa de muito mais crédito.”